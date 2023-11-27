“Із 88 людей з Попасної вийшло 11”: військовий розповів про реальні втрати України

Із 88 українських військовослужбовців з окупованого міста Попасна Луганської області на початку повномасштабного вторгнення вийшло 11, серед них дві дівчини-медикині.

Про це Герой України зі Львова, майстер-сержант мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила Дмитро Бублик розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“У мене було дуже багато підлеглого особового складу, надзвичайно багато. Коли ми заходили до Попасної, було 88 чоловік. Це тих людей мобілізованих, без доповнення. Тобто це люди, з якими ми зайшли до Попасної. З тих 88 людей вийшло 11, серед них дві дівчини-медикині”, — розповів Дмитро Бублик.

За його словами, тоді було дуже важко морально через велику кількість загиблих і поранених.

Нагадаємо, в НАТО назвали ситуацію на фронті в Україні "дуже складною", від початку контрнаступу ЗСУ лінія фронту не дуже змінилася.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Найвідвертіше інтерв’ю з Дмитром Бубликом: про реальні втрати, заради чого росіяни йдуть вбивати!

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