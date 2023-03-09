"Іванішвілі заскочили зненацька!": Сакварелідзе розповів про нові протести в Грузії та пояснив, чого вимагає народ

В Грузії, не дивлячись на спротив активістів і опозиції, в першому читанні ухвалили законопроєкт про інагентів, подібний російському від 2012 року, завдяки якому Путін зараз знищує інакодумство. На розгляд цю ініціативу вніс антизахідний рух "Сила народу", який називають вітриною для провладної партії "Грузинська мрія". Біля парламенту Тбілісі жителі Грузії продовжили протест, штурмували будівлю. Силовики розганяли протестувальників силою з використанням водометів, сльозогінного газу. В результаті парламент все-таки виконав вимогу народу і відкликав законопроєкт.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua депутат грузинського парламенту (2012-2015), заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області (2015-2016) Давид Сакварелідзе оцінив ситуацію в Тбілісі.

"Після 3-річної паузи це перший випадок, коли суспільство самоорганізувалося. Протест не був організований політичними силами. Це були злі люди, більшість з яких є молоддю, які мають власні принципи і цінності, адже розуміють — якщо до цього була популярна думка, що ними керують неосвічені дурні і з них можна було навіть насміхатися, то зараз всі зрозуміли, що Грузія захоплена, нею керують реальні колаборанти, які відтягують Грузію назад через примхи одного скаженого діда, який "демонструє" Заходу, наскільки далеко він може зайти. Він, скоріше за все, не очікував на реакцію молоді. Протест був цілком мирним, люди не збиралися нічого штурмувати, кілька осіб просто вибили вікна парламенту, і пропагандисти подають це як штурм парламенту. Але парламент на той момент був пустим і штурмувати його не було сенсу. Позавчора просто вирішили розігнати демонстрацію. Це роздратувало людей і вчора їх вийшло набагато більше. Затримали приблизно 200 активістів не тільки на площі, але й за їхніми адресами", - розповів він.

Зараз, за словами Сакварелідзе, оголошена демонстрація на 19:00 за місцевим часом та вимоги, які будуть озвучені — це звільнення всіх незаконно затриманих активістів.

"Я сподіваюся, що там буде озвучена вимога прибрати російську владу і колаборантів із влади Грузії, аби туди нарешті прийшла прозахідна коаліція, яка вестиме країну туди, куди вона сама йшла хорошими темпами до того, як сталася ця біда і держава Грузія була захоплена російським олігархом. Нікому не вдасться затягнути Грузію туди, де їй не місце. На цьому протест не зупиниться, адже люди відчули, що можуть досягати результатів. Я думаю, що сьогодні людей буде дуже багато", - зазначив Давид Сакварелідзе.

Нагадаємо,попри понад 130 затриманих за два дні протесту, грузини в Тбілісі примусили партію влади відкликати закон про іноагентів, що обурив суспільство. Однак крапку на цьому протестувальники не ставлять, уже лунають заклики зібратися ввечері о 19:00 за місцевим часом, аби відсвяткувати перемогу і продемонструвати владі, що ухилятися від європейського вектора неприпустимо.

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