"Із "зеків" та добровольців формують четвертий армійський корпус": Денисенко - про мобілізацію в РФ

У Росії зараз формують так званий четвертий армійський корпус.
Після того, як це угруповання буде ліквідоване на війні в Україні, Путін буде змушеним оголосити мобілізацію в Росії.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.
"Зараз вони намагатимуться створювати так званий четвертий армійський корпус із "зеків" та так званих добровольців. Вони також намагатимуться по-максимуму набирати людей, які будуть готові за гроші піти на війну. Але після цього у них вибору не буде. Далі, якщо вдасться перемолоти цей четвертий армійський корпус, після цього у Путіна не буде виходу. Це вже буде глухий кут. Потрібно або зупинитися, або проводити мобілізацію", - пояснив Денисенко.
Нагадаємо, Путін в очікуванні Ердогана заповнював паузу клоунадою.
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