Кабани-вандали: мешканці села на Буковині потерпають через спустошливі набіги диких свиней

Місцевим мисливцям довелося звертатися за спеціальною ліцензією на відстріл.

Дикі свині тероризують село на Буковині. Три десятки тварин удень і вночі толочать городи селян та об’їдають кукурудзу. Селищна рада направляє селян до мисливців, але ті поки що не можуть зарадити, бо чіпати кабанів – не можна, великий штраф.

Про те, як селяни намагаються самотужки побороти непроханих гостей, йдеться 4 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Дикі і дуже голодні кабани навели жах на село Димки у Чернівецькій області. На пошуки їжі на людські городи вони почали виходити вже навіть серед білого дня.

Зауваживши кабанів-вандалів, які своїми навалами роблять чималу шкоду на засаджених кукурудзою полях, селяни проганяють їх криками та свистом. Але трапляються серед них і неполохливі, які встигають добряче нашкодити. Кажуть, вони йдуть, ніби справжня навала.

Місцева мешканка Марія Рошко намагається оговтатися після нападу свиней . Її хата неподалік лісу і цієї ночі стадо тричі пройшлося кукурудзою. “Усе потоптали, весь город. Тут може мішок кукурудзи хіба збереться, бо вони все поламали”, - бідкається господиня.

У відчаї жінка обклала город опудалами. Але свині виявилися не з лякливих.

Від зустрічі з дикими свинями може постраждати не лише кукурудза. Свиноматки з виводком бувають дуже агресивними, можуть накинутися і на людей, захищаючи малечу.

Люди зверталися і в поліцію, і в селищну раду, але їм лише порадили написати колективне звернення до товариства мисливців.

Мисливці розповідають, що нарахували вже три десятки свиней, які тероризують села Глибоцької громади. Припускають, що кабани могли з’явитися зі сторони Румунії, з якою межує ця територія.

Одразу мисливці нічого не могли зробити - до відкриття сезону полювання за вбивство дикого кабана штраф становить 40 тисяч гривень. Довелося звертатися за спеціальною ліцензією на відстріл.

“Державний мисливський фонд надав нам ліцензію, тепер будемо цих свинею добувати. Відбуватиметься індивідуальне полювання - один мисливець і один єгер”, - пояснив голова Глибоцького товариства мисливців і рибалок Сергій Круліковський.

Полювання почнеться з понеділка. До того часу боронити свої городи селянам доведеться самотужки. Чи компенсують їм збитки, у сільраді поки не можуть сказати.

Новини України: дикі свині тероризують село на Буковині - як люди намагаються боротися з ними

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