"Кадирівці" прибули на північний кордон РФ з Україною: до чого слід готуватися українцям

Росія знову підтягує війська до північних кордонів України? Приголомшлива звістка про активність ворога 29 квітня прийшла із Сумщини За словами заступника голови Сумської районної ради, а за сумісництвом – чинного військового Володимира Біцака, – РФ притягнула ближче до українського кордону одразу кілька батальйонів "кадирівців".

Які плани виношують росіяни, чи можливий новий наступ на Північ і чи готові до оборони Харків і Запоріжжя, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Наразі ЗСУ зафіксували передислокацію в Росії аж 4 батальйонів "кадирівців" неподалік Сумщини. Про це в ефірі "Київ 24" заявив командир 3-ї роти 8-го ДФТГ, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій, запевняє військовий.

ЗСУ впораються з ворогом

У своїх силах в ЗСУ впевнені, адже, за словами Біцака, кадирівські бійці у цій війні зарекомендували себе лишень як тік-ток війська. Чогось масштабного від них військовий не чекає.

"Ми ж всі знаємо за попередні два роки війни, що вони вміють воювати тільки з телефонами. Я вважаю, що це "попонтуватися" – можливо, під'їхати до кордону, фотографію якусь зробити, максимум заходи ДРГ", – каже Біцак.

Звідки такий оптимізм?

І такі оптимістичні припущення Біцака не безпідставні, адже так звані "кадирівці" і справді дуже люблять влаштовувати шоу, замість реальної війни. Це особливо було видно на початку повномасштабного вторгнення, коли ті не цураючись нічого постили відверто підставні пропагандистські ролики про власну псевдо силу. А от у серпні 2023 року українські сили оборони взагалі викрили загони Кадирова у видаванні бажаного за дійсне. Тоді вони вирішили вдати, що ведуть бої на Харківщині, а самі стріляли по кущах ближче до Бєлгорода.

Загроза з півночі існує?

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А тепер до серйозного. Насправді, реальна загроза для України з 2022 року ніколи не зникала і досі існує вздовж усього північного та східного кордону. Треба тільки розуміти, про яку загрозу йдеться. Як вже не раз заявляли і в ДПСУ, і у командуванні Північ, – на цьому напрямку не фіксують значних сил ворога, які були би здатні прорвати кордон, як це сталося у лютому 2022 року. Поки там існує лише загроза від диверсійно розвідувальних груп ворога, які періодично ходять в рейди, але отримують по зубах від українських оборонців. Єдине, що ворог робить майже без упину – бомбить прикордоння авіабомбами, артилерійським та мінометним вогнем.

Концентрують сили росіяни і під Бєлгородом. Не так давно, військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляв, що противник перегрупував частини 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ) з Куп'янського напрямку в нове Північне угруповання військ.

Росіяни готують наступ на Харків?

Тепер його оснащені елементи зосереджені в районі Бєлгорода. Звісно що це породило нову хвилю чуток та припущень чи не піде Путін знову на Харків? Росіяни його не осилять! Це вже оцінка військових фахівців з Інституту вивчення війни. Американські аналітики вважають, що Путіну банально не вистачить на це армії.

Оптимізм аналітиків підкріплює і той факт, що насправді, перекинуті підрозділи під Бєлгород, які у російських мріях підуть на Харків, вже не раз розбиті ЗСУ і навряд чи здатні на такі операції.

"Примітно, що 6-та загальновійськова армія брала участь у наступальних операціях у районі населеного пункту Синьківка, однак від жовтня минулого року так і не змогли взяти його під свій контроль. Це ставить під сумнів, пишуть в ISW, боєздатність бригади.

Тому потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним рішенням, яке створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що вони зіткнуться з краще оснащеними ЗСУ після прибуття військової допомоги США", – зазначили аналітики ISW.

Харків стане вироком росіянам

Але не зможуть, не означає "не спробують". З цим свого часу погодився і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. В інтерв’ю "Укрінформ" він переконував, якщо росіяни знову підуть на Харків, то місто точно стане для них роковим.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Але, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення", – сказав Сирський.

Нагадаємо і звідки в цих чуток ноги ростуть! У березні 2024 року одразу кілька російських "опозиційних" видань написали про плани Путіна захопити Харків. Зокрема, за інформацією "Верстки", російське військове командування сподівається у майбутньому "провести наступальну операцію з оточення Харкова" і для цього їм потрібно мобілізувати "300 тисяч росіян". А "Медуза" писала, що захопивши Харків, Путін навіть нібито може закінчити "СВО".

Російська ІПСО

Досить дивно одночасно чути таку кількість лякалок від російських опозиційних ЗМІ, особливо на таку чутливу тему і від їхніх нібито кремлівських джерел. До того ж, в Центрі протидії дезінформації РНБО України уже не раз писали, що ворог ціленаправленно дезінформує українців, лякаючи феками про неминучий наступ на Харків. В той самий час росіяни кошмарять місто, постійно обстрілюючи його ракетами, дронами та керованими авіабомбами.

Чутки про можливе “захоплення росіянами Харкова” коментував і мер міста Терехов. Він впевнений у ЗСУ і закликав не вестися на ворожу пропаганду.

"Це так звана ІПСО Росії проти України, вона постійно підтримується Росією для того, щоб люди були в паніці, хвилювались. Це інформаційний фронт та інформаційна війна. Людям треба роз'яснювати, що це брехня, треба заспокоювати, щоб не було хвилювань", – сказав Терехов.

Такої самої думки і відомий харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов.

"Це ІПСО насамперед. Лякати нас не треба. Я не знаю, чи є в Україні більш лякане місто, ніж моє. Все можливо з одного боку... Але концентрацію військ наші хлопці бачать щодня та кожної години. Вглиб Росії наші хлопці бачать 30-40 кілометрів спокійно все, що там відбувається", – зазначив Сапронов.

ЗСУ готові!

ЗСУ ж посилено готуються до нового наступу РФ, який може початися в кінці травня – на початку червня 2024 року. Нові лінії оборони по всій країні від Сум до Донеччини особисто перевіряв Зеленський. Звітує про будівництво все нових фортифікацій і місцева влада.

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Тисячі кадирівців прибули на північний кордон РФ з Україною! До чого слід готуватися українцям?