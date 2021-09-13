Кабачкова ікра: чому полиці магазинів рясніють підробкою і як знайти справжній смак

Кабачкова ікра: чому полиці магазинів рясніють підробкою і як знайти справжній смак

Купуючи в магазині баночку кабачкової ікри, варто звертати увагу на три речі.

Українські виробники кабачкової ікри знайшли спосіб законсервувати законну підробку. Через це знайти знайомий з дитинства смак продукту стало практично неможливо.

Про те, як відрізнити "справжній смак" серед фальшивок, йдеться у випуску ТСН.Тижня.

Наповнення сучасних магазинних консерв мало нагадує ту давню ікру заморську - кабачкову. І назви як тіні колишньої: не кабачкова, а ікра з кабачків або літня.

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Щоб знайти якісну кабачкову ікру, експерти радять перевіряти, чи виготовлена вона за державним стандартом (ДСТУ), бо ж в Україні чимало виробників користуються так званими ТУ (технічні умови), які висувають значно м'якший регламент до технології виготовлення.

"От що це таке? дивіться! Зовсім дієтична якась ікра! Кількість сухих речовин мала, тобто не випарюють до того моменту, щоб вона набула оцієї густої структури. Тому що це не вигідно", - обурюється професорка КНТЕУ Олена Сидренко.

Професійну дегустаторку не влаштовує, що майже всі виробники ікри відійшли від державного стандарту. Водночас, каже, закон вони не порушують.

"Тут по закону: "ікра з кабачків". Ніде не написано "кабачкова ікра", - пояснює вона. Невелика гра слів і покупець забирає законну підробку.

Якість кабачкової ікри також можна визначити, перевіривши, чи не виливається вона з банки. "Бачите, не випадає? Це говорить про високу якість готового продукту. Тобто вона не може текти", - вказує власник консервного заводу Володимир Гуменний.

У складі кабачкової ікри мають бути кабачки, цибуля, морква, олія, томатна паста, сіль, зелень петрушки і кропу, чорний і духмяний перець.

На заводі Гуменного запевняють, що дотримуються класичної рецептури і технології виготовлення. Плоди з сусіднього поля спочатку миють, ріжуть, видаляють кісточки і лушпиння, подрібнюють. Смажать в олії лише цибулю й моркву, а кабачки - уварюють.

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Головне дійство відбувається у вакуумному апараті, де за температури 74°С уварюється ікра, віддаючи зайву вологу. Закатати банку вдома так не вийде.

А ось шеф-кухар Артем Блаута переконаний у тому, що кабачкову ікру можна легко приготувати власноруч. Свою просту страву він готує з двох видів кабачка, моркви і цибулі. Для смаку додає в’ялені кавуни та солений сир з пелюстками чорнобривців.

Отже, купуючи в магазині баночку кабачкової ікри, зверніть увагу на три речі:

Назва "ікра кабачкова", а не "з кабачків";

Літери ДСТУ, а не ТУ;

Коли відкриєте - переверніть. Якщо виллється - це лише тінь справжнього бренду.

Новини тижня: куди подівся справжній смак кабачкової ікри

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