Мопс і Міньйон / © ТСН

На Запоріжжі 55-річний пенсіонер ДСНС без вагань пішов служити, коли його сина призвали до війська. Тепер батько й син разом проходять навчання на полігоні та готуються до перших бойових виходів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар`ї Назарової.

Пліч-о-пліч випробування на полігоні проходять батько та син. Боєць на псевдо «Мопс» — голова родини. У свої 55 — пенсіонер ДСНС. Каже, не зміг всидіти вдома.

«Повістка прийшла мені, батько на пенсії був, рішив піддержать теж», — каже «Міньйон».

Разом на роботі, разом і вдома. До війни чоловіки працювали в Запоріжжі в одній пожежній частині.

А вдома на них чекає дружина та мати. Пані Оля каже: її хлопці — надзвичайники, завжди першими були в зоні небезпеки, рятували людей на пожежах.

«Кожен раз переживаєш, коли у них виїзди, коли на розбір завалів домів виїжджали, коли „прильоти“ були по Запоріжжю. Це дуже страшно», — каже вона.

Служба, помітила жінка, ще більше згуртували та зблизила родину.

«Кожного вечора приїжджають, розповідають. У них такий адреналін, їм це подобається», — каже вона.

А син щовечора телефоном зв’язується і зі своєю сім’єю — дружиною та сином. Вони усвідомлюються — що ретельніше ти вчишся, то легше буде на полі бою. «Мопс» старається і відпрацьовує всі завдання на рівні з молодими побратимами. Його пильності, кажуть хлопці, можна позаздрити.

Це лише перший тиждень їхніх навчань. Чечен — інструктор бійців — не з чуток знає, як складно проходити службу разом з близькою людиною.

«Я також зі своїм батьком раніше служив, він зараз на Харківському напрямку, а я тут», — каже він.

Попереду у батька та сина ще не один тиждень навчань. Далі сподіваються разом нищити ворога ударними дронами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 23 жовтня. КИЇВ ПОВТОРНО АТАКОВАНИЙ! САНКЦІЇ ДЛЯ РФ від ЄС і США! СМЕРТЕЛЬНА ДТП