- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 415
- Час на прочитання
- 4 хв
КАБи можуть стати новими “Шахедами” для України: Жданов попередив про небезпеку для Києва
Росія регулярно б’є реактивними КАБами по Україні.
Росія розширила ареал застосування своїх керованих авіабомб. Реактивні КАБи вже фіксують над Одеською, Миколаївською, Полтавською, Дніпропетровською областями. Деякі військові припускають, що під загрозою може опинитися і Київ — відстань від Брянської області РФ до столичної Троєщини складає близько 200 кілометрів.
Куди сьогодні армія РФ вже може діставати КАБами, яка в них руйнівна сила, наскільки ефективно українська ППО може їх збивати та чи дійсно існує загроза для Київщини — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
КАБи можуть стати новими «Шахедами» для України
За його словами, на жаль, перспектива із реактивними КАБами може бути такою самою, як і з «Шахедами».
«Тому що РФ масштабує їхнє виробництво. Буквально декілька тижнів тому ми спостерігали поодинокі запуски, а зараз вони стають дедалі частіше. Не так різко, як хотілося б росіянам. І в принципі, для нас це позитивний момент, що не так різко вони можуть збільшити кількість цих КАБів. Але така загроза існує», — пояснює Олег Жданов.
Усе буде залежати від Китаю, каже військовий експерт. Річ у тім, що звичайний КАБ перетворюється на реактивний, коли до нього додається китайський реактивний двигун.
«І чим більше Китай буде постачати цих двигунів у РФ, тим більше таких реактивних КАБів ми будемо спостерігати в нашому повітряному просторі», — зазначив Олег Жданов.
Чи можуть КАБи діставати до Києва
На сьогоднішній день достеменно відомо, що максимально реактивний КАБ зміг пролетіти 193 кілометри, каже Олег Жданов.
«Це один з перших КАБів, який був запущений по Полтаві. Він не долетів до самої Полтави та впав десь в області. І приблизно вичислили таку відстань. До речі, 200 кілометрів від Брянської області до Троєщини — це означає, що біля Троєщини він впаде», — пояснює військовий експерт.
Тобто Києву прямої загрози немає, поки ці КАБи не пускаються з повітряного простору України.
«Якщо вони не залітають з півночі в наш повітряний простор, то вони не дістануть до Києва. Так що поки що для столиці такої прямої загрози немає», — каже Олег Жданов.
Чи може ППО збивати реактивні КАБи
Російські реактивні КАБи мають швидкість до 500 км/год і висоту польоту від 50 до 500 метрів на кінцевих ділянках траєкторії, каже військовий експерт:
«Збивати їх можна, бо вони дають дуже гарний тепловий слід. Ракетами самонаведенням можна збивати, типу «Стингер» чи «Стріла». А також засобами ППО малого радіусу дії. Вони можуть бути ефективні, але повинні бути обладнані радіолокаційними прицілами. Тому що все решта — тепловізор навряд чи дістане на великі відстані, тільки в ясну, суху погоду. А радіолокація буде більш потужна і дасть нам більш позитивні результати. Але знову ж таки проблема: ті ж вогневі групи можуть боротися, але їм треба радіолокаційний приціл. І станція РЛС, яка буде розвідувати ці КАБи, якщо вони будуть летіти».
Руйнування від КАБу масштабніші, ніж від ракети
Олег Жданов каже, що російські реактивні КАБи можуть нести 180-350 кг вибухівки. Отже їхня руйнівна сила навіть більша, ніж в крилатої ракети.
«Якщо це 250-кілограмова авіаційна бомба, обладнана під реактивний КАБ, то це приблизно під 180 кг вибухівки. Якщо 500-кілограмова бомба, то це 350 кг вибухівки. 350 кг — це навіть більше, ніж в крилатій ракеті.
Так що руйнування можуть бути дуже серйозні. Ми знаємо, що ворог звичайними КАБами на фронті може просто зруйнувати позицію, і ми змушені відходити з цієї позиції, тому що там немає що обороняти, там суцільна воронка. Руйнація від них доволі потужна, доволі велика», — пояснює експерт.
Куди можуть діставати російські КАБи зараз
Збільшувати дальність реактивних КАБів, за словами Олега Жданова, це дуже складне інженерне завдання. Для цього потрібно збільшувати потужність двигуна і паливний бак.
«А паливний бак, він знов таки говорить про те, що збільшується вага. Тут така пропорційна залежність: більше палива — далі летить, але більша вага — менше летить. І тут треба, чому я кажу, що треба збільшувати потужність двигуна, потужність потягне за собою більший розхід палива. Так що я не думаю, що завтра Китай надасть там якийсь інший двигун РФ. Те, що Росія сама не спроможна буде зробити такий двигун, на сьогоднішній день, то в цьому особливо сумнівів немає. Те, що Китай не зможе в такі стислі терміни розробити щось більш потужне, більше ефективне, ну я думаю, що теж навряд чи. Можливо, через декілька років Росія зможе отримати, і то якщо вони будуть цим займатися», — каже експерт.
На даний момент ми апелюємо цифрою в 190 кілометрів, підкреслює Олег Жданов. Це максимальна дальність польоту реактивного КАБу.
«Загрози для Києва наразі немає. З цього параметру треба виходити», — пояснює військовий експерт.