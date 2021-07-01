Кабіну відірвало від причіпа: у Києві проспект Перемоги скувала масштабна аварія з фурою (відео)

Кабіну відірвало від причіпа: у Києві проспект Перемоги скувала масштабна аварія з фурою (відео)

Ваговоз влетів в легковий автомобіль, в аварії постраждала літня жінка, що їхала в легковику.

У Києві проспект Перемоги скувала масштабна аварія з фурою, що перевозила газоблоки.

Водій вантажівки з будматеріалами не впорався з керуванням.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. 12:00" за 1 липня.

"Масштабна аварія, яка скувала проспект Перемоги: у Києві поблизу станції метро "Берестейська" із керуванням не впорався водій вантажівки, який віз будівельні матеріали. На фото, які публікують у Мережі, видно: кабіну відірвало від причіпа, а будматеріали розсипалися довкола", - йдеться у сюжеті.

Ваговоз влетів в легковий автомобіль, який врізався у стовп. В аварії постраждала літня жінка, що їхала в легковику. Вона шпиталізована до лікарні.

У легковику була родина, вони поверталися з відпочинку. Їхали з Борисполя на Волинь. Пересувалися неквапно. За кермом була дружина, чоловік сидів поруч на пасажирському сидінні. Раптом вони відчули сильний удар, автівка відлетіла та врізалася у стовп. Спрацювали подушки безпеки. Легкова автівка розтрощена.

У напрямку із центра на проспекті Перемоги утворився значний затор.

Нагадаємо, на Київщині у місті Кагарлик блискавка влучила в автівку з пасажирами.

Новини України: у Києві проспект Перемоги скувала аварія з вантажівкою, яка везла будматеріали

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