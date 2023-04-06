Кадиров може замінити "Вагнер" Пригожина своїм "бойовим кулаком": експерт про нові ПВК

Лідер Чечні Рамзан Кадиров може сформувати свою приватну військову компанію з вихідців з Центральної Азії після того, як ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зазнала великих втрат на фронті.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Розмірковуючи, хто може замінити на війні найманців Пригожина, Грабський зазначив:

"Ми зараз не дуже активно розглядаємо кадирівців, але не слід забувати, що Кадиров має потенціал використання мусульманського населення країн Центральної Азії для задіяння в своїх ресурсах. Він на це отримує гроші. Можливо, вони будуть спроможні створити певний бойовий кулак".

Як наголосив експерт, для Росії принцип задіяння приватних військових структур виявився дуже вдалим - "навіть "Газпром" створює свою приватну військову компанію".

"Говорити, що пригожинців замінять наприклад представники Шойгу чи якогось іншого гравця можна, але це по суті своїй не міняє концепцію задіяння таких приватних військових структур як джерела надходження додаткового гарматного м'яса. Російська військова система виявилась неспроможною забезпечити безперебійне постачання гарматного м'яса в дуже високому темпі для потреб війни в Україні. Тому нема абсолютно ніякого значення, як буде називатися структура, яка замінить пригожинську структуру. Вона може мати багато назв, прикриватися будь-якими лозунгами", - розповів він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, ПВК "Вагнер" зазнає нищівних втрат у битвах за Бахмут. Міноборони та генштаб Росії різко обмежили постачання боєприпасів для "вагнерівців" через конфлікт з Євгеном Пригожиним.

Російське військове керівництво, ймовірно, хоче повністю витіснити "Вагнер", замінивши його на ПВК, над яким воно матиме більший контроль.

Загалом у Росії існує щонайменше десять приватних військових компаній. У війні проти України, окрім "Вагнера", беруть участь "Редут-Антитерор", "Ліга" і "Патріот". Примітно, що їхня діяльність в РФ ніяк не врегульована на законодавчому рівні, тому формально вони перебувають поза законом.

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