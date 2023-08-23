Із ним йдуть у бій, піднімаються на п'єдестали: Україна 23 серпня святкує День Державного Прапора

Щорічно 23 серпня українці святкують День Державного Прапора. Із ним ідуть у бій, сходять на вершини, піднімаються на п'єдестали. Ним огортаються ті, хто повертається додому з полону. Його кольорами підсвічують культурні пам'ятки й урядові будівлі по всьому світу.

Про те, як синьо-жовтий прапор став брендом України у світі – у сюжеті ТСН.

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Наш синьо-жовтий стяг усюди, де ми, й ті, хто з нами. Символу з довгою історією, багатьма спробами заборон, але зрештою визнанням усього світу. Упродовж боротьби за незалежність синьо-жовтий стяг неодноразово супроводжував українців. І зараз українські захисники йдуть із ним у бій та першим повертають його у звільнені міста та села.

Український прапор - усюди. Бо нині - це не лише державний символ, де жовтий означає пшеничні поля, а синій - небо над ними. Тепер це ще й символ нескореності, хоробрості та боротьби за незалежність для всього світу.

"Вороги України ставлять питання про те, що нас нема, і нас треба в будь-який спосіб знищити. І тому маркери, які демонструють українськість, а один із ключових - це прапор, викликають у них таку лють і ненависть", - говорить Олекса Руденко, фахівець із питань геральдики та вексилології.

Від самого початку повномасштабного вторгнення світові зірки почали публікувати в соцмережах фото з українським прапором. Із синьо-жовтим стягом на сцену виходять артисти. Його кольорами підсвічують найвідоміші будівлі по всьому світу: Ейфелева вежа, Європарламент, Бранденбурзькі ворота та інші відомі будівлі. Іноземці вивішують українські прапори на своїх балконах і розгортають наші стяги на площах своїх міст. Так світ підтримує Україну й демонструє свою солідарність.

У синьо-жовтих кольорах цьогоріч, хоч і не в Україні, але від її імені відбувся й пісенний конкурс Євробачення. Місто Ліверпуль, яке його приймало, звідусюди заполонили синьо-жовті кольори. Український прапор був на будинках, магазинах, кав'ярнях, обличчях людей і сукнях ведучих.

Проукраїнська акції протесту у Берліні

Всесвітню відомість, захоплення й любов синьо-жовтий стяг здобув водночас і завдяки, і всупереч. Усупереч тим, хто й досі має намір нас підкорити, убити та знищити. Але завдяки тим, хто не дає російським окупантам цього зробити. І щодня бореться під українським прапором за те, аби він повернувся в кожен ще поки окупований населений пункт.

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