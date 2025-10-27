КАБи можуть стати новими “Шахедами” для України: Жданов попередив про небезпеку для Києва

Олег Жданов / © ТСН

Росія розширила ареал застосування своїх керованих авіабомб. Реактивні КАБи вже фіксують над Одеською, Миколаївською, Полтавською, Дніпропетровською областями. Деякі військові припускають, що під загрозою може опинитися і Київ — відстань від Брянської області РФ до столичної Троєщини складає близько 200 кілометрів.

Куди сьогодні армія РФ вже може діставати КАБами, яка в них руйнівна сила, наскільки ефективно українська ППО може їх збивати та чи дійсно існує загроза для Київщини — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

КАБи можуть стати новими «Шахедами» для України

За його словами, на жаль, перспектива із реактивними КАБами може бути такою самою, як і з «Шахедами».

«Тому що РФ масштабує їхнє виробництво. Буквально декілька тижнів тому ми спостерігали поодинокі запуски, а зараз вони стають дедалі частіше. Не так різко, як хотілося б росіянам. І в принципі, для нас це позитивний момент, що не так різко вони можуть збільшити кількість цих КАБів. Але така загроза існує», — пояснює Олег Жданов.

Усе буде залежати від Китаю, каже військовий експерт. Річ у тім, що звичайний КАБ перетворюється на реактивний, коли до нього додається китайський реактивний двигун.

«І чим більше Китай буде постачати цих двигунів у РФ, тим більше таких реактивних КАБів ми будемо спостерігати в нашому повітряному просторі», — зазначив Олег Жданов.

Чи можуть КАБи діставати до Києва

На сьогоднішній день достеменно відомо, що максимально реактивний КАБ зміг пролетіти 193 кілометри, каже Олег Жданов.

«Це один з перших КАБів, який був запущений по Полтаві. Він не долетів до самої Полтави та впав десь в області. І приблизно вичислили таку відстань. До речі, 200 кілометрів від Брянської області до Троєщини — це означає, що біля Троєщини він впаде», — пояснює військовий експерт.

Тобто Києву прямої загрози немає, поки ці КАБи не пускаються з повітряного простору України.

«Якщо вони не залітають з півночі в наш повітряний простор, то вони не дістануть до Києва. Так що поки що для столиці такої прямої загрози немає», — каже Олег Жданов.

Російські КАБи / © ТСН.ua

Чи може ППО збивати реактивні КАБи

Російські реактивні КАБи мають швидкість до 500 км/год і висоту польоту від 50 до 500 метрів на кінцевих ділянках траєкторії, каже військовий експерт:

«Збивати їх можна, бо вони дають дуже гарний тепловий слід. Ракетами самонаведенням можна збивати, типу «Стингер» чи «Стріла». А також засобами ППО малого радіусу дії. Вони можуть бути ефективні, але повинні бути обладнані радіолокаційними прицілами. Тому що все решта — тепловізор навряд чи дістане на великі відстані, тільки в ясну, суху погоду. А радіолокація буде більш потужна і дасть нам більш позитивні результати. Але знову ж таки проблема: ті ж вогневі групи можуть боротися, але їм треба радіолокаційний приціл. І станція РЛС, яка буде розвідувати ці КАБи, якщо вони будуть летіти».

Руйнування від КАБу масштабніші, ніж від ракети

Олег Жданов каже, що російські реактивні КАБи можуть нести 180-350 кг вибухівки. Отже їхня руйнівна сила навіть більша, ніж в крилатої ракети.

«Якщо це 250-кілограмова авіаційна бомба, обладнана під реактивний КАБ, то це приблизно під 180 кг вибухівки. Якщо 500-кілограмова бомба, то це 350 кг вибухівки. 350 кг — це навіть більше, ніж в крилатій ракеті.

Так що руйнування можуть бути дуже серйозні. Ми знаємо, що ворог звичайними КАБами на фронті може просто зруйнувати позицію, і ми змушені відходити з цієї позиції, тому що там немає що обороняти, там суцільна воронка. Руйнація від них доволі потужна, доволі велика», — пояснює експерт.

Російські КАБи

Куди можуть діставати російські КАБи зараз

Збільшувати дальність реактивних КАБів, за словами Олега Жданова, це дуже складне інженерне завдання. Для цього потрібно збільшувати потужність двигуна і паливний бак.

«А паливний бак, він знов таки говорить про те, що збільшується вага. Тут така пропорційна залежність: більше палива — далі летить, але більша вага — менше летить. І тут треба, чому я кажу, що треба збільшувати потужність двигуна, потужність потягне за собою більший розхід палива. Так що я не думаю, що завтра Китай надасть там якийсь інший двигун РФ. Те, що Росія сама не спроможна буде зробити такий двигун, на сьогоднішній день, то в цьому особливо сумнівів немає. Те, що Китай не зможе в такі стислі терміни розробити щось більш потужне, більше ефективне, ну я думаю, що теж навряд чи. Можливо, через декілька років Росія зможе отримати, і то якщо вони будуть цим займатися», — каже експерт.

На даний момент ми апелюємо цифрою в 190 кілометрів, підкреслює Олег Жданов. Це максимальна дальність польоту реактивного КАБу.

«Загрози для Києва наразі немає. З цього параметру треба виходити», — пояснює військовий експерт.