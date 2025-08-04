Ющенко сів за екскаватор, щоб допомогти родині загиблого військового здійснити мрію: що відомо

Віктор Ющенко / © ТСН

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На Київщині вперше відбувся фестиваль патріотичної кави на території музею «Код нації», яким завідує третій президент України Віктор Ющенко. Для того, аби зібрати в гості патріотичну спільноту, президенту довелося сісти за екскаватор.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Гостей фестивалю «Філіжанка» зустрічає Віктор Ющенко. Територія, де все відбувається — музей «Код нації». І це проект третього президента, який ще на стадії створення. Аби гостям було зручно — довелося навіть самому взятися до роботи.

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«З половини восьмої ранку вчора до 7 вечора я не вилазив із екскаватора і все оце вам рівняв, щоб ніжки по болоту не ходили, бо дощі великі були», — каже Віктор Ющенко.



Ідея провести патріотичний захід серед соломи, кам’яних баб та ставків належить родині одного з загиблих героїв і волонтерам. Все це затіяла дружина героя України на позивний «Таліб», який до війни був баристом і власником кав’ярні.

«Пам’яті мого чоловіка Артема Телебенєва героя України, захисника. Людина-характер, в нього була мрія винайти рецепт національної кави, з локальних інгредієнтів і сьогодні ми всі будемо створювати цей рецепт», — каже Яна Беркут, організаторка фестивалю «Філіжанка».

Усі гроші від проданої кави — це збір для реабілітацію для поранених бійців. Мета учасників фестивалю — зібрати два мільйони гривень.

Тут збирають гроші не лише завдяки каві. Влаштовують аукціон. Перший лот — великий герб купує Олексій. Він переселенець з окупованих територій і боєць, який на війні втратив 4 кінцівки. Зараз підтримує побратимів, у яких реабілітація ще попереду.

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На ще одному атракціоні каву не п’ють, а створюють пейзажі, звісно теж за донат.

Поспівати гостям фестивалю теж було з ким: гурт «Калуш», «тінь сонця», Віктор Павлік та інші артисти.

Хоча перший фестиваль і закінчився, але героїчну каву можна випити — долучившись віртуально до збору, відчути на смак мелітопольські трави чи той самий ферментований мед, чи оті самі синій та жовтий кольори, і, звісно підтримати тих, хто боровся за всіх, хто тепер може пити смачну каву і співати від душі.

QR-код для збору / © ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третій президент України Ющенко ДИВУЄ! Фестиваль патріотичної кави на території музею КОД НАЦІЇ

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