Ізраїль – нова фаза війни: 5 тис. ракет, помилки Моссаду, доля Нетаньягу та вуха Росії й Китаю (оновлюється)

У суботу зранку, 7 жовтня, Ізраїль здригнувся від масованої ракетної й дронової атаки. На 50-річчя від початку Війни Судного дня між Ізраїлем з одного боку та Єгиптом і Сирією з іншого, бойовики сектора Гази обстріляли країну й вторглися на південь Ізраїлю.

"Ми у стані війни". З такими словами звернувся до ізраїльтян прем'єр Біньямін Нетаньягу опівдні 7 жовтня, запевнивши людей у перемозі. В країні розгорнули широкомасштабний призов резервістів. Жахливі кадри бомбардувань Ізраїлю, вбивства цивільних, взяття в полон звичайних людей і військових, захоплення ізраїльської військової техніки, в суботу облетіли весь світ. Армія Ізраїлю оголосила контртерористичну операцію "Залізні мечі" у Секторі Гази. Бойовикам ХАМАС вдалося прорватися до Ізраїлю по суші, морю та повітрю на звичайних вантажівках та парапланах. Бої на землі точаться у семи різних місцях.

Генерал-майор ЦАХАЛу Гасан Алян заявив, що ХАМАС відчинив ворота пекла в Сектор Газа й поплатиться за свої вчинки. Проте, як так сталося, що відома на весь світ Моссад не знала заздалегідь про такий масований напад? Від самого початку нападу Іран відкрито підтримав ХАМАС. Всі знають, що на боці Ірану відкрито Москва й Пекін. Адже почерк ударів дронами й атаки по ТЕС в Ізраїлі – це те, що вже другий рік поспіль переживають українці в повномасштабній війні з Росією. До того ж, черговий виток ескалації припав на останній день єврейських свят, і на День народження Путіна. А ми прекрасно знаємо, як у Кремлі полюбляють символізм.

Чому чергова ескалація між Сектором Гази й Ізраїлем відбулася саме зараз? Чи стирчать за цим вуха Росії та Китаю? Чому для Тель-Авіва це не екзистенційна заргроза, навіть із огляду на кількість населення в Ізраїлі та Секторі Газа? Чому Заходу, передовсім США, треба переглянути модель підтримки своїх союзників і нарешті відкрити очі на вісь зла Росія-Китай-Іран-Білорусь-КНДР та інші? А Ізраїлю – нарешті переглянути своє ставлення до війни Росії проти України? ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

Нова фаза війни: чому ізраїльська розвідка проспала напад

Насправді, Моссад ще в квітні попереджав, що ймовірність нової військової ескалації дуже висока. Й в Україні постійно говорили, особливо впродовж цих майже двох років повномасштабної російської війни проти нас, що Ізраїль вже досить довго живе в стані перманентної військової загрози. Мовляв, всі, й чоловіки, й жінки, проходять військову підготовку й службу в армії, будинки обладнані бомбосховищами, тому там вже нікого не злякаєш масованою ракетною атакою чи агресією з боку ворогів.

Проте в суботу, 7 жовтня, весь світ побачив не просто масовану атаку, а запуск 5 тис. ракет із Сектора Газа по Ізраїлю за перші 20 хвилин. І чомусь цього разу це стало справжньою прикрою несподіванкою для всесвітньо відомої ізраїльської розвідки Моссад. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос дописав у Facebook: "Схоже на те, що після такого провалу служб безпеки Ізраїлю, безвідносно до того, як далі розвиватимуться події, уряду Нетаньягу грозить відставка".

Можливо це й так, але все залежатиме від підсумків чергової військової ескалації. У Саудівській Аравії вже кажуть, що попереджали Ізраїль про можливе загострення ситуації. Ізраїльські видання пишуть, що спецслужби країни помилилися, коли минулого тижня говорили, що ескалація навряд чи можлива. Наразі ізраїльським силам доведеться вибивати терористів ХАМАСу з 21 населеного пункту, який вони захопили, що за площею дорівнює території самого Сектора Газа. Бойовики Хезболла з Лівану також заявили, що приєднаються до атаки на Ізраїль, якщо той схвалить наземну операцію, яка вже в дії. Надвечір суботи, 7 жовтня, сили Ізраїлю ввійшли до всіх населених пунктів, куди зайшли бойовики ХАМАС, і зараз там точаться бої.

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За словами речника ЦАХАЛ Річарда Хетча, до кінця суботи на території Ізраїлю не залишиться жодного живого терориста. Проте ескалація між Ізраїлем та Палестиною, яку ми зараз спостерігаємо, наймасштабніша за останні роки. Наразі відомо про 70 загиблих в Ізраїлі й майже 200 в Секторі Газа. Армія Ізраїлю підтвердила, що захоплені ХАМАС заручники перебувають у Секторі Газа. Точне число, а також співвідношення заручників з обох боків, не розголошується, водночас західні ЗМІ пишуть, що ця кількість може сягати кількох десятків.

Всі світові медіа, враховуючи українські, облетіли світлини й відео, на яких бойовики ХАМАС, які контролюють Палестину, опановують танк, який начебто належав силам Ізраїлю, вбивають ізраїльських військових, а вбиті тіла мирних ізраїльтян лежать просто посеред вулиць. ТСН.ua вже повідомляв про пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. В останньому також загорілися десятки автівок. В Єрусалимі було чути вибухи й працювала ППО.

Наразі армія Ізраїлю веде бій у 22 точках навколо Сектора Газа. Повідомляється про захоплення палестинських бойовиків біля однієї із офіційних будівель у Сдероті. Також ЦАХАЛ знищив "Палестинську вежу" у центрі міста Газа. Офіційний Тель-Авів говорив про потужну роботу власної авіації по цілях противника. Тож, наземна операція триває. Про всі оновлення ТСН.ua повідомлятиме в цьому тексті, а також на своєму сайті в новинах. А далі про політику та геополітику, кому може бути вигідне це чергове загострення, й як воно стосується України.

Гарантії безпеки: вісь зла Росія-Іран-Китай-КНДР

Ще до сумнозвісного Вільнюського саміту НАТО в липні цього року в американських ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що США та союзники готові запропонувати Україні "ізраїльську" модель гарантій безпеки. Проте, як вже писав ТСН.ua, Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, що не передбачає надання прямих безпекових гарантій у разі нападу. Тобто, це не гарантії безпеки, коли війська союзників приходять на допомогу в разі нападу, що ми й побачили під час чергової терористичної атаки проти Ізраїлю.

Моделі військової підтримки й "гарантій" безпеки, які працювали раніше, не обов’язково мають і не будуть працювати зараз. Вже всім очевидно, що за Іраном, який ніколи не приховував своїх войовничих намірів проти Ізраїлю, стоять Росія та Китай. Тегеран відкрито допомагає Кремлю у його загарбницькій війні проти України, надаючи дрони, комплектуючі й відповідні технології для їхнього виробництва. Ба більше, в Росії вже функціонує завод із виробництва таких безпілотників. А за останніми повідомленнями, Іран готовий продати Москві балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

За словами міністра закордонних справ України у 2014-2019 рр. Павла Клімкіна, ми не знаємо, чи доклала Росія руку до чергового витка конфлікту навколо Гази, бо встановити це майже неможливо, але могла і їй це однозначно вигідно.

"Питання звісно в перенесенні фокусу уваги на Близький Схід (і, як наслідок, відволікання уваги Заходу, особливо США, де й так панує внутрішня політична криза, від допомоги Україні – ред.). Конфлікт може вдарити по нафтових цінах, причому не одразу, а з певною затримкою. Він також міняє кут зору на інші процеси: пожвавлення відносин між Саудівською Аравією та Іраном, а головне на "примирення", а краще сказати нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабським світом. А також дає нові шанси для посередницьких зусиль Китаю", - дописав Павло Клімкін у Facebook.

Пентагон вже пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самозахисту. Після телефонних переговорів із прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президент США Джо Байден схвалив надання $8 млрд військової допомоги Тель-Авіву.

Проте відкритим є питання, хто ж надав таку величезну військову підтримку ісламістському бойовому угрупованню ХАМАС для здійснення масованого удару по Ізраїлю. Й не зайвим буде нагадати, що в березні цього року саме Китай став посередником відновлення дипломатичних відносин між Саудівською Аравією. А це взаємне відкриття посольств і відновлення договору про співробітництво в сфері безпеки, розвитку технологій та торгівлі. Ба більше, це перша від 1979 року розрядка, коли в Ірані відбулася Ісламська революція, що стало потужним ударом по інтересах США в регіоні.

Якщо уважно промоніторити пости західних аналітиків і військових експертів у X (колишня Twitter), абсолютно всі дописують, що нова фаза конфлікту між Сектором Гази та Ізраїлем вигідна Росії і навіть може бути інспірована Москвою. Наприклад, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ян Калберг написав, що "Росія надає терористам, таким як ХАМАС, технології, інформацію й техніку для нової проксі-війни, тому не треба боятися ескалації (як США й Німеччина, не передаючи Україні далекобійні ракети – ред.), вона вже тут".

"Не майте ілюзій. Атаки в Ізраїлі, вбивства мирних жителів, викрадення дітей і батьків, як розмінна монета, керуються з Москви. Путінському режиму було необхідно піти на ескалацію, не вступаючи в прямий конфлікт з НАТО, відвернути інтерес від України та знищити будь-яку нормалізацію на Близькому Сході, а також припинити "позику" США боєприпасів зі складів в Ізраїлі для потреб України", - дописав Ян Калберг в іншому пості в Х.

Колумністка в The Daily Beast Джулія Девіс нагадала в X, як в березні бойовики ХАМАС відвідали Москву, зустрілися там із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, після чого заявивши, що "терпіння щодо Ізраїлю закінчується".

Відома американська історикиня, письменниця й журналістка Енн Епплбом також дописала в X, що "навмисний військовий напад на цивільне населення й формалізований тероризм тепер є російською тактикою, яка використовується в Сирії, а потім і в Україні, й араз ХАМАС робить те саме в Ізраїлі".

Напевно єдиний із офіційний західних осіб, який, хоч і непрямо, але назвав речі своїми іменами, був посол Німеччини в Україні Мартін Єґер: "Шокуючі новини з Ізраїлю. Ми уважно стежимо за тим, що там відбувається. Наші думки з нашими ізраїльськими друзями та всіма єврейськими громадами. Це та сама війна, яка ведеться у нас в Україні. Свободу потрібно захищати від усього терористичного зла".

Додамо не менш цікаву деталь. Традиційно найбільш прихильною до Ізраїлю була Республіканська партія США. Саме за президенства Дональда Трампа, Америка перенесла своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Тому ескалація, яку ми спостерігаємо зараз, якщо вірити дописам західних експертів, може бути цілком вигідна Путіну, який чекає перемоги Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, що Ізраїль оголосив Єрусалим своєю столицею в 1950 році. Після перемоги в Шестиденній війні у 1967 році Ізраїль захопив також східну частину міста. Міжнародна спільнота й ООН вважає це окупацією й порушенням міжнародного права. Й Дональд Трамп вже висловився щодо чергової масштабної ескалації між Ізраїлем та Палестиною:

"На жаль, долари американських платників податків допомогли фінансувати ці напади, які, як кажуть у багатьох повідомленнях, походили від Адміністрації Байдена. Ми принесли так багато миру в країну. Близький Схід за допомогою Авраамівських угод (договір про нормалізацію й відновлення дипвідносин між ОАЕ, Бахрейном й Ізраїлем, а трохи пізніше – й з Марокко та Суданом – ред.), тільки для того, щоб побачити, як Байден зводить його нанівець набагато швидшими темпами, ніж будь-хто міг собі уявити. Ось і знову".

Наостанок зазначимо, посол України в США Валерій Чалий у 2015-2019 рр. зауважив у Facebook, що, коли ХАМАС атакує Ізраїль, а Іран підтримує ХАМАС і постачає зброю російським загарбникам, Росія підтримує Іран й атакує Україну, тому, якщо Ізраїль хоче дати потужну асиметричну відповідь, то має максимально підтримати зброєю Україну проти союзників своїх ворогів.

У наступному своєму пості дипломат окреслив десять наступних кроків сил авторитаризму проти демократичного світу:

спробу рашистів провести локальний, але активний наступ на одному з напрямів українсько-російського фронту;

шантаж Кремля щодо випробувань ядерної зброї (початок виходу з договору про заборону ядерних випробувань);

запуски балістичних ракет Північною Кореєю;

військову активність Китаю (мілітаристські заяви, можливо, демонстраційні акції в Південнокитайському морі);

терористичні дії Хезболли;

активізація терористів в Йемені;

загострення ситуації в Судані, зокрема, через підтримку російськими найманцями;

накручування ситуації десь ближче до кордонів США (політична турбулентність у Венесуелі, Мексиці, або в одній з острівних Карибських держав);

спробу перевести політичну турбулентність у Вашингтоні в глибоку парламентську, а, можливо, й політичну кризу;

продовження масштабних військових навчань у Білорусі… а Алєксандр Лукашенка розповість, "звідки планувався напад…".

"Як же без нього? Коли має все це закінчиться? Швидше за все напередодні запланованої у листопаді зустрічі лідерів США та Китаю. І в такому варіанті ризики для України зростають. Якщо це так – то цей план має бути зруйнований", - зауважив Валерій Чалий.