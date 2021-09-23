"Івасюка повісили мертвим": прокурор розповів про фальсифікації у справі 40-річної давності

Повторне розслідування обставин загибелі автора “Червоної рути” спростувало його самогубство.

Поновлене через багато років слідство у справі загибелі відомого українського композитора Володимира Івасюка, автора "Червоної рути" та ще понад 100 популярних пісень, дійшло до висновку, що він не вчиняв самогубство.

Про це заявив 23 вересня у ток-шоу "Право на владу" Микола Голомша, який займав посаду першого заступника генерального прокурора у 2014 році.

За його словами, коли цю давню справу підняли, то виявили чимало підтасовок.

Право на владу

“Навіть фальсифікація доказів лікування (Володимир Івасюк проходив лікування у психіатричній клініці, що дало підстави радянським слідчим стверджувати, буцімто він скоїв суїцид, перебуваючи в депресивному стані, - ТСН) була досить похабною. Симптоматика була одна - ліки інші”, - зауважив прокурор.

Також Голомша стверджує, що повторне слідство встановило дійсні обставини його смерті. “Ми встановили, що його було повішено мертвим”, - сказав він.

Нагадаємо, що у 2015 році у Львівській прокуратурі заявили, що володіють беззаперечними доказами причетності до вбивства композитора радянських спецслужб, і передали справу до військової прокуратури.

"Ми встановили, що його було повішено мертвим" - Голомша згадав про розслідування смерті Івасюка

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