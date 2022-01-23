Італійська мода: який одяг носять, з чим комбінують та що буде популярне 2022 року

Італійська мода: який одяг носять, з чим комбінують та що буде популярне 2022 року

Італійці купують переважно одяг вітчизняного виробництва.

Італійці вважаються законодавцями світової моди. Що ніколи не вдягнуть на вулицю італійки? Що в чоловічому гардеробі наганяє на них жах? І що з їхнього арсеналу можемо взяти на замітку собі?

Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Надто модними італійські вулиці бувають лише під час модних тижнів: великі плечі, дуті чоботи, й одягти на себе одразу все, що було в хаті. У житті на італійських вулицях дещо спокійніше. Але теж можна побачити від стилю Дона Корлеоне до леопардових лосин.

Діна Олійник - українська модель, що через роботу переїхала до Італії. Її вдягає італійсьська дизайнерка з українським корінням Вікторія Торлонія. Дівчата знають про тутешню моду все і пояснюють, італійський одяг дуже відрізняється в кожному регіоні.

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У Мілані мода яскрава й молодіжна, в Римі шанується класика і вишуканість. Пояснюють усе стилем життя. Мілан - промисловий центр, де більше молоді й роботодавці не зважають на дрес-код. Рим - адміністративний центр, державні будівлі, які потребують жакетів удень, і похизуватися статками ввечері в ресторанах.

В італійців без перебільшення культ моди. До магазинів з одягом черги. Тут завжди боролися за першість бути законодавцями стилю.

Між Парижем, Нью-Йорком та Міланом за моду здавна було суперництво. У Парижі модні покази зародилися ще 1909 року, коли дизайнер Поль Пуаре вперше представив одяг на жінках, а не на манекенах. Утім у часи Другої світової війни, 1943-го, Нью-Йорк, скориставшись тим, що Європі не до показів, провів перший тиждень моди в себе. Але 1951 року італійці провели і свій тиждень моди, про який писала вся світова преса. Бо все було доступне, як зараз ми називаємо вуличною модою.

Якою італійці бачать моду 2022 року і чим дизайнери радять запастися | Новини тижня

В одному з римських магазинів ТСН показують, чим краще запастися на 2022 рік. Водночас як змінилася мода і моделі. Усе стало простішим, як на подіумі, так і на вулицях. У моді – стиль кежуал.

Італійці вважають себе законодавцями саме повсякденної моди. Вони створюють її не для тих, хто постійно купує новий одяг, а додаючи яскравих акцентів до старого.

Аксесуарами вони можуть зробити собі геть новий образ. Збираючись зранку на роботу, італійські модниці просто відчиняють шафу, беруть, до прикладу, старий костюм, чіпляють на нього геть не костюмний пояс, можливо від вечірньої сукні - і вже як із модного глянцю.

До буденного образу вони завжди додадуть яскраву сумку чи леопардову панамку, не зважаючи на вік.

Марія Солдатова - власниця магазину одягу в Римі. Такі люди знають, що буде в тренді швидше за всіх. Тому що дизайнери продають їм речі на рік уперед.

"У туфлях буде мода пуф, це такі трішки накачані туфельки, м'якенькі. Пуф у нас не тільки на туфлях, а й сумках. Трішки надута шкіра".

Є речі, без яких не живе жодна італійка – чорні туфлі-човники та чорне плаття-піджак. А ще - класичні костюми. Зазвичай вони в них стриманих кольорів - чорні й бежеві. А ще - волосся. Італійки йому приділяють багато уваги.

А от чого вже майже немає в італійок, то це справжнього хутра. Щодо речей тваринного пододження, італійці масово від них відмовляються і переходять на ті, які просто мають вигляд як справжні.

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На чоловіках на вулиці досі повно потертих джинсів і шкіряних курток. Дуже типово для італійців носити водолазки. На них вони вдягають піджаки. А ще полюбляють куртки, в яких відстібається каптур – з неї можна зробити класичну.

Чоловіки на відміну од жінок не люблять чорних костюмів. Хіба що на похорон. У повсякдень колір обирають темно-сині. І коротенькі шкарпетки для них жах, тому – довгі.

Італійські мами виховують у них це змалечку: ніякого непопрасованого чи недоглянутого одягу. У Флоренції організовують найбільший у світі фестиваль чоловічої моди. Там концентрація стильних чоловіків на квадратний метр така, що й жінкам не шкода заплатити за вхід тисячу гривень.

А ще італійці дивляться на етикетки – купують переважно вітчизняне, підтримують своїх виробників.

Тому, якщо хочете стати модними як італійці, купуйте костюми та яскраві аксесуари. А ще - класичне взуття і запасайтеся терпінням на прасування одягу та укладання волосся. Це саме та нація, яка не вірить у приказку, що не одяг прикрашає людину. І впевнені, якщо хтось не охайно одягнений - це турист.