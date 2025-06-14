Ізраїль проти Ірану: чи стане новий конфлікт на Близькому Сході фатальним для України

Війна на Близькому Сході може відчутно позначитися на Україні

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В ніч на 13 червня Ізраїль розпочав новий виток конфлікту з Іраном, завдавши масштабного превентивного удару по десятках об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Тегерану, а також по військових цілях.

За попередньою інформацією, було здійснено щонайменше 300 ударів, під час яких ліквідовано вище військове керівництво Ірану та вчених-ядерників.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан, закривши повітряний простір та мобілізувавши тисячі резервістів. Влада закликала населення запастися найнеобхіднішим, натякаючи на тривалий характер конфлікту. Іран, своєю чергою, вже розпочав відповідь, повідомляючи про запуск сотень «Шахедів» та ймовірну масовану ракетну атаку.

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Чи позначиться війна на Близькому Сході на Україні?

За словами Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, спалах нової війни на Близькому Сході може відчутно позначитися на Україні. Він зазначає, що переговорний процес між США та Іраном, який був вигідний Україні, наразі під питанням.

«Досить важко прогнозувати розвиток подальших подій і чи буде ця війна тривалою. Також невідомо, що далі робитиме Ізраїль. Очевидно, він намагатиметься знищити ядерні об’єкти Ірану, що практично неможливо зробити, бо вони знаходяться глибоко під землею. А це може пришвидшити розробку ядерної зброї Іраном та призведе до посилення взаємодії Ірану з Китаєм та Росією. Між ними можлива більш тісна співпраця», — розповідає ТСН.ua Ігор Семиволос.

Експерт підкреслює: «Маємо факт — Ізраїль напав на Іран. І Іран буде відповідати. У нього достатньо ресурсів для того, щоб вести тривалу війну».

Увага світу переключиться на Близький Схід?

Через конфлікт між Ізраїлем та Іраном вся увага світу тепер може бути переведена на Близький Схід, що потенційно зменшить фокус на війні Росії проти України.

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«Це перше, що очевидно може статися. Всі ресурси та увага будуть спрямовані на Близький Схід та до перебігу війни там. А головне — ресурси будуть спрямовані туди. Ми вже бачили перші результати, коли обіцяне американцями озброєння, яке мало постачатися до України, передали на Близький Схід. Це негативні наслідки для нас, і цих наслідків ставатиме більше», — зазначає Семиволос.

Чи виграє Росія від конфлікту?

Ігор Семиволос додає, що війна на Близькому Сході різко позначиться на цінах на нафту, а також сприятиме зміцненню консолідації між Іраном, Росією, Китаєм, Північною Кореєю та іншими. Вже в перші години конфлікту ціни на нафту різко зросли на 13% до $78 за барель.

«Війна — є війна, ви ніколи не зможете передбачити її наслідків та впливу. Війну дуже легко розпочати і дуже важко закінчити. Наразі можна сказати, що війна між Ізраїлем та Іраном негативно позначиться на Україні. Для нас це поганий сценарій», — прогнозує експерт.

Кого підтримає Путін у цій війні?

За словами Семиволоса, Росія, безумовно, підтримуватиме Іран. Зростання цін на нафту означатиме більше грошей для РФ, що є вкрай невигідним для України.

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Експерт зауважує, що раніше були шанси відколоти Іран від альянсу з Росією, адже іранці є прагматичним народом. Проте зараз, після загибелі військового керівництва «старої гвардії» Ірану, яка була більш поміркованою, на їхнє місце прийде молодше і більш радикальне покоління, що може призвести до більш ризикованих дій.

Чи «забудуть» про Україну через Ізраїль?

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко бачить два сценарії для України — негативний і позитивний.

Негативний сценарій полягає у тому, що про війну в Україні знову «забудуть», як це вже було у жовтні 2023 року після спалаху конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

«Тоді Ізраїль став центром уваги у ЗМІ, і номером один у питаннях фінансової та військової допомоги. Зараз це може повторитися, бо у США ізраїльтяни мають потужне лобі. У період, коли „штати“ на півроку припинили надання військової допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, це не завадило їм тишком-нишком надати Ізраїлю винищувачі F-35 та два типи потужних авіаційних бомб. Україна — нічого не отримала. Більше того, нещодавно Ізраїль отримав тисячу ракет, які за часів президента Байдена мали передати Україні. Ось така цікава „тактика“ від Трампа», — розповідає Ігор Романенко.

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Він також вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном — це черговий провал політики Трампа, який не зміг досягти миру на Близькому Сході, не припинив війну в Україні та не змусив Північну Корею згорнути ядерну програму.

Чи вдасться Трампу бути «в білому костюмі»?

«Трамп скрізь хоче бути „в білому костюмі“ і в Україні, і в Ізраїлі, і щоб хтось за нього руками попіл загрібав. Зараз це робить Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, якому було потрібно підняти власні рейтинги. Вони регулярно спілкувалися з Трампом і готувалися до цієї атаки. Але Трамп намагається все подати так, що удар по Ірану — виключно ініціатива Ізраїлю, а США тут ні до чого. Але іранці все добре розуміють, і тому, як головного ворога, сприймають саме американців, а вже потім ізраїльтян», — пояснює Ігор Романенко.

Експерт додає, що такі комбінації Трампа відбили бажання в іранців підписувати з ним будь-які угоди.

«Трамп намагався стати другом Путіна. Але всі ці приниження у телефонній розмові з російським диктатором щодо України теж не спрацюють. Його рейтинг все нижче і нижче, а результати діяльності все гірші. Ймовірно, що війна на Близькому Сході стане причиною відкладення військової допомоги для України. І це для нас — негатив», — прогнозує генерал-лейтенант.

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Пам’ятаємо про продаж росіянам «Орланів»

Експерт додає, що політика Сходу дуже тонка і мінлива. Але у цьому конфлікті Росія відверто підтримуватиме Іран.

«Але насправді Ізраїль не проти „дружити“ з Росією і це помітно по їхній допомозі Україні. Прем’єр Нетаньягу — політик старого гатунку, він і в Москву літав до Путіна на парад, хоча на трибуну перед камери не виходив. В цьому і полягає суто ізраїльська поведінка. Тут доречно згадати про історію з безпілотниками „Орлан“, які ізраїльтяни продали росіянам. Спершу про покупку безпілотників домовилася Україна, навіть кошти приготували. Але росіяни перекупили — сказали, заплатимо як Україна і ще стільки ж з верху. І ізраїльтяни на це погодилися. Така от російсько-ізраїльська співпраця. Про це теж потрібно пам’ятати», — зазначає Ігор Романенко.

Чим допоможе Україні конфлікт на Близькому Сході

За словами Ігоря Романенка, Ізраїль завдав удару передусім по ядерних об’єктах Ірану, але стовідсоткового успіху вони не доб’ються, бо об’єкти глибоко під землею. За інформацією з різних джерел, Іран вже спромігся збагатити урану на 9 атомних бомб, і вони будуть доводити цю справу до кінця, якщо ще не довели.

«Під час атаки на іранські ядерні об’єкти, Ізраїль не оминув і інші, де виготовлялися чи зберігалися іранські ракети і „Шахеди“. У цьому і позитив для України — все це не буде передаватися іранською стороною Путіну, а відповідно, цей потенціал нарощуватися не буде», — каже експерт.

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Дата публікації 12:24, 13.06.25 Кількість переглядів 127 Ізраїль завдав ударів по ядерних військових об’єктах Ірану - що було далі? Трамп все знав?