Кадиров смертельно хворий: яку заміну знайшов йому Путін

Кадиров виявився не таким потрібним Путіну, як усі думали. Поки диктатор готується знову всістися на трон, лідера Чечні списують з рахунків, а за його місце вже точиться боротьба. А все тому, що на того напала смертельна хвороба. Лікарі розводять руками.

Що трапилося з Кадировим, кого хочуть поставити замість нього і як Путін готується до своєї інавгурації, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Кадиров все?

Щойно лідер Чечні став нездатним виконувати злочинні накази Путіна, як його списали з рахунків. Відсутність на федеральному посланні Володимира Путіна в лютому 2023-го, мовчання під час заколоту Євгена Пригожина, ігнорування наради з очільниками північнокавказьких регіонів — усі ці епізоди давали привід для чуток про хворобу та змушували Кадирова час від часу, але з’являтися на публіці, щоб довести, що він “контролює ситуацію”. При цьому “божевільна підозрілість, що давно перейшла в манію”, не дозволяла Кадирову нормально лікуватися.

У вересні 2023 року сталася очікувана криза. Тепер все ще гірше. Діагноз, який ще пʼять років тому поставили Рамзану Кадирову, почав різко прогресувати. Вірний пес Путіна страждає на некроз підшлункової залози, смертність від якого сягає до 80%. Лікарі вже розводять руками. Про те, що “все погано” написала “Новая газета Европа”, яка в свою чергу має інформаторів, що знають багато про оточення Путіна і те, що насправді відбувається у Кремлі.

“У цей і без того непростий час Кремль зіткнувся з проблемою, яку сам собі створив, вибудувавши в Чечні жорстку і водночас дуже крихку модель одноосібної влади. Але стан здоров'я 47-річного Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання, і зараз Москві потрібно оперативно вирішувати, як зберегти стабільність після того, як не стане жорстокого чеченського диктатора”, — повідомило видання.

Хто розповсюджує чутки про Кадирова?

А от хто насправді пустив у маси наживку, що Кадиров от-от все, в ефірі 24 каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець.

“Можливо, злили з його оточення. Або це зробили з Кремля. Тому що джерела видання "Новая газета Європа", яка зараз видається на території Європейського Союзу, виїхали з Росії. Вони можуть цілком безпечно, перебуваючи під захистом європейських спецслужб, висловлювати такі судження і публікувати такі матеріали, які собі не дозволить жодне видання, яке продовжить залишатись на території Росії. Я думаю, що насправді джерелом зливу цієї інформації могло послугувати не оточення Кадирова, а, найімовірніше, Кремль. Там не всі задоволені тим, як розподілялися блага. Кремль платив данину Чечні, а точніше її ватажку Рамзану Кадирову упродовж багатьох десятиліть. У середньому ця данина обраховувалася сумами від 2 до 4 мільярдів доларів щорічно. Це тільки прямі бюджетні вливання, на які оскаженілий від цього "золотого дощу" Кадиров набудував все, що тільки можна: і школи, і люксові дороги, і спортивні центри, і релігійні споруди. Він просто перетворив все згідно зі своїми схибленими фантазіями на такий "Дубай" Північного Кавказу”, — зазначив він.

Боротьба за трон стартує

Отож, зараз за трон Кадирова почнеться боротьба на смерть. Точніше, вже почалася. Ще поки що лідер Чечні просуває на своє місце очільника спецназу “Ахмат” Апті Алаудінова. Чому дуже не радіє російська ФСБ, адже на місце Кадирова, там хочуть “свою” людину.

“Про боротьбу між Кадировим і його кланом та ФСБ ходили легенди. І доходило до того, що і в цій "війні" полягли сотні з обох боків. Коли бойовиків Кадирова викрадали, вони безслідно зникали. Так само вбивали російських ФСБшників. Але Кремль завжди намагався їх замирити, не приймаючи жодну зі сторін. Природно, що ФСБ зараз буде користуватися цією ситуацією. Їм потрібно нарешті позбутися від вже огидного їм клану Кадирова. Вони побачили можливість – і треба поставити свою людину. Очевидно, що Алаудінов, якого хоче бачити сам Кадиров, може не влаштовувати всіх у Кремлі. І вони, зливши цю інформацію, створюють всі підстави для початку внутрішньої боротьби з можливим виходом на громадянську війну”, — розповів Березовець.

Хто буде замість Кадирова?

Водночас “Новая газета Европа” пише, що й Путін підтримує Алаудінова. Його вже піарять на з'їзді партії “Єдина Росія”. Чеченський генерал впевнено почувається на сцені, володіє ораторською майстерністю та завойовує симпатії серед еліти.

Кандидат не один

Але серед кандидатів є ще один, мовляв, на місце Кадирова претендує і глава Міністерства надзвичайних ситуацій Чечні Аліхан Цакаєв, але його, припускає політолог Березовець вже “вивели з гри”. Та все одно тих, хто мітить на цей трон, досі вистачає, тож незабаром кров там може политися рікою.

“Алаудінова нещодавно призначають на дуже дивну посаду. По суті, це колишнє головне політичне управління радянської армії. Він став головним політруком, що для людини з його досвідом дивно. Кремль ніколи не допускав на такі посади людей без досвіду, бо ця спеціальність вимагає дуже високої компетенції у сфері і пропаганди, і спеціальних інформаційних операцій. І от ще один скандал, який буквально днями струсонув інформаційний простір… Йдеться про затримання глави Міністерства надзвичайних ситуацій Чечні Аліхана Цакаєва, якого затримали на кордоні між Чечнею і Дагестаном. Тоді Кадиров повністю підтримав його. Той поводився дуже зухвало, бився. Кадиров назвав затримання Цакаєва ганебною провокацією. Це, до речі, відповідь на питання. Можливо, Цакаєв теж розглядався одним із наступників. І його, таким чином, просто дискредитували та вивели з цієї гри. І це ще одне свідчення того, що боротьба в оточенні Кадирова смертельна. Причому боротьба за те, хто замінить ватажка, вона вже зараз стартувала і почалася. Ще раз повторюю, оці слова про громадянський конфлікт в Чечні – це не перебільшення. Кожен з цих регіональних "царьків" має свої приватні армії. Тепер зрозуміло, чому Кадиров терміново найняв 6 тисяч бойовиків колишньої ПВК "Вагнера". Він розуміє, що зараз почнеться боротьба, а після його відходу від влади першими жертвами можуть стати члени його рідного оточення. Їх потрібно захищати. А бійців або не вистачає, або він сумнівається в їхній лояльності. І тут потрібні найманці з боку, які не зрадять, яких цікавлять лише гроші. У них немає жодних прив'язок в республіці, тож вони виконуватимуть повністю волю того, хто їх найме. Ця приватна гвардія – 6 тисяч вагнерівців – потрібна якраз-таки для внутрішньої боротьби. І можливої громадянської війни в Чечні”, — розповів Березовець.

Заяви Кадирова

Але варто нагадати, що історія зі смертельною хворобою Кадирова тягнеться з 2019 року, втім усе це ретельно приховувалося, як ним, так і Кремлем. Хоча тоді чеченський лідер сам заявляв, що змушений піти у відпустку через “тимчасову непрацездатність”. Знайшов, так би мовити, виправдання “прогулам”.

Що свідчило про хворобу лідера Чечні?

Пізніше анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні. Після цього у Кадирова лише загострювалися проблеми зі здоров'ям. Так, 2019 року він дуже схуд. У публікації вказано, що різка втрата ваги — це перший симптом панкреонекрозу. Недуга активно розвивається, має болісний перебіг і погано лікується.

Стан здоров’я чеченського лідера почав стрімко погіршуватися навесні 2022 року, але ця тема набула розголосу лише 2023 року. Вранці 17 вересня 23-го року ЗМІ підірвала топновина — Кадиров у комі в одній із московських клінік. Чеченському лідеру нібито зробили пересадку нирки, але орган не прижився. Тоді Кадиров у півтора раза збільшився в об'ємах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, з'явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба — повільною. Також він почав одягатися надто тепло для чеченського клімату, що теж викликало багато питань.

Ще одна версія

Хоча джерела видання серед лікарів Кремля повідомили, що у вересні 2023 року лідер Чечні потрапив до лікарні з гострою легеневою недостатністю, що розвинулась внаслідок передозування транквілізатором “Дормікум”. Зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами джерел, очільник Чечні і був госпіталізований до ЦКЛ Управління справами президента.

Аби стабілізувати дихальну функцію, Кадирова підключили до ШВЛ, задля чого ввели в медикаментозний сон, який ще називають “медикаментозною комою”. Звідси й пішли чутки про кому чеченського лідера, хоча на той момент прямої загрози для його життя вже не було, повідомили журналісти. Проте слово “кома”, яке пролунало в одному контексті з прізвищем Кадиров, спровокувало справжнє інформаційне цунамі. Тривала відсутність політика в Чечні і те, що чеченська еліта оселилася на території лікарні мало не в повному складі, породили чутки про смерть Кадирова. Він був дуже слабким і не міг швидко з'явитися на публіці, щоб розвіяти чутки. Офіційно ЗМІ тоді повідомляли, що політик перебуває “у відрядженні”.

Лікарі змогли частково повернути “дієздатність віп-пацієнта”. Однак, за даними джерела в ЦКЛ, під час проведення загального обстеження надійшли дані МРТ мозку, які засмутили близьких Кадирова. Близьке до чеченського лідера джерело так інтерпретувало реакцію рідних на оголошений лікарями діагноз: “Колишнього лідера вже не буде, [нова] хвороба буде серйозно [на нього] впливати. Навіть у разі, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим…”.

Що каже Буданов?

Втім у жовтні 23-го голова української розвідки Кирило Буданов засмутив українців тим, що загроза життю главі Чечні Рамзану Кадирову минула, попри те, що раніше в ГУР прогнозували його смерть: “Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але одужав. Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається… У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов”.

Інавгурація Путіна

Та минув час, лізуть нові чутки про те, що Кадиров “загинається”, тож коли у Кобзона з’явиться новий почесний глядач — питання часу. Ясно, що виконувати функції вірного пса Путіна як раніше він вже не зможе, та й самого диктатора після оголошення результатів “виборів”, ховали подалі від людських очей та от-от Путіну доведеться вилізти з нори. Вже 7 травня відбудеться його інавгурація, до якої зараз дуже і дуже активно готуються. Путін знову оголошуватиме на інавгурації про свою нескінченну диктатуру.

Водночас Володимир Путін дуже обурений рішенням США про фінансову допомогу для України, яка може змінити ситуацію на фронті. Диктатор дуже боявся, що це станеться саме перед інавгурацією. Таку думку “24 Каналу” озвучив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

“Путіну вже зіпсували інавгурацію самим фактом, що за допомогу для України проголосували. Путін сподівався, що жоден пакет допомоги для України не надійде. Але неочікувано для Кремля за нього проголосували. Психологічний вплив цього рішення вже є”, — зазначив він.

Буде сюрприз?

Ну а ще Жирнов підозрює, що для путіна це не останній сюрприз: “Буде смішно, якщо Путін їхатиме на своєму броньованому авто до Кремля, і до нього туди прилетять безпілотники”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАДИРОВ СМЕРТЕЛЬНО ХВОРИЙ! Путін вже знайшов заміну! Хто стане главою Чечні?!

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