Кабмін прописав умови розподілу держкоштів на ремонти у шкільних їдальнях: хто отримає гроші

Кабмін прописав умови розподілу держкоштів на ремонти у шкільних їдальнях: хто отримає гроші

На модернізацію шкільних їдалень у бюджеті заклали понад 1,5 мільярда гривень.

Кабмін прописав умови розподілу державних коштів на ремонти у шкільних їдальнях.

Які заклади отримають гроші, про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 17 лютого.

Також читайте Реформа шкільного харчування Джеймі Олівера: що він зробив і чому у нього не вийшло

Модернізація їдалень в українських школах - відповідне рішення підтримав уряд і прописав умови розподілу коштів. На такі цілі в бюджеті заклали понад 1,5 мільярда гривень.

Гроші витрачатимуть на реконструкцію, капремонт харчоблоків і на закупівлю сучасного обладнання.

Отримати кошти зможуть школи, де навчаються від 100 осіб - у селах, від 200 - у територіальних громадах, а в Києві та обласних центрах - має бути не менше як 400 учнів.

Проєкт реалізаціїї розрахований на рік.

Уряд створив фонд гарантування кредитів для фермерів – Економічні новини

Нагадаємо, майже третина учнів та їхніх батьків незадоволені їжею в шкільних їдальнях - результати торішнього опитування Міністерства освіти та науки. Змінити стан речей мають нові норми харчування для закладів освіти, які почали діяти цього року. Втім, не все так гладко. Нове меню розділило країну: одні батьки змінам радіють, інші - жорстко критикують. До слова, нині шкільне меню складається на 75% із продуктів рослинного походження.

Зазначимо, що майже половина шкільних кухарів не вміють готувати за новим меню.

Читайте також: