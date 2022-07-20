Кадиров хоче зрадити Путіна, а Росія "третю чеченську" не витримає - військовий експерт

Якщо у Чечні оголосять про відокремлення від РФ, то Росія вже третю чеченську кампанію не витягне, тому що нічим, каже Олег Жданов.

Голова Чечні Рамзан Кадиров, можливо, хоче відокремитися від Російської Федерації.

Таку думку в інтерв'ю ведучій 1+1 Наталі Мосейчук 20 липня висловив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи нещодавню заяву Кадирова, де він попросив Кремль розмістити в Чечні системи протиповітряної оборони і назвав це "попереджувальним тактичним заходом".

"Тому що Чечня, як суб’єкт федерації, перебуває у єдиній системі ППО Росії, і протиракетної оборони, яку вони позиціонують як таку, що зіб’є всі ракети НАТО. Хоча, дивлячись на те, що вони не можуть збити ракети, які начебто на Бєлгород летять з території України, то тоді яка в них система, що вона може і не може. Кадиров, який просив окреме ППО, згадав другу чеченську війну, коли російська авіація бомбила Чечню і треба було захищати повітряний простір? Тоді у нього десь у голові ідея Ічкерії. Він один раз зрадив Ічкерію, тепер хоче зрадити РФ. Мене така позиція Кадирова не дивує", - сказав Жданов.

Наталія Мосейчук та Олег Жданов висловили сумнів, що Путін дасть Кадирову окреме ППО.

"І навіть Білорусі не дадуть ракетні частини, що Путін обіцяв. Він сьогодні боїться роздавати війська. Він в Тегерані вмовляє Туреччину та Іран не чіпати зони відповідальності всередині самої Сирії. Тому що Росія сьогодні не в змозі протистояти або відстоювати власні інтереси у тій же Сирії. Ніхто не дасть. Але якщо вони оголосять знову про відокремлення від РФ, то Росія вже третю чеченську кампанію не витягне. Нічим", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров погрожував країнам НАТО демілітаризацією, найпершою у його списку - Польща.

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