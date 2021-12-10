Із сейфу винесли торбу грошей: у Вінницькій області затримали небезпечну банду

Підозрюваних затримали, усі вони раніше вже мали судимості.

На Вінниччині затримали банду рецидивістів, які пограбували контору фермерського господарства.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 грудня.

Із сейфу винесли торбу грошей, призначених для виплати пайовикам за користування землею. Затримали грабіжників спецпризначенці, за кілька годин після злочину. П’ятеро чоловіків опору не чинили. В авто у них знайшли інструменти для відкривання сейфів, рації та гроші – 220 тисяч, які фермери мали виплатити селянам. Підозрюваних затримали, усі вони раніше вже мали судимості. Перевіряють їхню причетність до інших пограбувань.

"Звідти вони викрали 220 тисяч грн, що були призначені для виплати пайовикам. Наразі затримані підозрюються у вчинені 10 злочинів на території Вінницької області", - сказав Іван Іщенко, начальник поліції регіону.

Новини Вінницької області: спецпризначенці затримали банду рецидивістів

Нагадаємо, у Києві в Дарницькому районі літній чоловік з ножем пограбував один із супермаркетів. Пенсіонер поцупив з каси дві тисячі гривень, після чого зайшов до іншого магазину, де йому дали відсіч.

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