На Волині шукають чоловіка, який втік із зали суду: його підозрюють у зґвалтуванні (фото)

На Волині шукають чоловіка, який втік із зали суду: його підозрюють у зґвалтуванні (фото)

Чоловік зник одразу після того, як суддя оголосив йому запобіжний захід – 60 діб під вартою.

На Волині продовжують шукати 38-річного чоловіка, який напередодні втік прямо із зали луцького суду.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 вересня.

Також читайте Зірвав електронний браслет і зник: у Дніпрі підозрюваний втік просто з залу суду

І сталося це одразу після того, як суддя оголосив йому запобіжний захід – 60 діб під вартою. Обвинувачений просто вийшов із зали суду і зник у невідомому напрямку. Конвоїрів на засіданні не було.

"Він не був під конвоєм, фізично опору нікому не чинив, просто самовільно покинув зал", – каже суддя-спікер В’ячеслав Покидюк.

А охорона чоловіка не затримувала, бо її про це не повідомили. У поліції розповідають, що втікач є небезпечним, раніше він уже мав проблеми із законом і сидів у в'язниці.

"Зараз орієнтовані усі наряди поліції області на те, щоб його виявити, бо він підозрюється за трьома статтям КК (одна із яких зґвалтування - ред.)", - розповіла речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

Новини України: на Волині розшукують 38-річного чоловіка, який втік прямо із зали суду

Нагадаємо, раінше у Києві затримали іноземеця, який перебував у міжнародному розшуку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання