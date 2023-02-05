Ізраїль незацікавлений, щоб іранська зброя ставала популярною: очільник їхнього МЗС зібрався до Києва

Західні партнери уважно вивчають деталі іранських дронів, якими обстрілюють Україну росіяни, щоб перекрити контрабанду цих запчастин. На підході 10 пакет санкцій від ЄС: куди Іран також внесений як союзник Росії. Свої обмеження на причетних до іранської оборонки вже наклали і Сполучені Штати, але найефективнішим способом привести до тями Тегеран - стала серія вибухів на його військових заводах, йдеться в ТСН.

Потужні вибухи, пожежі і навіть землетрус сталися одразу у кількох містах Ірану. Із країни, де контролюється кожне публічне повідомлення, у Мережу просочились числені відео, із пожежею на нафтохімічному заводі, авіабазі, виробництві боєприпасів і дронів. Тих самих, які вбивають українців, “Шахед-136”.

Однак офіційно Іран підтвердив лише один випадок - атаку трьома дронами у місті Ісфахан, де розташований центр ракетної промисловості, що розробляє відомі дрони-шахеди і балістичні ракети, які Іран обіцяв передати Росії для атак проти України. У доповідях іранських чиновників це «просто майстерня» і крім кількох дірок у даху, руйнувань немає. Питання лише, що приховує той дах. Відомо, що майже вся військова промисловість Ірану залита бетоном і захована глибоко під землею. Підземні поштовхи магнітудою майже 6 балів, які збіглись у часі з атакою – наштовхнули багатьох експертів на думку, що постраждати міг не лише дах заводу.

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Ізраїльське видання "Єрусалим Пост" назвав операцію успішною, а авторитетне видання Wall Street Journal, посилаючись на добре обізнаних американських чиновників, вказало пальцем на Ізраїль.

«Цей удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, зокрема поглибленням військової співпраці з Росією», - значиться у статті.

Тісна дружба за розрахунком і великі біди Тегерана і Москви почалась саме з війни в Україні. “Іранці використовують послаблення Росії, які стали можливі через війну в Україні. І цього не було б у мирний час. Вони не могли б від них допитися – це ядерні технології, технології виробництва літаків і зброї. Кредити дешеві, це інвестиції в сільське господарство і нафтогазову сферу”, - каже експерт з питань Близького Сходу аналітичного центра "Українського інституту майбутнього" Ілія Куса.

На Близькому Сході Іран поводиться із сусідами і власним народом так само, як Росія, тероризуючи. Колишня перська імперія воює за лідерство в регіоні з арабськими сусідами. А минулотижнева стрілянина і вбивство керівника служби безпеки в посольстві Азербайджану ще більше загострила й без того складні відносини. Для Ірану Азербайджан може стати детонатором сепаратизму - велика діаспора живе на півночі країни і в будь-яку мить може відокремитись. Ще Азербайджан - важливий транзитний шлях газу з Азії в Європу. “Іран просив Росію все що можливо зробити, щоб Вірмені не погоджувалась на транзит газу, що він йшов в обхід Грузії і через Іран. Аби він транзит контролював”, - заявляє редактор інформпорталу “Україна по-арабські” Мохамад Фаралжалах.

Диктатура Корпусу вартових “Ісламської революції”, яка захопила владу 40 років тому перетворила Іран на вигнанця. Країна десятиліттями живе під санкціями Заходу через диктатуру, спроби створити ядерну зброю і фінансування терористичних угруповань по всьому регіону, жебрацтво власного народу пояснює існуванням зовнішніх ворогів – США та Ізраїлю.

Минулого тижня ці країни провели наймасовіші спільні військові навчання в історії. На початку тижня - після атаки Ірану, - до Ізраїля прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. «Сполучені Штати мають намір не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран є загрозою не лише для Ізраїлю та регіону, але все більше для світу. Як ми нещодавно бачили у наданні безпілотників Росії для ведення її агресивної війни в Україні. Також поговоримо про важливість підтримки народу України, який захищає свою державу від російської агресії», - заявив він.

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Після 5-денної мовчанки Іран таки офіційно звинуватив Ізраїль в масованих атаках. Утім, діяв Тель-Авів виключно у власних інтересах. Технологічніша армія Ізраїля здатна перемогти Іран на полі бою. Однак Іран надто близько підійшов до створення ядерної зброї, а союз із Кремлем і все частіші натяки про передачу ядерних технологій в обмін на допомогу, змусили Ізраїль діяти. “Бенджамін Нетаньягу вважає справою свого життя покінчити з ядерною програмою Ірана. Для цього і повернувся. І раніше була ліквідація наукових лідерів цієї програми”, - додає Фараджалах.

Протягом 11 місяців Ізраїль стояв осторонь війни в Україні навіть попри прохання свого союзника Америки допомогти. “Ізраїль грає із Росією і з Україною. Навіть американці обурені. Вимагали від Ізраїля передати боєприпаси, які на зберіганні, а вони кажуть: а ми не можемо”, - зазначає редактор.

“Ізраїль незацікавлений, щоб іранська зброя ставала популярною, щоб інші країни дивились на іранські безпілотники і думали, що це крута штука, треба теж у них замовити. Цей процес іде Ізраїль може збільшити нам допомогу у відповідь на збільшення експорту зброї Росії. Нам це в плюс, враховуючи, якщо це дійсно призведе до якісного збільшення поставок”, - зазначає Куса.

Поперджувальні сигнали у вигляді атаки дронами очевидно змусили Іран подумати про наступний крок: передачу Путіну балістичних ракет, проти яких Українські ППО на разі безсилі, і які так довго їздив випрошувати секретар російської РНБО Микола Патрушев.

Президент Зеленський неодноразово попереджав про відповідь, яку Іран отримає. Заяви Бенджаміна Нетаньяху в інтерв'ю СNN про роздуми над передачею "залізного купола Україні" виглядають як прорив. Так само і заява міністра закордонних Ізраїля справ відвідати Київ. «Кілька днів тому я розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, і повідомив йому, що найближчими тижнями посольство Ізраїлю в Києві повернеться до повноцінної роботи. Я також поінформував його про свій план відвідати Київ, щоб стати першим міністром з Близького Сходу, який відвідає Київ найближчим часом», - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Яким буде результат цього візиту, прогнозувати складно. Однак вже зрозуміло, відстоятися у стороні в цій кривавій війні не вдасться нікому, бо перемога диктатур зараз - означатиме, що війна в Україні - лише початок великої світової.

Водночас з посиланням на власні джерела видання Wall Street Journal зазначає, що Іран та Росія планують побудувати завод із виробництва дронів. На підприємстві хочуть виготовляти близько 6 тисяч удосконалених безпілотників для війни в Україні. На початку січня цього року іранська делегація навіть прилітала до Росії, щоби відвідати потенційне місце будівництва заводу і обговорити деталі запуску проєкту.

Іран постачає країні-агресорці дрони-камікадзе, відомі також як "Шахед-136": якими обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури і житлові об'єкти в Україні. Утім, співпрацю з Кремлем - офіційно заперечує.

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