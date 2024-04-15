Із тяжким пораненням 10 годин командував боєм: на фронті загинув захисник України з Канади

Під час штурму на Сумщині загинув командир "Нормандської бригади" - канадієць на позивний "Хрульф". В Україні він хотів створити підрозділ на кшталт французького легіону та заохочував іноземних військових воювати за нашу країну.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Хрульф хотів захистити невинних людей

Британець на позивний "Хорс" на імпровізованому меморіалі на Майдані Незалежності ставить канадський прапорець. На ньому ім'я командира "Норманської бригади" - відомого за позивним "Хрульф".

"Як же тут багато людей. Занадто багато", - каже "Хорс".

"Хорс"

З-поміж прапорів України тут чимало іноземних. Ця галявина стала місцем вшанування загиблих військових.

38-річний "Хрульф" загинув у боях на Сумщині. Уродженець канадської провінції Квебек військовий вперше приїхав в Україну ще в 17 році. Хотів зрозуміти, що відбувається на Донбасі. Спецназівець, служив у Французькому іноземному легіоні, ветеран Збройних сил Канади - згодом "Хрульф" вирішує воювати за Україну. Його побратим та близький друг Хорс каже, він хотів захистити невинних людей.

"Він мав велику любов і пристрасть до України, до людей і культури, і його мотивація була боротися проти загарбників, які вбивають невинних людей, просто він колишній солдат, спецназівець, він знав, що може допомогти, він організував "норманську бригаду" як бойовий підрозділ на початку 22 року, вони воювали у найскладніших ділянках на північному сході поблизу Новозлатополя. Багато з цих операцій були засекречені", - каже "Хорс", командир "Норманської бригади".

Підрозділ "Хрульфа" брав участь у боях на Запоріжжі, згодом приєднався до окремого штурмового батальйону Української добровольчої армії "АРЕЙ". Заступник командира каже, "Хрульф" збирав навколо себе досвідчених іноземних військових.

"Хрульф".

Із тяжким пораненням Хрульф 10 годин командував боєм

Підрозділ "Хрульфа" залучався до штурмових дій. Останній його бій був на Сумщині - в районі Великописарівки.

"Там були такі запеклі бої, контактні бої. В одній з таких операцій, такому контактному бою, загинув Руф. Він отримав таке важке поранення в голову. І навіть була інформація операції передана його хлопцями, що командир 200. Потім почали крити КАБами, всі хлопці перемістилися в підвальне приміщення. Через півгодини, коли бомбардування закінчилось, двері відчиняються і стоїть на ногах. Навіть після такого поранення він встав на ноги і потім навіть тримав участь у координуванні дій своєї групи", - згадує військовий.

"Хрульф".

Але це поранення було смертельним. Бойовий медик "Мобіус" каже, наймовірніше, у "Хрульфа" поліцив російських снайпер.

"Ми думали він загинув, але майже відразу він почав вставати після пострілу. І продовжував битися навіть із таким важким пораненням і залишався у свідомості наступні 10-12 годин, продовжуючи віддавати команди. Спочатку він піднявся, він мусив, він зумів дістатися до мене і я надавав йому медичну допомогу, наскільки міг, враховуючи ситуацію. Але з медичної точки зору мало що можна зробити на місці після такого типу травми", - каже "Мобіус".

Через щільний обстріл одразу евакуювати "Хрульфа" було неможливо. У Канаді на честь загиблого "Хрульфа" - 83-й підрозділ Королівського канадського легіону влаштував церемонію покладання маку. Це традиція коли друзі та ветерани один за одним вкладають свої маки у вінок, як символ пам'яті та поваги.

У тому ж бою зникли безвісти – українець, швед та американець. Отже на Майдан Незалежності окрім канадського, Хорс приніс три прапорці. Тепер він командир нормандської бригади. Каже, продовжити справу побратима це його обов'язок.

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