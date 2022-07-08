Із позначкою "вакантно": Британія оговтується від скандалів і шукає собі нового прем’єра

У лондонському музеї мадам Тюссо вже навіть оновили експозицію з Борисом Джонсоном. Тепер на дверях Даунінґ-стріт, 10 – офісу та резиденції британського прем’єра – з’явилася вивіска "вакансія".

На головне урядове крісло Великої Британії претендують одразу кілька як колишніх, так і поки чинних міністрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Інцидент, який не має собі подібних в історії Британії. Джонсон здається. Прощальний поцілунок і дякуємо за Brexit. Тамтешні газети, схоже, сьогодні змагаються в заголjвках – хто влучніший та дошкульніший. Самі ж прихильники Консервативної партії зітхають із полегшенням.

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"Він мав би піти раніше. Але він залишатиметься на посаді, поки ми не знайдемо нового прем’єра. Я з цим не згоден, але думаю, ми не маємо іншого вибору. Краще хай навіть слабкий прем’єр, аніж нічого. Інакше – анархія. Потрібен хтось дуже сильний, чоловік чи жінка, мені байдуже", – розповів прихильник Консервативної партії Ернест Вільям Лі.

І схоже, вже вимальовуються два головних кандидати на посаду прем’єра. Щонайперше – нинішній міністр оборони Бен Воллес. Власне його називають фаворитом прем’єрських перегонів, бо за опитуваннями саме Воллеса більшість консерваторів хочуть бачити своїм лідером. Цей капітан британської армії добре знайомий українцям. Він один із найактивніших лобістів допомоги Україні у війні з Росією. Воллес не надто балакучий, утім, кажуть його колеги, дуже працелюбний.

"Сила, багато чесності та дуже роботящий – думаю, саме такий прем’єр зараз дуже потрібен. Це має бути сильна особистість, яка поставить на ноги країну. Бо ми зараз навіть не сидимо, ми лежимо. Це справді так жахливо", – сказав Вільям Лі.

Серед потенційних кандидатів – і послідовниця "залізної леді" Маргарет Тетчер, 46-річна Ліз Трасс. Друга в історії Британії жінка на посаді міністра закордонних справ. Вона у політиці не завжди послідовна – спершу виступала проти виходу Британії з Євросоюзу, тепер же активно підтримує Brexit. Утім, Трасс точно не змінює своєї думки щодо найголовнішого для українців – Росію треба зупинити, Україна має перемогти.

"Думаю, це має бути прем’єр, який підтримуватиме Україну. У цей час, коли так багато всього відбувається, дуже важко змінювати керівництво. Британія і без того переживає багато змін після виходу з ЄС. Для країни будуть дуже цікаві часи", – розповіла туристка Джулі Фаєрстоун.

Очолити уряд може й ексміністр фінансів Ріші Сунак. Це якщо британці закриють очі на скандал довкола його дружини, яка, як з’ясувалося, має особливий податковий статус. І власне він також був на скандальній вечірці із Джонсоном під час локдауну. От лише днями Сунак встиг учасно втекти з пробитого корабля, звільнившись з уряду. Конкуренцію йому може скласти товариш, донедавна міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

"Є рішення, які варто ухвалювати досить швидко. І зважаючи на стан, у якому зараз перебуває Британія, хтось має взяти це під контроль. Хто буде наступним? Це запитання саме про ті речі, які треба змінити, але вони зміняться не так швидко", – сказала фінансистка Олівія Ганнінгем.

Серед можливих прем’єрів розглядають нового канцлера казначейства, мільйонера, підприємця Надхіма Захаві, який родом із Багдада. До Британії приїхав іще дитиною, коли його батьки тікали від режиму Саддама Хуссейна.

І, насправді, список можна ще довго продовжувати. Після відставки Бориса Джонсона прем’єрські амбіції з’явилися в майже півтора десятка британських політиків. І як би не різнилися їхні погляди на внутрішню політику, в зовнішній вони чітко знають, хто головний ворог, тож підтримка України не має ослабнути.

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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