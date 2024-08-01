“Із Росією домовлятися немає сенсу”: військовий різко висловився про переговори і життя після війни

З військової точки зору вже дуже багато було випадків, коли нам показували напряму, що з Росією домовлятися немає сенсу. Їм байдуже на правила взагалі.

Про це розповів Данило “Серфер” Смирнов, командир штурмової групи 2-го механізованого батальйону 3ОШБР в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“У нас взагалі є Женевська конвенція. Водночас ледве не раз на місяць у нас є відео, де наші здаються в полон, і їх просто російські військові вбивають. І вони не притримуються жодних правил війни. Я собі уявляв, якщо ми зайдемо на російські території і я побачу дитину, я її в першу чергу візьму і віддам кудись подалі від зони бойових дій. Не важливо це російська дитина чи українська. Як можна вдарити по дитячій лікарні? Для мене це нонсенс”, — каже військовий.

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За його словами, така сама ситуація з переговорами між Україною та Росією.

“Наприклад, ми домовимося про режим тиші, і що буде? Зараз у нас більшість артилерії, FPV і так далі йде саме на ураження техніки, щоб вона не під’їжджала до піхоти. І от уявімо собі ситуацію: режим тиші, за дві доби вони всю техніку кидають на лінію зіткнення і починають знову активні бойові дії. Це вже не відіб’єш, почнеться сильне просування ворожої техніки, армії”, — розповів Данило Смирнов.

Якщо б ми точно були впевнені, що Росія виконає всі домовленості і почнеться процес переговорів, то усе б ми не дійшли до компромісу, вважає військовий.

“Я вважаю, що нам не треба зупинятися, поки ми не вийдемо до кордонів 1991 року. Це дуже важко, але хоча б повернути всі ті території, які ми втратили за час повномасштабного вторгнення. Це дуже важливо, тому що ми зараз закінчимо, підпишемо перемир’я, а потім через п’ять-десять років почнеться все теж саме”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКИНУВ НАВЧАННЯ за кордоном та СТАВ ШТУРМОВИКОМ у 18 років! Унікальна історія бійця 3 ОШБр!

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