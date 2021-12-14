Італійці влаштували у Києві для українців "лікнеп" своїх справжніх продуктів і страв

Італійці влаштували у Києві для українців "лікнеп" своїх справжніх продуктів і страв

Солодка піца, а ще купа вина з табличками "італійське" в наших магазинах, яке насправді таким не є, засмучують посла Італії.

Як приготувати найсмачніше різотто, як обрати якісну оливкову олію і справжнє італійське вино - італійці влаштували тиждень італійських продуктів в Україні. Кажуть для того, щоб наші люди розуміли, що не все те італійське, яке під такою назвою продається в наших магазинах і ресторанах.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Неправильні рецепти національних справ для італійців - справжній біль. «Багато всього, на що всі думають італійське, не італійське. Як піца з ананасом , наприклад, карбонара зі сметаною», - з жахом каже місцевий шеф.

Солодка піца, а ще купа вина з табличками "італійське" в наших магазинах, яке насправді таким не є, засмучують посла Італії. Втім каже, бувало і гірше. «В Україні не так багато цього. От у США і Австралії я бачив справді жахливі речі, наприклад кетчуп у піці», - твердить посол.

З метою популяризації справжніх італійських смаків - посольство та агенство з зовнішньої торгівлі Італії організувало цілий захід. Запросили гостей та експортерів найякісніших продуктів. Артем, щоби різати італійське прошуто, цілий місяць вчився ножа тримати. А Жан Марко показує, як правильно вибирати оливкову олію. «Ми робимо як сомельє. Перший крок – запах, колір не важливий», - твердить експерт.

Пояснює, в Італії існує понад п'ятисот сортів оливок, з різних регіонів. Колір залежить від різновиду, але його взагалі до уваги брати не треба. Важливі запах і смак. «Справжнє оливкове масло повинне мати свіжий запах, фруктовий», - каже Жан Марко.

Італійці навчатимуть українців обрати якісну оливкову олію і справжнє вино | Новини світу

Має бути пікантне та гірке, аж в носі віддавати. Щоправда, в магазині навряд чи вам дадуть його спробувати. Тому доведеться купувати, а куштувати вже вдома.

Щодо хорошого вина, італійці радять зважати на маркування на пляшці з літерами DOCG. «У нас є спеціальний орган контролю, який спеціалізує звідки товар прибув і його якість», – пояснює посол.

Вино, як видно з рецептів італійського шефа, є секретним інгредієнтом страв. Ним він поливає стейк з тунця, його додає у різотто, разом з пармезаном, маслом та оливковою олією, його ж наливає в соус для салату.

Українські гості італійської дегустації смакуючи брускетами, пармою, джелато та грісіні, на українську інтерпретацію італійської кухні теж не скаржаться. Самі італійці в Україні їдять здебільшого страви української кухні.

«Я завжди обираю українські ресторани, і їм там супи, ваш борщ, або холодник влітку. Чи котлету по-київськи … і не можна не згадати про сало», - розповідає посол.

А свою, італійську, кухню лишають для домашніх посиденьок.