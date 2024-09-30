Ізраїль ліквідовує лідерів "Хезболли" та "Хамасу": яка реакція США

Ізраїль продовжує удари по середмістю Бейрута, порту в Ємені та по сектору Гази. Ніякого перемир'я, заявив колегам міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, доки бойовики угруповання "Хезболла" не залишать південних районів Лівану й не перестануть загрожувати півночі Ізраїлю. Перед резиденцією прем'єра Нетаньягу зібрався протест - родичі понад ста заручників, яких тримає "Хамас", бояться, що нова ескалація в бік Лівану зменшує їхні шанси найближчим часом побачити рідних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Вперше за час цієї війни ізраїльтяни поцілили в центр ліванської столиці. До цього били по південним передмістям, де зосереджені ті, хто підтримують терористичне угруповання "Хезболла", та живуть самі бойовики.

"Цахал" сам викладає в соцмережу наочний звіт своєї діяльності останніх днів: усе керівництво "Хезболли", починаючи з Хасана Насралли - знищене, понад 20 керівників угруповання більше нікому не зашкодять.

Перелік терористів, яких ліквідував Ізраїль

Палестинське терористичне угруповання "Хамас" заявило про те, що останній ізраїльський удар поцілив керівника їхнього штабу в Лівані, разом з ним убивши дружину і двох дітей.

У Ємені відбулась атака на паливну й портову інфраструктуру хуситів. Проіранський рух, який утримує під контролем частину території Ємена. По Ізраїлю вони раніше запускали дрони й ракети, а ще тероризували кораблі, які прямували Червоним морем, якщо помічали зв'язок кораблів із громадянами Ізраїлю.

У цих атаках гинуть і цивільні. Ліван повідомляє: лише за останню добу загинуло більше ста людей. За останні два тижні цифра загиблих в Лівані перевищила тисячу. Хоча ізраїльська армія заявляє, що намагається мінімізувати цивільні жертви, удари по бойовикам Хезболли не щадять тих, хто опиняється поблизу, починаючи з членів їхніх родин.

Наслідки удару по Бейруту

Президент Сполучених Штатів, який раніше заявляв, що зараз час для перемир'я, визнає: американці вже працюють над убезпеченням персоналу посольств у регіоні. Але все ще сподіваються, що нової великої війни на Близькому сході вдасться уникнути.

Іран, який фінансує і контролює і Хезболлу, і хуситів, поки що реагує досить стримано.

Нові подробиці про обставини ліквідації беззмінного лідера Хезболли Хасана Насралли публікує французьке видання Le Parisien. Інформацію про те, що Насралла збирається на екстренне засідання угруповання в командному підземному центрі разом з 12 іншими керівниками, Ізраїлю в п'ятницю повідомив подвійний агент з Ірану. Дочекавшись, доки всі зберуться в одному приміщенні, ізраїльтяни скинули на нього шість бомб, кожна вагою по дві тонни. Сполучені Штати не дарма стурбовані можливою ескалацією з іранського боку: адже і винищувачі F-35, і самі бомби - були американські.

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