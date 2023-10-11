Ізраїльська Буча: хто припустився помилки та які звірства ХАМАС сколихнули світ

ХАМАС вбив сотні мирних жителів Ізраїлю. Жахливу картину, яка за масштабами самим ізраїльтянам нагадує Бучу, військові знайшли у звільнених містах на півдні країни. Терористи не пощадили ні дорослих, ні дітей.

Хто припустився помилки та які звірства терористів сколихнули світ?

З подробицями, історіями очевидців та аналітичним оглядом ознайомтеся в ексклюзиві TSN.UA.

Вони стріляли без розбору та викрадали всіх: хроніка подій

Терористи ХАМАСу влаштували різанину в одному з містечок неподалік Сектору Гази. Бойовики вбивали цілими сім’ями, не щадили ні літніх, ні дітей. В Ізраїлі кажуть, їм ні з чим це порівняти, ніж як з українською Бучею.

ХАМАС зайняв містечко Беері в перший же день свого вторгнення. У цьому дрібному ізраїльскому поселенні, або кібуці поблизу Сектору Гази жили близько 1000 людей.

Класичний ізраїльських кібуц - справжній зелений оазис посеред кам’янистої пустелі Фото: kibbutzvisit

Класичний ізраїльських кібуц являє собою комуну на декілька вулиць. Справжній зелений оазис посеред кам’янистої пустелі. Як пише BBC, у кібуцах кожен знає кожного: люди навіть не будують парканів між подвір’ями.

Повністю зайняти Беері "хамасівцям" вдалося за 17 годин.

За словами військових, туди вдерлися 70 бойовиків. За два дні ЦАХАЛ вдалося звільнити кібуц.

Там військові знайшли більше сотні тіл. Наймасштабніша ж трагедія сталася в іншому кібуці Кфар-Аза. До війни там жило близько 700 людей - 200 з них, зокрема 40 дітей, були жорстоко вбиті. Частину цивільних терористи обезголовили.

Побував там і журналіст CNN. Він був шокований побаченим. Тіла вбитих цивільних, в тому числі і дітей були розкидані по всьому селу, більшість зі зв’язаними руками та ногами, десятки — обезголовлені, ще більше було замордовано або викрадено.

"Жахлива картина. У цьому кібуці багато вбитих: чоловіки, жінки, діти. У них зв’язані руки, ноги. Вони розстріляні, є ті, у кого відрізані голови. Наразі ситуацію уже контролюють ізраїльські військові", — розповідає журналіст CNN Нік Робертсон.

За словами ізраїльського журналіста Сергія Гранкіна, він одразу впізнав почерк терористів. У квітні 2022-го року одразу після деокупації він працював у Бучі та на Чернігівщині.

"У перші дні вторгнення ХАМАС встиг окупувати щонайменше 3 ізраїльських міста: Офакім, Сдерот, Нетівот. Кожен із них розміром якраз із Бучу чи Ірпінь на Київщині. Захопили бойовики і навколишні кібуци. Тож втрати серед цивільних, на жаль, можуть бути значно більшими. Поки ж у ЦАХАЛ звітують про все нових і нових жертв окупації. Масштаби цих звірств не могли уявити навіть професійні військові", — каже журналіст Сергій Гранкін.

У мережі ж обурені та приголомшені не лише діями терористів, але й власної армії. Користувачка під ніком Ілья Юл стверджує, що служила в ЦАХАЛ як раз на кордоні з Сектором Гази. Вона не розуміє, як бойовикам вдалося прорватися через стіну під якою колись “не проліз би і тарган”.

В Ізраїлі визнають свою невдачу

Аналітики назвали щонайменше чотири причини, які завадили ізраїльтянам запобігти атаки.

Як пишуть західні ЗМІ, те що було перевагою ЦАХАЛ, а саме високотехнологічність армії підвела у скрутний момент.

Перед атакою бойовикам вдалося легко відключити камери, які моніторили кордон. А потім і знищити пости спостереження та вишки. Фатальної помилки припустилися і в командуванні. Не очікуючи загострення на кордоні, там вирішили відвести частину солдатів від кордону, а зберігати майже усю техніку та боєприпаси наказали на одній базі. Кадри її захоплення бойовиками облетіли весь світ.

Саме там ХАМАСу вдалося захопити новітні ізраїльські танки Меркава та взяти перших військовополонених. Чомусь розвідка не помітила і підготовки ХАМАСу, натомість сконцентрувала увагу на ліванській Хезболі, атака якої вважалася більш ймовірною.

"Ми витрачаємо мільярди та мільярди на збір розвідувальної інформації про Хамас, а за секунду все розвалилось, як доміно", — каже ексчлен Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанський.

Вибачати терористам звірства ізраїлітяни уж точно не збираються. Раніше ТельАвів оголосив про повну блокаду Сектора Гази. Ізраїль відрізав анклав від світла, води та продовольства. Цахал щільно обстрілює Газу з авіації. Як пишуть журналісти, військові відмовились від так званої тактики “Стуку по стелі”.

Раніше, до того як знищити будівлю з терористами, Ізраїль скидав на будівлю балванки чи менші заряди. Вони мали сигналізувати мирним, що з цього району краще забратися. Напередодні плани Ізраїля озвучив міністр оборони Йоав Галант, назвавши ХАМАС новим ІДІЛ.

"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост — ми знищимо його на піку нашої сили і без компромісів. Хамас хотів змін у Газі, і все зміниться на 180 градусів від того, що вони думали. Вони пошкодують про все. Газа ніколи не повернеться до того, чим вона була", — заявив мінстр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повний репортаж: Ізраїльська Буча! Терористи ХАМАС вбили 40 немовлят, деяким - відрубали голови!

Ізраїль розпочав наземну операцію в Газі

Ввечері 10 жовтня Ізраїль вдався і до безпрецедентного кроку - таки розпочав наземну операцію в Газі.

Станом на 11 жовтня відомо, що від атак ХАМАС в Ізраїлі лише за офіційними даними загинуло 1200 людей, ще 3 тисячі поранені. Так зване міністерство охорони здоров’я угруповання ХАМАС повідомляє про 900 загиблих та 5000 поранених у Секторі Гази. Через війну гинуть й іноземці. Це інфографіка станом на 10 жовтня. Наразі відомо вже про 3 загиблих українців. 450 наших земляків досі не можуть виїхати. Найскладніша ситуація у тих, хто перебуває безпосередньо у зоні бойових дій.

Нагадаємо, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука наразі 160 осіб мають повернутися до України. Їхня евакуація запланована на 12 та 13 жовтня.

На жаль, дев'ятьох українців в Ізраїлі поранено, а загинуло троє наших співвітчизників.

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