Із Бахмута до Білого дому: все, що треба знати про історичний візит Зеленського до Байдена в США

Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Білому домі. Це перший закордонний візит українського президента від початку повномасштабної російської війни проти України.

І, без перебільшення, історична зустріч, яку американський CNN порівняв із візитом Вінстона Черчилля до Вашингтона 81 рік тому за кілька днів після нападу Японії на Перл-Харбор.

Паралелей дійсно багато. Черчилль теж приїздив до Вашингтона в кінці грудня 1941 року, довго вмовляючи США стати на бік добра у Другій світовій війні. Консенсус в Америці давно сформований: Росія не може виграти цю війну. Проте між "не виграти" і "програти" є велика різниця. У США досі триває боротьба двох концепцій перемоги України: одні вважають, що за Крим українцям треба домовлятися, а не воювати; інші - що Сили оборони України мають дійти до міжнародно-визнаних кордонів 1991 року.

Прийом Зеленського у Білому домі, спільна пресконференція з Байденом і виступ у Конгресі минули у дуже теплій і дружній атмосфері. Вулиці Вашингтона майоріли жовто-блакитними стягами, президент Байден був у жовто-блакитній краватці, а під час особистої зустрічі Зеленський подарував йому бойову нагороду - медаль командира HIMARS із Бахмута. Натомість Україна вперше за 10 місяців цієї кривавої війни отримає системи ПРО Patriot у новому пакеті військової допомоги на $1,8 млрд. Поки що йдеться лише про одну батарею, але, як сказав Байден: "Ми над цим працюємо".

Коли ж будуть танки, винищувачі й далекобійні ракети? Поки що цього рішення у Білому домі не ухвалили. З кожною передачею нам новітньої зброї Вашингтон тестує реакцію Путіна. США не хочуть надмірної ескалації війни, яка дуже легко може вийти за кордони України. США також не хочуть неконтрольованих процесів у Росії, як це було й під час розпаду СРСР. Але це не означає, що Вашингтон не хоче, щоб виграла Україна. Просто нам треба більше працювати над тим, щоб у США прагнули втілити в життя саме українську формулу перемоги.

ТСН.ua зібрав все, що треба знати про результати та наслідки першого воєнного візиту Зеленського до США.

"Неочікуваний" візит

Для всіх українців перший від 24 лютого закордонний візит Володимира Зеленського до США став справжньою несподіванкою. Всім добре відомо, що не полишати країну в часи війни було принциповою позицією Зеленського. Хоча також всім добре відомо, що західні партнери пропонували українському президенту евакуюватися з Києва, бо не були впевнені, що Київ не впаде за перші три дні чи тижні повномасштабної війни.

"Мені потрібна зброя, а не евакуація". Саме цю фразу Зеленського на адресу США 26 лютого розтиражували всі західні видання. Коли Сили оборони України розгромили російську армію на півночі та під Києвом, у владних колах почали активно обговорювали можливість особистого візиту Зеленського до США, з одним лише "але": це має бути візит, де Україна отримає потужну західну зброю, зокрема системи ПРО Patriot.

Для цього знадобилося цілих 10 місяців кривавої війни й відвертого геноциду українського народу, трьох нищівних поразок росіян на півночі та під Києвом, Харківщині й Херсонщині, а також знищення Росією понад 50% критичної інфраструктури України. До того ж, для України було не зовсім зрозумілим, що саме США вважають перемогою України. На початку листопада ТСН.ua писав, як абсолютно всі провідні американські видання повідомляли про необхідність переговорів із Росією саме тут і зараз. Також про "вікно" для переговорів тоді неочікувано заявив й голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Це було ще до звільнення Україною Херсона та в розпал активних закритих переговорів по лінії Вашингтон-Москва щодо катастрофічних наслідків для Росії й Путіна особисто, якщо Кремль все ж наважиться застосувати ядерну зброю. До Києва навіть приїздив радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, який, за інформацією американських ЗМІ, радив Зеленському подумати про більш реалістичні умови для початку переговорів із РФ, зокрема щодо Криму. Трохи пізніше після чергового "Рамштайну" про необхідність переговорів із Росією знову висловився Марк Міллі.

В Україні це без перебільшення сприйняли, як зраду. Тому візит Зеленського до Вашингтона – це ще й нагода з’ясувати, чи продовжать США підтримувати Україну, коли наші Сили оборони будуть готовими звільняти Крим. Проте й Вашингтон мав свої претензії до Києва. Найбільша полягала у певній невдячності української влади за надану допомогу, бо США були й залишаються найбільшим нашим військовим і фінансовим донором. Особливо гостро це можна було відчути під час передвиборчої кампанії до Конгресу США, під час якої каменем спотикання між демократами та республіканцями була саме допомога Україні.

Тому перший закордонний візит Зеленського саме до США можна назвати "win-win" історією, коли й Україна отримує першу батарею ПРО Patriot, про що так довго просила, і Білий дім має змогу показати внутрішній аудиторії й цілому світу, що не відступається від головної мети Байдена: у вирішальній битві демократій та автократій, цивілізований демократичний світ має перемогти.

Нова фаза війни

Тому, так, перший закордонний візит Зеленського до США не можна назвати вже аж таким неочікуваним, як би це не здавалося на перший погляд. Американські ЗМІ повідомляли, що для цього США надали свій американський військовий літак. А от щоб вилетіти до Вашингтона, Зеленський, як і всі українці, спочатку дістався потягом до польського Перемишля.

"Сподіваюся, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити", - написав Джо Байден у Twitter за кілька годин до прибуття Зеленського до Вашингтона.

Український президент приїхав до США майже з Бахмута, де був у вівторок, 20 грудня, на 300-й день повномасштабної війни. Саме за Бахмут від серпня розгорнулася найзапекліша боротьба. Росія кидає туди все. Саме тому поїздка Зеленського до Бахмута була настільки необхідною та символічною. Візиту до США також передували досить гучні заяви військового та політичного керівництва України, зокрема головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, щодо накопичення та підготовки Росією додаткових 200 тис. резервів, які можуть кинути для наступного великого наступу, не виключено, що й для другого походу на Київ.

Безпосередньо в день візиту Зеленського до Вашингтона, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступні 2-3 місяці війни стануть вирішальними, а Росія може піти на оголошення загальної мобілізації та закриття кордонів для виїзду чоловіків до 65 років.

Весь світ бачить, що у Путіна агонія. Проте змінювати своїх першочергових цілей щодо України він не збирається. Саме тому вперше за три роки в понеділок, 19 грудня, Путін приїхав до Лукашенка. Вочевидь, як максимум, щоб втягнути білоруську армію у війну; як мінімум – щоб підготувати ґрунт для другого наступу на Київ та (або) Волинь (із можливим захопленням Рівненської АЕС) із території Білорусі.

За кілька годин до прибуття Зеленського до Вашингтона, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі теж заявив, що починається нова фаза цієї війни. Ну, а Кремль підтвердив, що планує новий великий наступ.

Ядерна тріада

Дійсно, саме в середу, 21 грудня, Путін із Медведєвим це наочно продемонстрували. Щоправда, вийшло досить недолуго.

По-перше, все почалося з повідомлень російських пабліків, що божевільний заступник голови Радбезу РФ Медведєв неочікувано приїхав до Сі Цзіньпіна в Китай передати якийсь лист особисто від Путіна.

По-друге, не встигла спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко спростувати чутки про "другу" хвилю мобілізації в Росії, як міністр оборони Сергій Шойгу на колегії Міноборони запропонував Путіну збільшити чисельність ЗС Росії до 1,5 млн. Ну, а Путін, виступаючи на цій же колегії, знову заговорив про "ядерну тріаду" і якісь "погрози Росії з боку НАТО".

"Путін не має наміру зупиняти цю війну", - дуже влучно сказав Байден на підсумковій пресконференції із Зеленським.

Саме тому для оборони від ворожих ракет США надають Україні системи ПРО Patriot, про які американські ЗМІ пишуть, як про "золотий стандарт" ППО США. Вони є досить дорогими. Одна батарея – це понад $1 млрд. Залп, за словами експертів, - це ще близько $0,4 млрд. Саме Patriot здатні збивати балістичні ракети. Росія вже била по Україні "Іскандерами". Проте, за інформацією українського Міноборони, цих ракет у Росії залишилося лише 13%. Тому Москва наразі використовує ракети для систем С-300, які запускає по балістичній траєкторії, та вже який місяць сподівається отримати балістичні ракети з Ірану.

Навіть Туреччина не отримала Patriot від США. Є ще один цікавий нюанс. Військові експерти також кажуть, що в країнах-членах НАТО системи Patriot в основному використовуються для закриття неба над військовими аеродромами, де базуються винищувачі. Тому початок передачі Україні систем Patriot можна вважати першим кроком до надання наприклад F-16. До того ж, це сигнал іншим країнам. І вони його вже отримали. Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що Німеччина, слідом за США, не проти також надати Україні системи ПРО, але наразі немає вільних у наявності.

Це дуже по-німецьки. Берлін досі не може наважитися на передачу Україні танків Leopard-2, киваючи в бік США. Мовляв, хай вони спершу дадуть свої американські танки, а потім і ми. Проте, Україні не зовсім підходять американські Abrams. Справа в логістиці та ремонті. Звичайно ближче й зручніше це робити по-сусідству. Саме тому нам треба німецькі танки.

Українська формула перемоги

Якою була головна мета першого воєнного візиту до США саме для Зеленського?

По-перше, показати всьому американському суспільству, як українська влада й український народ їм вдячні за величезну допомогу у війни проти України.

По-друге, особисто звернутися до республіканців та демократів із трибуни Конгресу, який вже з січня контролюватимуть республіканці після проміжних виборів у листопаді. Україні було важливо показати, що допомога США реальна, Україна встояла, тому український президент зміг поїхати з країни. Адже саме на величезних обсягах допомоги Україні республіканці спекулювали під час передвиборчої кампанії.

Чому для Байдена візит Зеленського був настільки важливим?

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За останніми опитуваннями громадської думки, 54% американців підтримують надання допомоги Україні. Проте, і американцям, і Байдену треба знати, як в Києві бачать формулу української перемоги, за яких умов і коли може настати момент для переговорів із Росією. Саме ці питання постають у всіх статтях передових американських видань за підсумками візиту Зеленського до США.

The New York Times у статті про глухий кут для Києва на фронті, радше пише про те, скільки ще зброї, боєприпасів та техніки знадобиться Україні, щоб перемогти. Проте, автори все ж приходять до висновку, що з американською допомогою українські сили зможуть просунутися.

США підготували для України $47 млрд допомоги на 2023 рік. Проте, на думку The Washington Post, надання Києву більш потужнішої зброї, як-от ракети ATACAMS чи інших систем, здатних вражати цілі безпосередньо на території Росії, може розколоти єдність країн-членів НАТО, які не хочуть воювати з Росією. Це часткового підтвердив і Байден на пресконференції із Зеленським.

Український президент, за його словами, представив Байдену "українську формулу" перемоги із 10 пунктів (вперше про нього Зеленський сказав на саміті G20), яка добре відома всім українцям, і запропонував провести мирний саміт вже цієї зими (щось на кшталт Кримської платформи - ред.).

"Серед західних країн, які згуртувалися на підтримку Зеленського, зберігається занепокоєння щодо того, яким може бути його довгостроковий план. Зі свого боку, Байден сказав, що Зеленський повинен "вирішувати, як він хоче, щоб війна закінчилася", — давня думка, яка залишає багато питань без відповідей", - пише CNN.

У деяких західних столицях досі не розуміють, чому війна, на їхню думку, триває так довго, скільки ще треба допомагати Україні, і, власне, чому українське керівництво просто не може сісти й домовитися з Росією. І це в часи, коли повномасштабна війна триває вже майже рік. У Білому домі не має чіткого розуміння, чому, наприклад, українці не хочуть домовлятися з росіянами про Крим і Донбас. Надто про Крим, бо, на думку декого у Вашингтоні, це може призвести до ядерної війни.

"Ми поділяємо одне й те ж бачення. Ми обоє хочемо, щоб війна закінчилася. І в день, коли президент Зеленський готовий говорити з росіянами, він зможе досягти успіху, бо до того – переможе на полі бою", – наголосив Джо Байден.