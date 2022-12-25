Із водонепроникним пакетом і в цілковитій таємниці: як працює служба доставки державних таємниць

Вони ніколи не знають, що в конверті і їм заборонено називати адресата.

Сьогодні день фельд'єгерської служби - це військові, які доставляють державні таємниці на передову, чи у високі кабінети. Професія існувала ще за часів Київської Русі, але про неї мало, хто знає, бо ці, спеціально навчені люди, працюють тихо й непомічено.

Співрозмовник ТСН не називає імені, звання і не показує обличчя. Він з династії фельд’єгерів. “ Батько 25 років працював фельд’єгером. Сталася Чорнобильська катастрофа і він як і інші фельд’єгери здійснював доставку кореспонденції тимчасовій комісії, яка працювала в зоні ЧАЕС.. ризикуючи життя”, - розповідає він.

Хоча він і сам вже скоро 15 років ризикує життям, адже ж агентом фельд’єгерської служби про існування якої знають одиниці. “Всі думають, що фельд’єгери — це пов’язано з лісом і пов’язують нас з лісниками. Я представник урядового фельд’єгерського зв’язку Виконуємо завдання бойові. Ми військові”, - додає співрозмовник.

Фельд'єгер — це озброєний військовий, який доставляє за призначенням секретну кореспонденцію перших осіб держави, керівників державних органів, дипломатичну пошту, особливо важливі вантажі на передову особисто в руки.

У чому ви доставляєте секретні матеріали? Це спеціальні валізки, які в воді не тонуть і вогні не горять?

- Так, вони просочені спецматеріалом. Це для маленьких листів. Так

За конверт ви відповідаєте головою?

- Не тільки головою, всім тілом. У разі втрати - це кримінальна відповідальність, суттєве покарання. Це виток секретної інформації.

У вас були такі ситуації?

- Стосовно втрати, жодного разу!

Їхня робота – це завжди ризик. В умовах повномасштабної війни - набула неоціненної ваги. Фельд’єгери переміщаються швидко й максимально непомітно. Пішки, на авто, потягом чи літаком. Квитки викуповують на рік вперед.

Якщо ми говоримо про залізницю, у нас є окреме купе. Ми окремо, не разом із усіма пасажирами сідаємо, для того , щоб нас менше бачили і про нас менше знали

А ви завжди піксель носите?

- Зазвичай в пікселі, але є такі завдання, коли треба бути непоміченими і переодягатися в цивільний одяг. У нас є підрозділ, який забезпечує доставку в інші країни. Кожен фельд’єгер може виконувати свої обов’язки не тільки в Україні і поза межами.

Навіщо сьогодні в епоху цифрових технологій така робота? Фізично передавати документи?

Секретна інформація задля унеможливлення її витоку передається лише в паперовому вигляді і окрім нас цього ніхто зробити не може. Наша служба створена саме для цього

Вони ніколи не знають, що в конверті і їм заборонено називати адресата, але вперше журналісти стали свідками передачі таємниці… Конверт для Юрія Щиголя - бригадного генерала та очільника Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, якій і підпорядковується усі фельд’єгери країни.

Вік цифрових технологій, а ми досі передаємо інформація в паперових пакетах – можливо варто перейти на сучасні технології?

“Ми одна з найдіжітальніших країн, але є ситуації, коли доставити таємну кореспонденцію неможливо – через відсутність зв'язку, світла. Бахмут, щойно звільнені території – там наші військові. Доставити завдяки цифровим технологіям неможливо”, - пояснює генерал.

Фельдєгери – феномен тільки України чи в світі залишилася така служба?

- У всіх країнах залишилася фельдєгерська служба, яка без посередників доставляється!

Фельдєгери під час блекауту стали затребуванішими?

- Ця служба стає актуальнішою під час війни

Чи були у нас напади на фельдєгерів?

- Так, були напади, на фельд’єгерів. Намагалися викрасти і викрадали, але повертали все.

Фельд’єгерські маршрути засекречені, у разі форсмажору й небезпеки витоку інформації – завжди мають таємний план Б.

Найкоротший термін доставки секретної інформації?

- 2,5 хв. Якщо є термінове бойове завдання. Доводиться дуже швидко бігати. Ми зі зброєю, щоб вчасно зреагувати, використати зброю – треба одна вільна рука!

Фельд’єгер вміє відстрілюватися однією рукою?

- Звичано!!

Які ще ви маєте спецнавички?

- Ми маєте багато чого вміти, але нікому того не розказувати! Якщо комусь здається, що це банально - просто взяти і доставити … Це не так. Ми знаємо, на який ми працюємо результат, - для перемоги над ворогом, для звільнення України.

Від того наскільки оперативно фельд'єгер доставить секретну інформацію на передову, або у високі кабінети можуть зележати доленості рішення для країни та життя наших захисників на передовій.

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