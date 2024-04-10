Із російських олігархів у ЄС знімають санкції: що відомо про скандальне рішення Євросуду

Суд Євросоюзу став на бік двох російських олігархів. Санкції проти співзасновників російського "Альфа-банку" – Михайла Фрідмана і Петра Авена – розпорядився скасувати, не вважаючи аргументи Ради ЄС на користь їхнього включення в чорні списки достатньо переконливими. Як вдалося олігархам довести свою правоту, йдеться в ТСН.

І Петро Авен, і Міхаїл Фрідман разом з багатьма іншими представниками російських еліт, втрапили до чорних списків ЄС після вторгнення РФ в Україну. Рада Євросоюзу вказувала на тісні зв'язки співзасновників "Альфа-банку" з Володимиром Путіним.

Вважалось також, що вони матеріально допомагали особам, відповідальним за анексію Криму та дестабілізацію України, отримували від них вигоду самі, та підтримували політику, що підриває суверенітет України.

Повідомлялося про неофіційні місії Фрідмана та Авена до Вашингтона та регулярні зустрічі останнього у Кремлі з Путіним. Мільярдери заперечували аргументи Ради ЄС і наприкінці травня 2022-го оскаржили свій статус персон нон-ґрата в суді. Персональні санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів на його території. Суд сьогодні погодився з олігархами: розпорядився скасувати початкові санкції щодо них, а також акти, що їх подовжують.

"Генеральний суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових актах, не є достатньо обґрунтованою а, отже, включення пана Авена та пана Фрідмана до списків не було виправданим. Стосовно підтримуючих актів, суд вважає, що Рада не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона посилалася у початкових актах", – йшлося в повідомленні суду.

Суд, однак, погодився, що аргументи Ради ЄС можуть вказувати на близькість Фрідмана та Авена до Путіна та його оточення. Але доказів, що вони фінансово допомагали особам, відповідальним за державні рішення, або навпаки, отримували від них вигоду, не знайшли. Тому суд розпорядився скасувати акти, що включають мільярдерів у чорні списки та наступні, якими продовжували дію санкцій.

Але не всі – лише до березня 2023-го. Обмеження продовжують кожні пів року, що означає – є й інші документи, і вони залишаються чинними. Тобто олігархів зараз ніхто із санкційного переліку не викреслить. Виходить, дорога до ЄС Фрідману, який живе в Москві, раніше виїхавши з Лондона, де, за його словами, "неможливо жити", як і раніше, закрита.

Авен, проте, на територію Євросоюзу не просто в'їзний – він часто і з’являється тут. А саме – у Латвії, громадянином якої він є і чия влада погрожувала позбавити його латвійського паспорта. В органах виконавчої влади ЄС рішення суду наразі не коментували. Його мають право оскаржити.

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Караул! Із російських олігархів у ЄС знімають санкції!