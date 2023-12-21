Із Софійського собору в Києві демонтують головний хрест: для чого це потрібно

На Софійському соборі у Києві почали монтаж п’яти хрестів, які зняли на реставрацію через їх аварійність. Встановити хрести на куполи собору планують до кінця тижня. А після цього з головного собору демонтують його центральний хрест.

Як розповіли сайту ТСН.ua в Національному заповіднику "Софія Київська", на Софійському соборі - 7 хрестів (один центральний та 6 навколо нього), така кількість відповідає біблійним традиціям, адже Бог створював світ за сім днів.

Монтаж хрестів на куполи Софійського собору / фото Вадима Кириленка

Містичне падіння перед війною

Історія з одним із хрестів Софійського собору має містичний характер, бо хрест впав з куполу від пориву сильного вітру за 40 днів до початку повномасштабної війни. Тоді багато хто казав, що це недобрий знак та передвісник поганих подій.

"Першим ми відновили саме цей хрест, який впав від сильного вітру за 40 днів по початку війни, яку проти нас розпочала Росія. Його ми повністю відновили за кошти меценатів. Після цього падіння з’ясувалося, що п’ять інших хрестів на соборі теж не в кращому стані. В місцях, де вони були встановлені до куполів, була страшна корозія. Вони просто дивом не попадали", - розповідає сайту ТСН.ua Вадим Кириленко, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

Монтаж хрестів на куполи Софійського собору / фото Вадима Кириленка

Допомогли з ремонтом меценати

Усі пам’ятають скандальну історію про тендер на 80 мільйонів, який оголосив заповідник на роботи по куполам та позолоті хрестів Софійського собору. Хрести та куполи не ремонтувалися вже понад 50 років і це потрібно було зробити, аби позолота на них не чорніла. Зараз від ідеї відмовилися до закінчення війни, а відновити 5 хрестів згодилися меценати.

Монтаж хрестів на куполи Софійського собору / фото Вадима Кириленка

"Усі п’ять хрестів виготовлені за кошти меценатів. На минулому тижні вони були освячені Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. За три дні ми маємо їх змонтувати та повернути на куполи собору. Почали сьогодні, до речі, за неймовірно сонячної погоди – що теж добрий знак. Таким чином, на соборі у нас буде шість хрестів з семи. Вони вже відреставровані, ліквідований їх аварійний стан, встановлені кріплення. А щодо коштів на позолоту, то вони є лише на папері. Реально, держава виділила на ліквідацію аварійного стану хрестів Софійського собору лише два мільйона гривень. Тому питання з позолотою буде підніматися вже після закінчення війни, а відновлення хрестів відбулося повністю за рахунок меценатів", - розповідає Вадим Кириленко.

Демонтують головний хрест Софійського собору

Тим часом у заповіднику готуються до демонтажу головного хреста Софійського собору. Його обіцяють зняти з куполу перед Новим роком.

Центральний хрест Софійського собору / фото Вадима Кириленка

"27 грудня ми плануємо зняти для ремонту та реставрації центральний хрест Софійського собору. Це вже погоджено з усіма відповідними установами, отримані всі можливі і неможливі дозволи та благословення від церкви. Це буде дуже цікава робота, бо в архівних документах зазначалося, що під час реставрації у 1970 роках, головний хрест Софії було замінено на новий, але ця інформація не відповідає дійсності. Коли ми оглядали хрест, виявилося, що його каркас 70-х років, але довкола нього є старовина чеканочна поверхня. Тобто реставратори не змінювали кардинально головний хрест Софійського собору. Чому вони так зробили, поки залишається загадкою. Хрест ми демонтуємо, проведемо реставраційну раду та розробимо програму його реставрації. Всі роботи по центральному хресту будуть фінансуватися виключно коштом меценатів", - розповів ТСН.ua Вадим Кириленко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що потрібно зробити аби не чорніли хрести: в "Софії Київській" пояснили, навіщо обстежували головний купол храму (фото)

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