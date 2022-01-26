Із окремими туалетом, душем і пральною машинкою: у київській багатоповерхівці власник зробив з однієї квартири три

Із окремими туалетом, душем і пральною машинкою: у київській багатоповерхівці власник зробив з однієї квартири три

Жінка, яка живе під таким хостелом, вже два роки бореться з горе-власником, однак наразі безрезультатно.

У київській багатоповерхівці власник зробив з однієї квартири три - із окремими туалетом, душем і пральною машинкою. І почав використовувати ці перероблені кімнати як окремі смарт-квартири. За проєктом будинку такі маніпуляції заборонені.

Жінка, яка живе під таким хостелом, вже два роки бореться з горе-власником, однак наразі безрезультатно.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 26 січня.

Декілька років тому родина пані Лілії придбала нову трикімнатну квартиру просто під квартирою горе-сусіда.

До кімнат-квартир протягнені додаткові труби від основного санвузла. А пані Лілія живе прямо під такою трансформацією.

"Комунікації на тому боці квартири, і просто йде розв'язка через всю мою квартиру - води, каналізації, труби... Тому що прямого зливу немає, потрібно якось ці стоки відкачувати", - каже вона.

Через все це сусідка боїться за своє майно та навіть життя.

"У разі затоплення електрика просто виб'є, чи може бути пожежа. Це багатквартирний будинок. тут багато дітей", - додає Лілія.

Уже два роки жінка намагається боротися з горе-власником, який переконаний, що оскільки це його квартира, він може робити все, що вважає за потрібне.

Лілія показала "Сніданку" листи в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Саме цей орган має фіксувати неправомірні перепланування й боротися з ними. Це й без дозволу знесені несучі стіни, або додатково створені санвузли, яких, за проєктом будинку, бути не може. Однак на численні звернення жінки - реакція сумнівна: елементарні відписки й затягування часу. Результату жодного немає.

Запит "Сніданку" коментувати відмовилися.

Зверталася Лілія й до ЖЕКУ. Півтора роки тому його представники навіть склали акт, який вимагає термінового демонтажу додаткових труб. Однак далі письмової відповіді діло не пішло.

"Коли я спілкувалася з ЖЕКом і запитувала, чому не виконується ваш акт, ваш припис на демонтаж, вони назвали це просто суперечкою між сусідами", - каже жінка.

Балансоутримувач теж постійно шукає відмовки.

І так по колу історія тягнеться вже десятки місяців. Лілія в розпачі, адже таке життя прирівнює до порохової діжки.

"Ця безвідповідальність уже перейшла усі межі. Це вже просто як крик душі напевно. Повне беззаконня. У власника є своя позиція, але ж я також хочу захистити своє майно. І вважаю, що я маю право проживати в належних умовах", - наголошує жінка.

Адвокатка Ірина Стародуб каже, що Лілія зробила все правильно. І те, що органи не реагують, її просто по-людськи обурює.

"Наші подальші дії - це тільки звернення з позовом, заявою до суду. І в судовому порядку ми будемо подавати клопотання, щоб все-таки зобов'язати ДАБІ через суд надати нам висновок, оскільки без такого висновку ми не зможемо e повному обсязі винести свою правову позицію", - каже адвоката.

І адвокатка, і пані Лілія вірять, що хоча б розголос допоможе розібратися у цій заплутаній квартирній історії та виграти суд.

Одна квартира перетворилася одразу на три: чи дозволені такі маніпуляції

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