Ізраїль – за крок до великої війни: як нестабільність на Близькому Сході вплине на допомогу Україні

Якщо на Близькому Сході почнеться велика війна, а США роблять все, щоб цього уникнути й зменшити присутність там Китаю, нічого хорошого для України це не матиме.

Ізраїльська армія продовжує бої з бойовиками ХАМАС після найбільшого за 50 років нападу з боку Сектора Гази, який західні ЗМІ вже охрестили "ізраїльським 11 вересня" (за аналогією з терактом 11 вересня 2001 року в США, коли загинули майже 3 тис. людей – ред.). Вперше за 50 років від часів Війни Судного дня, Ізраїль оголосив стан війни. За 48 годин було мобілізовано 300 тис. резервістів. За словами місцевих жителів, які ховаються в укриттях, працюють лише супермаркети й аптеки. Ресторани та кафе зачинені. На вулицях і трасах порожньо.

ТСН.ua вже писав, що раптовий напад бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю стався в суботу, 7 жовтня, рано вранці. Наразі кількість загиблих з ізраїльського боку перевищила 700 осіб. Поранених майже 2,5 тис. Зниклих безвісти більше 750. Понад 260 людей, з яких багато іноземців, загинули на музичному фестивалі в Ізраїлі, який проходив на кордоні з Сектором Гази. Моторошні кадри десятків розбитих і кинутих машин після нападу бойовиків ХАМАСу облетіли світові ЗМІ. Багато хто порівнював їх із тим, що світ побачив на Житомирській трасі навесні 2022 року, яку назвали "трасою смерті", коли росіяни масово розстрілювали цивільних українців, а також у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах і містечках.

Загинуло в Ізраїлі й двоє українок. П’ятьох наших громадян, які вважалися зниклими безвісти, вдалося розшукати. За словами речника нашого МЗС Олега Ніколенка, українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу терористів у місті Сдерот, вдалося вивезти в безпечне місце. Польща вже евакуювала 120 своїх громадян з Ізраїлю двома військовими літаками. США, Велика Британія та інші обіцяють швидку й масштабну допомогу Тель-Авіву в боротьбі з бойовиками ХАМАС. У той самий час Bloomberg та інші пишуть, що цей напад на Ізраїль може стати одним із найбільших провалів Моссаду.

Проте найбільше, що зараз непокоїть світову спільноту, це, чи можлива велика війна на Близькому Сході? Ізраїль має багато ворогів. Взяти хоча б Іран, Єгипет і Ліван. У неділю, 8 жовтня, "Хезболла" вже обстріляла Ізраїль. Як діятиме світова спільнота? В чиїх інтересах розпалювання війни на Близькому Сході? Та як це позначиться на підтримці України? ТСН.ua розбирався.

Історія питання: чому ворогують євреї та араби-палестинці

У ніч проти понеділка, 9 жовтня, Ізраїль завдав ударів по 500 цілях терористів ХАМАС та "Ісламського джихаду" в Секторі Гази. Й удари тривають. Ізраїльські військові відновили контроль над всіма прикордонними містами з Газою, але бойовики ХАМАСу все ще можуть там перебувати. У ЦАХАЛі повідомили, що в містах бойовий дій немає. Наразі армія евакуювала 15 із 24 міст на кордоні з Газою. Проте, найбільше запитання, чи продовжуватиме Ізраїль військову операцію проти Сектора Гази аж до повної зачистки й взяття його під контроль.

Нагадаємо, що у вересні 1993 року у Вашингтоні за посередництва тодішнього президента США Білла Клінтона, прем’єр Ізраїлю та голова виконкому Організації визволення Палестини підписали Декларацію про принципи палестинської автономії. За цей час різні американські Адміністрації, передовсім республіканські, намагалися врегулювати конфлікт між арабами-палестинцями та євреями. У 2008 році після зустрічі з керівником Палестинської автономії Джордж Буш заявив, що створення життєздатної Палестинської держави, а не шматка швейцарського сиру, є важливим пріоритетом для його Адміністрації.

Сектор Газа, затиснутий між Середземним морем, Єгиптом (на кордоні відділений стіною – ред.) та Ізраїлем, контролюється терористичним угрупованням ХАМАС, який підтримується Іраном і ставить за мету знищення держави Ізраїль, є однією з двох частин залишків так званої історичної Палестинської території. У Секторі Гази проживає близько 2,3 млн людей, 80% з яких не мають роботи. Сектор Гази знаходиться у фактичній блокаді. Подача туди води, світла та іншого – все в руках Ізраїлю.

Тому, якщо на бік ХАМАСу відкрито не стануть Іран та наприклад ліванська Хезболла, для держави Ізраїль із 9,3 млн населення та мобілізованими 300 тис. резервістами це терористичне угруповання не представляє екзистенційної загрози. Друга частина так званої історичної Палестини – це Західний берег річки Йордан, який відділений від Гази територією Ізраїлю. Його контролює "Рух за національне визволення Палестини" (ФАТХ), який офіційно представляє палестинців у світі. Він є більш лояльним до держави Ізраїль і виступає за політичне врегулювання. Хоча час від часу, наприклад у 2017 році, з’являлися повідомлення, що ФАТХ і ХАМАС досягли ледь не примирення у боротьбі проти держави Ізраїль.

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Чому політичного врегулювання так і не відбулося? Бо після 2005 року, коли Ізраїль вивів свої війська й поселенців з Гази, почастішали терористичні атаки всередині самого Ізраїлю, відповідальність за які покладали на ХАМАС та "Ісламський джихад". З іншого боку, після Шестиденної війни у 1967 році, Ізраїль почав створювати свої поселення на Західному березі річки Йордан, у тому числі в Східному Єрусалимі. Низка ключових європейських країн неодноразово стверджувала про їхню незаконність. У 2016 році між Києвом та Тель-Авівом навіть спалахнуло непорозуміння, коли Україна в ООН проголосувала за резолюцію, яка засуджувала ці ізраїльські поселення. А от у 2019 році тодішня Адміністрація Трампа каже, що вони законні, й переносить посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Україна-Ізраїль: Київ на боці Тель-Авіва, хоча не все так безхмарно

У неділю ввечері, 8 жовтня, весь Київ був у прапорах Ізраїлю. Президент Зеленський поговорив телефоном із Беньяміном Нетаньягу. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський подякував українцям за підтримку, записавши відео в центрі української столиці на фоні рекламних табло з прапорами Ізраїлю.

Проте, як би нам не хотілося порівняти протистояння між євреями та арабами-палестинцями з одного боку, та українцями й росіянами з іншого, бо звірства терористичного ХАМАСу і росіян за почерком дуже схожі, це буде не зовсім правильно, як би це не намагалася подати російська пропаганда. Хоча суть війни одна – знищити терористів, які хочуть знищити нас. Проте, також треба підкреслити, що в багатьох європейських містах у суботу, 7 жовтня, можна було побачити автівки з палестинськими прапорами. Навіть у Нью-Йорку проходили одразу дві акції: одна на підтримку Ізраїлю, інша – Палестини.

До того ж, не слід забувати, що наприклад у червні цього року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що "чинний уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з РФ". Нагадаємо, що Ізраїль так і не приєднався до антиросійських санкцій і не надав Україні оборонну допомогу. Офіційний Тель-Авів пояснював це особливими відносинами з Москвою (мовляв, Москва не заважає ізраїльським авіарейдам у небі над Сирією й гарантує захист єврейської громади в Росії) й ризиком, що надана Україні зброя може опинитися в руках ворогів Ізраїлю, зокрема Ірану.

Жодним чином в уряді Ізраїлю не відреагували й на антисемітські заяви Путіна, який назвав президента Зеленського "ганьбою єврейського народу". Також з’являлися повідомлення, й посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський це підтвердив, що від 2010 року в Росії виробляються безпілотники за ізраїльською ліцензією на додачу до іранської. Й Тель-Авів її досі не відкликав, хоч нарешті й передав Києву системи раннього оповіщення про повітряну небезпеку.

Водночас, і про це в суботу, 7 жовтня, ТСН.ua вже також писав, "ізраїльська модель" гарантій безпеки, яку США так намагалися продати Україні ще до сумнозвісного Вільнюського саміту НАТО, після 7 жовтня навряд чи вже колись спрацює. Не можна закривати очі на вже сформовану вісь зла Росія-Білорусь-Іран-Китай-КНДР та інших їхніх ситуативних союзників. Спрацює лише модель колективної безпеки. Інакше світ бачитиме російські звірства й нові "Бучі" в Україні нескінченно довго, поки Москва не зрозуміє, що за спиною у Києва стоїть більш потужна сила.

Інтереси Ірану, Росії та Китаю: звідки у бойовиків ХАМАСу стільки зброї

У вівторок, 10 жовтня, міністри закордонних справ ЄС зберуться на екстрене засідання у зв'язку з нападом ХАМАСу на Ізраїль. Водночас в Єврокомісії запевнили, що ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України. Хоча ТСН.ua неодноразово писав, що й без загострення ситуації на Близькому Сході, європейські виробники зброї не в змозі виробити обіцяний 1 млн артилерійських снарядів для України, – не вистачає потужностей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не вважає, що напад ХАМАСу на Ізраїль є спробою переключити фокус уваги Заходу, який сконцентрований на допомозі Україні. Також головний американський дипломат не думає, що за діями ХАМАСу стоїть Іран (хоч Тегеран офіційно підтримав дії ХАМАСу – ред.), а є радше спробою зірвати потенційну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка наполягає на праві палестинців на державність в обмін на визнання держави Ізраїль.

"Але зрозуміло одне: ми активно працювали, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами. Дуже важка робота", - додав Ентоні Блінкен.

The Wall Street Journal повідомила, що напад ХАМАСу та Хезболли на Ізраїль допомогли спланувати офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану. Щоправда інші американські ЗМІ сумніваються в достовірності інформації WSJ. В українському Центрі національного спротиву додали, що "вагнерівці" готували терористів ХАМАСу перед атакою на Ізраїль, бо лише росіяни серед союзників ХАМАСу мають досвід застосування безпілотників із механізмами скиду. Також у ГУР МОУ попередили, що Кремль зараз буде створювати нову хвилю фейків про начебто "українську" зброю у бойовиків ХАМАСу, бо так зване російське "головне розвідувальне управління" вже відправило терористам з ХАМАСу виготовлену на Заході (у США та ЄС) зброю, яку росіяни затрофеїли під час бойових дій в Україні.

Ізраїль вже оголосив про повну блокаду Сектора Гази. Там не буде ні світла, ні води, ні їжі, ні палива. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Беньямін Нетаньягу в розмові з Джо Байденом начебто сказав, що у них немає іншого вибору, як почати наземну операцію в Секторі Газа, інакше це загрожує відставкою як уряду Бібі, так і ймовірно будь-якого наступного. Про це також пишуть й американські ЗМІ. А депутати Кнесету звернулися з відповідним поданням до Нетаньягу. Якщо ЦАХАЛ таки піде на це, не виключено, що Іран, Сирія, Єгипет чи Ліван стануть на бік ХАМАСу. Білий дім вже пообіцяв додаткову допомогу Ізраїлю. США також відправили авіаносну групу на Близький Схід після нападу ХАМАСу на Ізраїль. А от чи будуть американські військові воювати на боці Ізраїлю, питання відкрите. Адже Тель-Авів, як вже неодноразово писав ТСН.ua, є основним союзником Вашингтона поза НАТО, а цей статус цього не передбачає.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, Америка швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання й ресурси, в тому числі боєприпаси. Проте, на будь-яку велику багатомільярдну американську допомогу потрібна буде згода Конгресу, який залишається заблокованим через відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті. До того ж, все більше американських ЗМІ пишуть про абсолютну неготовність спецслужб та армії Ізраїлю до атаки, не дивлячись на $3,3 млрд, які Вашингтон надав Тель-Авіву у 2022 році.

Тому, хто б не стояв за діями ХАМАСу й його кривавою атакою на Ізраїль, час було обрано досить вдало. Та й ціни на нафту через події на Близькому Сході вже пішли вгору, що не лише в інтересах Росії. Ізраїль не має наміру обговорювати з ХАМАСом досягнення миру, завдання полягає в їхньому знищенні. Тих самих принципів дотримуються й в ХАМАСі. Тому ймовірність переговорів дорівнює нулю, й союзникам Ізраїлю треба швидше визначатися, на чиєму вони боці.

"Президент Байден і його помічники протягом тривалого часу намагалися заспокоїти Близький Схід, значною мірою для того, щоб США могли більше зосередитися на довгостроковому виклику: - Китаї. Зараз ця стратегія під загрозою через атаку палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль цими вихідними. По мірі того, як Ізраїль помститься, вимальовується ймовірність ширшої регіональної війни, що вимагає від Байдена більшої уваги", - пише Politico.

Проте, оцінюючи мотиви нападу ХАМАСу на Ізраїль, ніхто чомусь не аналізує можливий інтерес Китаю в цьому. Справа в тому, що Пекін давно підтримує Тегеран, спрямовуючи туди мільярди доларів. Ще навесні 2021 року Китай зобов’язався інвестувати в Іран $400 млрд протягом наступних 25 років. Так само Китай заходить до Сирії та країн Африки. До того ж, в березні цього року саме Китай став посередником відновлення дипвідносин між Саудівською Аравією та Іраном. А це взаємне відкриття посольств і відновлення договору про співробітництво в сфері безпеки, розвитку технологій та торгівлі. Ба більше, це перша від 1979 року розрядка, коли в Ірані відбулася Ісламська революція, що стало потужним ударом по інтересах США в регіоні. А угода між Саудівською Аравією та Ізраїлем мала стати якраз дипломатичною перемогою Вашингтона.