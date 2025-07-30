КАБи вдарили по їдальні та місці, де жили засуджені: нові моторошні подробиці обстрілу колонії на Запоріжжі

Колонія, яку атакували росіяни

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У Запорізькій області росіяни вдарили по виправній колонії. Відомо про 17 загиблих та 44 поранених. Серед них є пацієнти в тяжкому стані.

Напередодні росіяни скинули на село Біленьке щонайменше 8 авіабомб. Під удар потрапили виправний заклад і житло людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

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Росіяни скинули 8 авіабомб на одне із сіл Запорізького району. Ціллю окупантів стала виправна колонія, також приватні будинки — у людей зруйновано геть усе. Найбільших руйнувань зазнала Біленьківська виправна колонія, у Мінʼюсті зазначили, що росіяни вгатили туди чотирма авіабомбами.

На місці загинуло 17 засуджених, ще понад сорок дістали поранення — їм знадобилася шпиталізація. Серед них є тяжкі — за їхні життя борються медики. Ще півсотні людей зазнали нетяжких травм і отримали допомогу на місці. У закладі повністю зруйновано їдальню, адміністративний штаб та карантинну дільницю.

«Два КАБи влучили в їдальню засуджених, один КАБ влучив безпосередньо в місце проживання засуджених, де було найбільше загиблих», — каже заступник начальника установи Дмитро Азаров.

Це була пекельна ніч, розповідають жителі Біленького. Авіабомбами російські терористи били і по приватних будинках. Пані Галина досі не може оговтатись, зі сльозами на очах показує ТСН потрощену хату. Каже, з родиною сиділи на кухні, коли окупанти вгатили поруч з будинком.

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«Якби я не вийшла у кухню, то, звичайно, я б постраждала, мене б скло побило, а може й серце лопнуло, я не знаю… воно як шарахнуло», — каже жителька Біленького Галина Олійник.

Російська авіабомба поцілила просто в город пані Надії. Жінка разом із чоловіком з прифронтового села перебрались до дітей в Запоріжжя. Що знищено її будинок, дізналась від сусідів. Розповіла, вихідними встигли вивезти з хати холодильник та пральну машину. Не встигли тільки дочекатись врожаю на городі.

Люди згрібають уламки. Удари були такої сили, що в селі потрощено близько сотні будинків та соціальна інфраструктура. Наразі працює спеціальна комісія, фіксують пошкодження.

«Летіло по два КАБи, було багато КАБів. Перші два удари такі гучні були — будинки навіть дрижали, вікна, двері летіли. Ще у нас пошкоджені вікна і двері в закладах освіти, ліцей та дитячий садочок та також лікарня — сім вікон пошкоджено і три багатоповерхівки», — каже заступниця сільського голови Біленьківської сільської ради Алла Кришталь.

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До села вже приїхали благодійні організації, які надаватимуть допомогу постраждалим, зокрема, видаватимуть плівку, фанеру, аби люди затулити вікна та дахи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 новини 30 липня. Новий удар по полігону! ЄС погрожує скороченням допомоги! Дедлайн Трампа!

Нагадаємо, армія РФ завдала авіаудару по території Біленьківської виправної колонії №99.