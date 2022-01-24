Івано-Франківська область знову опинилася у "червоній" зоні: як обмеження у регіоні

Івано-Франківська область знову опинилася у "червоній" зоні: як обмеження у регіоні

В області шириться "Омікрон".

Івано-Франківська область першою від сьогодні, 24 січня, потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.

На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих - хоча лікарні ще не переповнені. Шириться штам "Омікрон". Він дуже заразний, але відносно легко переноситься. Саме тому більшість недужих лікуються удома, кажуть медики. Завдячують і вакцинації.

Втім, аби зупинити поширення вірусу, карантинні обмеження в регіоні посилили. На дистанційкувідправили старших школяріі щонайменше до 7 лютого. Молодші класи й садочки поки працюють у звичному режимі. Заклади харчування, ринки, непродовольчі магазини, салони краси, спортзали можуть працювати лише за умови 100% вакцинації персоналу та відвідувачів, наявності у них негативних ПЛР-тестів чи експрес.

Івано-Франківська область від сьогодні потрапила до "червоної" зони | Новини України

Наступними кандидатами на перехід до "червоної" зони у МОЗ назвали Рівненську і Львівську області, а також Буковину. До слова, у Львові та ще кількох містах області учнів старших класів також вже відправили на дистанційку.

До слова, сьогодні штаб із протидії коонавірусу повинен вирішити, як діяти далі. Зокрема, до яких ще обмежень вдатися, аби стримати поширення вірусу.

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