Із кожним сантиметром плюс тисяча доларів: вчені обрахували, скільки на рік може принести високий зріст 

Держстат рахує середній зріст українців тільки останні півтора десятиріччя.
Українські вчені обрахували, наскільки дохід залежить від зросту. З’ясувалося, що двадцять додаткових сантиметрів здатні подвоїти прибутки - щоправда, це стосується тільки чоловіків. Цікаво, що сучасних розмірів вони набули зовсім нещодавно - протягом багатьох тисячоліть люди за розмірами скидалися на сьогоднішніх дев’ятикласників.
Про те, чому зростаємо - і чи є межа - 28 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Найбільша в Європі колекція кісткок зберігається у київському інституті археології - понад двадцять тисяч скелетів. Вік тих, хто в коробках, сягає п’яти тисяч років.
Олександра Козак розкладає й підбирає - в кожному скелеті - дві сотні кісток
Зріст визначається по довжині довгих кісток. Обрахунки вчені роблять за спеціальною формулою - але й без неї різниця очевидна навіть на одній кістці - жіноча -1.52 см, а чоловіча - 1.55 см.
На початку людства цей зріст був цілком нормальним. Жінки зростали вдвічі повільніше за чоловікІв - і процес цей був нелінійним. У межах епох коливання залежали від міграції і принципів відбору. Найнижчими українці були в тринадцятому сторіччі.
"В Західній Європі в середньовіччі перші діти завжди лишалися спадкоємцями – народжували далі дітей і продовжували справу батьків – а вже другій діти йшли в військові, гинули. Перші діти завжди нижчі, а другі народжуються нижчими – тому середній зріст в Європі, він зменшується", - пояснює фахівчиня.
Приміром, Леся Українка на той час вважалася досить високою – вона була зростом 165 сантиметрів. Це на п’ять сантиметрів вище за Мікеланджело.
Місяць тому вчені прорахували зріст славетного італійця Мікеланджело за розмірами взуття, знайденого в його будинку. З’ясувалося, що Сикстинську капелу він писав у тринадцятеро вищою за себе.
Найстарішій українській кольчузі - дві тисячі сімсот років. Залізні пелюстки нашиті на шкіру. Поруч - реконструкція скіфа в обладунку. Це Саратей – реальний Скіфський ватажок. Саратея зробили двометровим, аби з нього не сміялися школярі під час екскурсій. Але реальний власник історичної броні не доходив би манекенові й до грудей.
В межах тисячі років змінилося мало – як скіф був метр 60-65, так і киянин - метр 60, метр 65. У сучасне представницьке військо їх би не взяли.
Останнім часом вимоги до солдатів знизили - простіше з одягом і з підбором офіцерів, які мають бути не нижчими за варту. Зріст має бути не менше 182 сантиметрів.
Держстат рахує середній зріст українців тільки останні півтора десятиріччя. І за них жінки - не змінилися взагалі - метр шістдесят чотири, а чоловіки стали вищими лишень на сантиметр.
Водночас за світовими мірками українці вважаються доволі високими. Найвищі ж парубки живуть у Норвегії, найнижці - в Лаосі.
За останні сто років українці виросли найбільше за всю історію - на цілих 8 сантиметрів. Але, на думку генетиків, у майбутньому європейці вже не витягнуться. Бо головний спонсор людських сантиметрів - якість харчування. Наскільки вона впливає на зріст, видно з прикладу двох Корей. Середня різниця в зрості тамтешніх жителів - вісім сантиметрів
"Гени, насправді, лише на 10-15 відсотків лімітують наш зріст. Якщо ви візьмете сільську людину позаминулого сторіччя, перенесете її в сьогодення та гарно нагодуєте – вона також виросте високого зросту – це умови харчування і прац", - говорять фахівці.
Цікаво, що сьогодні це працює й навпаки - умови харчування теж залежать від зросту.
Американські вчені говорять, що із кожним сантиметром зросту чоловіків їхній річний дохід зростає на тисячу доларів.
Демограф Юрій обчислив таку залежність для України - ось вона: чим вище чоловіки, тим в них також зростає дохід. В Україні з кожними 10 сантиметрами річні доходи чоловіків зростають на 7-8 тисяч гривень. Серед жінок залежності від зросту фактично немає.
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