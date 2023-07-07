Із золотом та гравіюванням: Київська облрада закупила годинники й павербанки на понад пів мільйона гривень (фото)

В Мережі дивуються держзакупівлям під час війни.

Українці в Мережі обурилися черговими скандальними держзакупівлями під час повномасштабної війни. Київська обласна рада замовила годинники та мобільні батареї на суму 543 720 гривень. Вони мають бути з гравіюванням “від голови облради”, гербом і золотими написами.

Два такі тендери розміщені на майданчику публічних закупівель ProZorro.

Годинники з гравіюванням

Облрада уклала договір на купівлю 148 годинників у футлярах – 83 чоловічих і 65 жіночих з “Київським годинниковим заводом”, який був єдиним учасником.

Ціна за одиницю – 2 340 грн і 1 980 грн відповідно (всього 322 920 гривень). Годинники мають поставити облраді до 31 липня поточного року.

Київська обласна рада закупила годинники / Фото: ProZorro

Також читайте Держпідприємство витратить 5 млн гривень на піар та мультик: у Києві помітили новий скандальний тендер

В технічних характеристиках у тендерній документації йдеться, що наручні аксесуари мають бути з японським кварцевим механізмом, секундною стрілкою та функцією дати календаря. Матеріал корпусу – латунь. Серед вимог також мінеральне скло, ремінець із натуральної шкіри та пилозахист. Годинники обов’язково мають бути виготовлені 2023 року.

На циферблат виконавець має нанести логотип і герб Київської обласної ради та напис “Від Київської обласної ради”. На задній кришці годинника – таке саме гравіювання й напис, але вже від голови облради.

Павербанки з золотом

Ще один тендер – на закупівлю універсальних мобільних батарей (павербанків). Договір Київська облрада уклала з ФОП Хармічем Олексієм В'ячеславовичем на 220 800 гривень, який також був єдиним учасником.

Підприємець має поставити 184 павербанки до 29 вересня поточного року. Ціна за штуку становить 1 200 гривень. Серед вимог у технічних характеристиках: ємність – 20 000 мАг, порти Micro-USB, Type-C та індикатор рівня заряду.

Київська обласна рада закупила павербанки / Фото: ProZorro

Зауважимо, що найдешевший павербанк із такими самими характеристиками в Інтернеті коштує 499 гривень.

Однак облрада також замовила нанесення гербу Київської області та напису “Київська обласна рада” на лицеву панель акумулятора золотою фарбою. Павербанки мають бути в білих коробках, також із гербом і золотом.

Доцільність таких закупівель під час війни

Українці в Мережі дивуються купівлі годинників із гравіюваннями та павербанків із золотими написами, коли в Україні триває повномасштабна війна. Користувачі обговорюють доцільність використання бюджетних коштів на подарунки.

Сайт ТСН.ua звернувся до керівництва облради щодо цих закупівель. Коли надійде відповідь на офіційний запит, ми опублікуємо її на сайті.

Нагадаємо, що Київська обласна рада також планує витратити понад мільйон гривень на розроблення нового вебсайту під час повномасштабної війни. Відповідний тендер з’явився на майданчику публічних закупівель ProZorro. Очікувана вартість – 1 068 300 гривень (28,9 тисячі доларів).

Читайте також: