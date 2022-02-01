Качур "відправив" злодія до в'язниці: на Кіровоградщині чоловік три роки сидітиме через крадіжки

Качур "відправив" злодія до в'язниці: на Кіровоградщині чоловік три роки сидітиме через крадіжки

Качура суд повернув його власниці.

У Кіровоградській області чоловік три роки та один місяць сидітиме у в'язниці через крадіжки. Він, перебуваючи на іспитовому терміні, поцупив качура та велосипед.

Про це йдеться у вироку Новомиргородського районного суду Кіровоградської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 10 грудня 2021 року побачив на пасовищі гурт качок. Він вхопив качура породи "Шипун" та втік. Потерпіла збитки оцінила в 393 грн 75 коп. А вже 17 грудня чоловік поцупив велосипед, який стояв біля одного із кіосків. Власник "двоколісного" оцінив збитки в 900 грн.

Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.185 КК України та засудив до 1 року позбавлення волі. Оскільки злодій перебував на іспитовому терміні через крадіжку, то він сидітиме у в'язниці три роки та один місяць. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Як йдеться у матеріалах справи, качур через дії злочинця не постраждав, його суд повернув власниці.

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