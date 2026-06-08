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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Юсов відреагував на спробу росіян вбити його дроном у центрі Києва: що сказав

Росіяни за допомогою кілера хотіли вбити представника Головного управління розвідки Міоборони України Андрія Юсова.

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Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
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Андрій Юсов

Андрій Юсов / © Укрінформ

Представник української військової розвідки, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов відреагував на спробу росіян вбити його дроном у центрі Києва.

Про намагання росіян за допомогою кілера та дрона вбити посадовця української розвідки раніше розповів заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

В коментарі для ТСН.ua Юсов повідомив наступне: «Насамперед дякую правоохоронним органам, карному розшуку (Нацполіції), головному слідчому управлінню Нацполіції, Офісу генпрокурора, всім складовим Сил безпеки та оборони, які і в цьому випадку ефективно спрацювали, і в цілому дбають про безпеку українців. Тримаємо стрій. Звичайно, ніхто радісно на такі новини (на спробу вбивства, -— Ред.) не може реагувати. Хоча радісно те, що ще один злочин російського агресора зірвано, і їхні спроби марні».

До цього Юсов додав: «Також це можна сприймати, як оцінку моєї ефективної роботи, як фахівця воєнної розвідки, як координаційного штабу. Значить, все робимо правильно, і російським окупантам це дошкуляє. Разом з тим українці щодня жертвують та ризикують своїм життям, військові — на фронті, цивільні по всій країні фактично можуть наражатись на постійні ракетно-дронові терористичні атаки. Тому ми повинні триматись і тримати стрій, не давати ворогу шансів ні на фронті, ні в тилу, демонструвати свою єдність, моральну витримку та силу. Українці чинять опір, ворог за це нас ненавидить, але разом з тим продовжуємо боротьбу, рухаємось далі».

Нагадаємо, російський агент готував замах на посадовця ГУР. Вбивство планував здійснити у Києві за допомогою FPV-дрона.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1292
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