Ізраїль атакував Іран: Жданов розповів, до чого тут Росія і як це вплине на війну в Україні

Олег Жданов / © ТСН

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Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану в п’ятницю, 13 червня. Там обґрунтовують атаку тим, що Іран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Своєю чергою, Іран назвав удари «оголошенням війни» і оголосив, що атакуватиме у відповідь та запустив сотні дронів по Ізраїлю.

Що відбувається між країнами, до чого тут Росія та як загострення конфлікту може вплинути на війну в Україні — про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

Армія оборони Ізраїлю 13 червня вдарила по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». Під удар потрапили керівництво країни, об’єкти ядерних досліджень, заводи з виробництва балістичних ракет та військовий потенціал — як у Тегерані, так і поза його межами.

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Ізраїль обґрунтовує атаку тим, що Іран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Переговори зі США, які мали стримати Тегеран, у останні дні вважалися безперспективними — тепер їх, ймовірно, повністю скасують.

«Ізраїль розпочав операцію „Висхідний лев“, цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути цю загрозу. Протягом десятиліття тирани Тегерана нахабно та відкрито закликали до знищення Ізраїлю», — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Вранці 13 червня Іран у відповідь запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю. ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає, що просто зараз відбувається між країнами.

До чого тут Росія

«Я думаю, що за розпалювання цього конфлікту сьогодні, на мій погляд, повністю лежить відповідальність на Ізраїлі. Нетаньяху — йому потрібна нова війна, йому потрібна перемога, інакше він втратить владу», — каже Олег Жданов.

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Водночас, за його словами, до конфлікту може бути причетна Росія.

«Вони товаришують з Нетаньяху. І я думаю, що Путін підбурював Нетаньяху. Навіть не виключаю, що Російська Федерація могла передати розвіддані стосовно ядерних об’єктів, на яких працювали російські фахівці. Таке могло статися з боку Росії», — каже Олег Жданов.

Він пояснює, що це дуже вигідно Путіну, адже відволіче увагу від війни в Україні.

«Нетаньяху не хотів примирення між Іраном і Сполученими Штатами, тому що йому потрібна війна для утримання влади. Сектор Гази вже не так впливає на політичну ситуацію. Деякі ізраїльтяни майже кожен вихідний виходять на протест проти Нетаньяху. А Путіну треба відволікти увагу від війни в Україні. І тому йому теж це вигідно», — каже експерт.

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Як конфлікт вплине на війну в Україні

На думку Олега Жданова, Росія не буде допомагати Ірану у конфлікті з Ізраїлем.

«Тому що, якщо ми уважно прочитаємо договір про стратегічне партнерство, на відміну від Північної Кореї, в договорі з Іраном немає пункту військової допомоги. От якщо з Північною Кореєю такий пункт є, там Росія буде допомагати. І Північна Корея допомагає відповідно до цього пункту. То в цьому договорі з Іраном цього пункту немає», — каже експерт.

Путін навіть хотів «продати» Трампу своє посередництво між Іраном і США, але в контексті максимального послаблення Ірану, зазначає Олег Жданов.

«Путін пропонував, щоб Іран весь свій збагачений уран передав третій стороні. Третя сторона — це Росія в даному випадку могла би бути. В обмін на те, що послаблення Ірану, допомога в заключенні угоди між Іраном і США в обмін на підтримку США війни Росії проти України», — каже експерт.

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Він пояснює: США є союзником Ізраїля і вони, відповідно до союзницького договору, повинні вступити в війну або надати повну військово-технічну допомогу.

«І це буде відволікати увагу від війни в Україні. У Трампа сьогодні є основа для того, щоб сказати: «Наш союзник воює, ми повинні йому допомагати, тому Росія-Україна — це не наша війна». Дуже може вплинути в плані політичної підтримки з боку Сполучених Штатів, хоча вона сьогодні не така вже велика, але ми сподівалися її повернути. Вже є перший приклад — 20 тисяч підривачів для НУРСів, які ми застосовуємо для боротьби з «Шахедами», сьогодні в Ізраїлі. Вони сказали, що передали американським військам, але тим, які знаходяться на Близькому Сході. І сьогодні зранку Іран вже направив «Шахеди» в бік Ізраїля», — каже Олег Жданов.

Водночас з боку Росії у війні нічого не зміниться, зазначає експерт. Зокрема конфлікт між Іраном і Ізраїлем, за словами Олега Жданова, ніяк не вплине на передачу зброї Росії.

«Якщо хтось буде казати, що Росія залежить від Ірану по зброї — то вже не залежить. Вже частка постачань для комплектації чи виробництва тих же „Шахедів“ її там майже повністю Іран замінив Китай. Сьогодні цей „Шахед“ — це фактично „Подсолнух 200“, китайської розробки дрону. Так що, якщо Іран скаже, що не дамо вам „Шахеди“, то для Росії це вже буде несуттєво», — пояснює Олег Жданов.

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Водночас Росія ще досі не виконала домовленість по передачі літаків Су-35 Ірану.

«Іран він заплатив повністю, а отримав навіть менше половини. Так що от тут Росія може знов „кинути“ Іран, в плані того, що не поставити літаки Су-35, за які Іран заплатив гроші. Так, у них Су-35 більше 100 штук. Вони можуть поділитися. Наскільки я пам’ятаю, вони винні ще 20 чи 24 літаки», — каже Олег Жданов.