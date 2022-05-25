Ізюм в полоні: як живуть люди в зруйнованому вщент російськими окупантами місті

Ізюм в полоні: як живуть люди в зруйнованому вщент російськими окупантами місті

Гаряче залишається на Харківщині. Російські військові продовжують наступ біля Ізюма. За даними Генштабу, на напрямки до міст Барвінкове та Слов'янська окупанти стягують додаткові батареї "Смерчів" і важких мінометів. В Ізюмі немає світла, газу, води та зв'язку.

Про ситуацію у тимчасово окупованому росіянами місті в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Так, за його словами, російські окупанти зруйнували понад 80% усієї житлової інфраструктури в Ізюмі.

"У першу чергу це житлові квартали, приватні будинки, багатоквартирні будинки, по яким росіяни свідомо і цілеспрямовано наносили удари не тільки авіацією, артилерією і залпами реактивних снарядів, а навіть танками. Тобто вони бачили, куди вони б'ють і що руйнують. Також знищені усі торгівельні точки, магазини, підприємства, організації, школи, дитячі садки, лікарня. Усе зруйновано ще на початку агресії", - зазначив Стрельник.

Він також наголосив, що за даними міськради, у заблокованому місті залишається 15 тисяч цивільних мешканців, яких фактично в полоні тримають російські окупанти, які тримають їх живим щитом він контрударів ЗСУ.

"Вже понад 2 місяці окупанти відмовляють керівництву України, ОВА, міській владі, різним міжнародним організаціям, волонтерам у наданні будь-яких гуманітарних коридорів для завозу їжі, ліків та евакуації людей, насамперед, дітей, жінок, літніх та хворих людей", - розповідає депутат Ізюмської міської ради.

Через те, що місто вщент зруйновано - там також не працюють жодні банківські установи, банкомати, ринки, торгівельні павільйоні. Але люди підтримують одне одного - діляться продуктами і ловлять рибу, добуваючи собі їжу, додає Стрельник.

Він також говорить, що люди живуть також і в інформаційні блокаді, оскільки немає Інтернету, окупанти блокують зв'язок.

Також, на жаль, відомо про випадки військових злочинів, які чинять росіяни в Ізюмі. Серед них і ті, про які повідомляла і Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, що вже дійшло до того, що знущаються з дітей, зокрема і насильницькими методами. Міськраді відомо, що проводяться так звані "зачистки"- окупанти разом із колаборантами ходять зі списками і вишукують родини учасників АТО, тероборони, бізнесменів, активістів, поліцейських і представників різних держав служб. І якщо вдається знайти таких, то їх одразу арештовують і їхня подальша доля наразі невідомо.

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Варто зазначити, що росіяни захопили і окупували Ізюм від 1 квітня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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