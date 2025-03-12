Івано-Франківськ гуде через містичні вибухи, які пролунали один за одним біля вокзалу: що відомо

Що відомо про поранених і руйнування.

Два вибухи пролунали в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу. 16-річний хлопець загинув. Іще троє юнаків зазнали поранень. Серед них 15-річний підліток. Він у вкрай тяжкому стані, залишився без ніг.

Один із вибухів стався в багатоповерхівці. У квартирі, яку, за неофіційною інформацією, здають в оренду подобово. 15-тьох мешканців будинку евакуювали. Більше подробиць кореспондентка ТСН Алла Пасс розповіла у сюжеті.

Вибухи пролунали один за одним поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську. Рятувальники, медики, поліція були негайно підняті на ноги.

Вибухи в Івано-Франківську: що відомо

Перший вибух стався у дворі п’ятиповерхівки. Загинув 16-річний юнак. Ще троє поранені. Найстаршому з них 23 роки. Усіх доправили до лікарні.

Минає якихось 17 хвилин і на іншому кінці Привокзальної площі ще один вибух. Цього разу на 9-му мансардному поверсі житлового будинку. Пошкоджені кілька квартир. Вогонь охопив 400 квадратних метрів даху. Але на щастя минулося без жертв.

“Вибух стався в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового будинку. невстановленого предмета з подальшим горінням. На місці вибуху врятовано чотири особи із заблокованих квартир 8 та 9 поверху. Є дуже великі пошкодження вікон, є руйнування квартири, перегородок, стін на 9 поверсі”, – розповів т.в.о. ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук.

Вибухи в Івано-Франківську / Скриншот із відео ТСН

“Почув один вибух десь поблизу. Потім другий і вже такий шум. Вікно відкрив і вже горів дах в будинку. Я живу в цьому будинку”, – розповів місцевий мешканець.

В обох випадках вибухнули невідомі предмети, кажуть в поліції, але наразі більше нічого не коментують. На місці працюють вибухотехніки. Подробиці обіцяють згодом.

Вибухи в Івано-Франківську / Скриншот із відео ТСН

Раніше ми писали про те, що ввечері в Івано-Франківську прогриміли вибухи біля залізничного вокзалу.

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