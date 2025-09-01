Із Парубієм судились медсестра, Добкін та збіглий Рабінович: що відомо про конфлікти

На Андрія Парубія подавали судові позови близько 40 разів / © ТСН

На вбитого кілером у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія протягом останніх 11 років, починаючи від 2014-го, подавали судові позови кілька десятків разів — близько 50.

У 40 з-поміж цих справ Парубій був відповідачем — такі дані зазначені на офіційному державному порталі «Судова влада України».

Всі позови, без винятку, стосувалися професійної діяльності Парубія, а серед позивачів були як медійні персони, так і, наприклад, звичайна київська пенсіонерка з активною політичною позицією.

Як зазначено на порталі «Судова влада України», взимку 2017 року з Парубієм намагався судитися колишній народний депутат Вадим Рабінович, який зараз перебуває у розшуку. Як зазначено у «Судовій владі України», предметом позову тоді було намагання визнати певні дії Парубія протизаконними та зобов’язати вчинити відповідні дії. Але тоді позов було повернуто заявнику.

З Парубієм намагався судитись, наприклад, і колишній нардеп Вадим Рабінович. Скриншот зі сторінки «Судової влади України».

У липні 2017 року до суду з претензіями до Парубія позивався на той час народний депутат Михайло Добкін. Суд вирішив повернути позов Добкіну, але зазначив, що той може звертатись ще, якщо буде вважати за необхідне. Як відомо, Добкін позивався до Парубія, а предметом позову було «визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання вчинити певні дії». Також відомо, що саме у липні 2017 року Печерський суд арештував Добкіна, адже правоохоронці побачили в його діях ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн. Позивався до Парубія і колишній нардеп-радикал Віктор Вовк. Як відомо з відкритих джерел, предметом позову було непризначення керівника Апарату Верховної Ради. На початку 2020 року у відкритті провадження судом було відмовлено.

Крім того, як зазначається на цьому держаному ресурсі, до Парубія декілька разів позивалася київська пенсіонерка Віра Григорівна Іванова.

В коментарі для ТСН.ua Віра Іванова зазначила, що є пенсіонеркою. яка працює, та станом на зараз є молодшою медсестрою в одному з відомих лікувальних закладів та «бореться за те, щоб Україна була правовою державою». Час від часу Віра Іванова подає до суду на відомих політиків, коли вбачає в їхніх діях нібито щось незаконне.

Один з її позовів дійшов навіть до Касаційного суду. У ньому Віра Іванова просила суд визнати спалювання шин та використання зброї на Майдані Незалежності 2014 року незаконними (як відомо, Парубій був комендантом Майдану, тому Віра Іванова зазначила його як відповідача). Крім того, Віра Іванова позивалася до лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. На думку Іванової, Тимошенко вимагала усунути президента України у неконституційний спосіб. Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив пенсіонерці у задоволенні скарги.

Вбивство Андрія Парубія: що відомо

У суботу, 30 серпня, близько 12:00 у Львові Андрія Парубія застрелив на той час невідомий, який був одягнений як кур’єр служби доставлення Glovo.

Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та приїхав на місце злочину на електровелосипеді. За попередньою інформацією, він приїздив під будинок № 47 на вулиці Єфремова. Попри спеку, кілер був у куртці та шоломі.

У Львові було впроваджено план-перехоплення «Сирена».

Подруга родини Андрія Парубія, львівська волонтерка Наталія Шелестак в коментарі для ТСН.ua розповіла, що Андрій Парубій прямував до спортивного залу, але цей вихід з будинку для нього виявився останнім у житті.

Через півтори доби після вбивства Парубія правоохоронці відзвітували, що затримано підозрюваного. Йдеться про 52-річного львівʼянина, який не мав постійного місця роботи, але і курʼєром служби доставлення він не працював. Зараз слідчі з’ясовують мотиви вбивства.

За словами однопартійців Парубія, чин похорону відбудеться завтра у Львові.

«О 12:00 у Соборі Святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховають Андрія на Личаківському цвинтарі», — повідомила парламентарка Ірина Геращенко.

Раніше повідомлялось про те, яка з версій слідства у справі про вбивство Парубія найвірогідніша. Правоохоронці не виключають, що причетними можуть виявитися російські спецслужби.