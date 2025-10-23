ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

З рятувальників — у воїни: історія батька й сина, які мобілізувалися до ЗСУ

Батько й син із Запоріжжя мобілізувалися до ЗСУ та проходять військові навчання.

З рятувальників — у воїни: історія батька й сина, які мобілізувалися до ЗСУ

Мопс і Міньйон / © ТСН

На Запоріжжі 55-річний пенсіонер ДСНС без вагань пішов служити, коли його сина призвали до війська. Тепер батько й син разом проходять навчання на полігоні та готуються до перших бойових виходів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар`ї Назарової.

Пліч-о-пліч випробування на полігоні проходять батько та син. Боєць на псевдо «Мопс» — голова родини. У свої 55 — пенсіонер ДСНС. Каже, не зміг всидіти вдома.

«Повістка прийшла мені, батько на пенсії був, рішив піддержать теж», — каже «Міньйон».

Разом на роботі, разом і вдома. До війни чоловіки працювали в Запоріжжі в одній пожежній частині.

А вдома на них чекає дружина та мати. Пані Оля каже: її хлопці — надзвичайники, завжди першими були в зоні небезпеки, рятували людей на пожежах.

«Кожен раз переживаєш, коли у них виїзди, коли на розбір завалів домів виїжджали, коли „прильоти“ були по Запоріжжю. Це дуже страшно», — каже вона.

Служба, помітила жінка, ще більше згуртували та зблизила родину.

«Кожного вечора приїжджають, розповідають. У них такий адреналін, їм це подобається», — каже вона.

А син щовечора телефоном зв’язується і зі своєю сім’єю — дружиною та сином. Вони усвідомлюються — що ретельніше ти вчишся, то легше буде на полі бою. «Мопс» старається і відпрацьовує всі завдання на рівні з молодими побратимами. Його пильності, кажуть хлопці, можна позаздрити.

Це лише перший тиждень їхніх навчань. Чечен — інструктор бійців — не з чуток знає, як складно проходити службу разом з близькою людиною.

«Я також зі своїм батьком раніше служив, він зараз на Харківському напрямку, а я тут», — каже він.

Попереду у батька та сина ще не один тиждень навчань. Далі сподіваються разом нищити ворога ударними дронами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 23 жовтня. КИЇВ ПОВТОРНО АТАКОВАНИЙ! САНКЦІЇ ДЛЯ РФ від ЄС і США! СМЕРТЕЛЬНА ДТП

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie