Кабіну відірвало від причіпа: у Києві проспект Перемоги скувала масштабна аварія з фурою (відео)

Ваговоз влетів в легковий автомобіль, в аварії постраждала літня жінка, що їхала в легковику.
У Києві проспект Перемоги скувала масштабна аварія з фурою, що перевозила газоблоки.
Водій вантажівки з будматеріалами не впорався з керуванням.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. 12:00" за 1 липня.
"Масштабна аварія, яка скувала проспект Перемоги: у Києві поблизу станції метро "Берестейська" із керуванням не впорався водій вантажівки, який віз будівельні матеріали. На фото, які публікують у Мережі, видно: кабіну відірвало від причіпа, а будматеріали розсипалися довкола", - йдеться у сюжеті.
Ваговоз влетів в легковий автомобіль, який врізався у стовп. В аварії постраждала літня жінка, що їхала в легковику. Вона шпиталізована до лікарні.
У легковику була родина, вони поверталися з відпочинку. Їхали з Борисполя на Волинь. Пересувалися неквапно. За кермом була дружина, чоловік сидів поруч на пасажирському сидінні. Раптом вони відчули сильний удар, автівка відлетіла та врізалася у стовп. Спрацювали подушки безпеки. Легкова автівка розтрощена.
У напрямку із центра на проспекті Перемоги утворився значний затор.
Нагадаємо, на Київщині у місті Кагарлик блискавка влучила в автівку з пасажирами.