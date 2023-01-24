Кадрові перестановки можуть бути не останніми: за які "гріхи" посипались заяви на звільнення у верхівках

Те, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців, уже привітали в Євросоюзі.

Хвиля відставок учора надвечір стартувала на усіх рівнях влади. Перша і одна з найгучніших кадрових змін стосувалася Банкової. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко учора написав заяву на звільнення. Фото сам же виклав у соцмережі, а згодом на сайті президента з’явився і відповідний указ, йдеться в ТСН.

Напряму це звільнення на Банковій не коментували, утім, політологи певні – виною тому… “Питання про звільнення Кирила Тимошенка було на порядку денному ще з минулого року. Деякі джерела подейкують, що Кирило обіцяв написати заяву про звільнення ще минулого року, але не написав. Можливо, думав, що затягнулися минулорічні гріхи з машиною, маєтком. Але ні, не забули”, - політолог Володимир Фесенко.

Звільнення у Міністерстві оборони, хоча й без конкретних імен, назрівало ще від вихідних. Сьогодні заяву про відставку таки написав В’ячеслав Шаповалов - він був заступником міністра й відповідав за тилове забезпечення. Як пояснили у відомстві, причиною заяви став скандал із закупівлями продуктів для військових за нібито завищеними цінами. Статтю оприлюднило видання "Дзеркало тижня". З цього приводу у Верховній Раді учора звітував Олексій Рєзніков, а НАБУ розпочало слідство щодо ймовірних зловживань. Водночас у Міноборони категорично заперечують будь-які порушення з боку відомства чи Шаповалова, а його звільнення, пояснюють, було власною ініціативою чиновника і дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Також читайте Попри навалу росіян на Харківщині, українці відбирають у них техніку і вже нею звільняють села на Луганщині “Триває розслідування. Але скоріше за все, відставка Шаповалова – заступника міністра оборони – вона настала наслідком цього скандалу, але скоріше профілактичним рішенням. Щоб це не зачіпало все міністерство, визначена людина, яка опосередковано відповідала за це, причетна до цього. Винна якщо не у зловживанні, то у витоку інформації, тому пішла відставка”, - каже Фесенко.

Також сьогодні Кабмін звільнив Віталія Музиченка з посади заступника міністра соціальної політики України, Івана Лукерю - з посади заступника міністра розвитку громад і територій України, В’ячеслава Негоду - з посади заступника міністра розвитку громад і територій України. Також іще двох посадовців із Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Про причини їхніх відставок у Кабміні не повідомили.

За власним бажанням, але через конкретну причину пішов із посади заступник генпрокурора Олексій Симоненко. 10-денну відпустку він провів в Іспанії, фото звідти опублікувала його дружина. Журналісти повідомили, що він пересувався на авто одного з українських бізнесменів. Подія викликала неабиякий резонанс, адже ще напередодні Нового року президент прямо заборонив виїжджати за кордон із неробочою метою посадовцям та депутатам. Після ситуації із Симоненком пообіцяв іще жорсткіший контроль.

“Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати без посад. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь недержавною метою не вдасться. У 5-ти денний строк Кабмін має розробити документ, який унеможливить такий виїзд без відрядження”, - заявив Зеленський.

Також сьогодні одразу 5 військово-цивільних адміністрацій залишилися без голів. Звільнили очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Різниченка, Запорізької - Олександра Старуха, керівника Сумщини Дмитра Живицького, а також нещодавно призначеного керівника Херсонщини Ярослава Янушевича.

Декому з очільників закидали зловживання під час «Великого будівництва» та післявоєнної відбудови. У Запоріжжі НАБУ натомість розслідує можливе розкрадання гуманітарної допомоги. Дехто без місця залишився через неефективну роботу. В Офісі президента такі перестановки пояснили реакцією президента на запити суспільства. «Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних «заплющених очей». Під час війни усі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство, безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх», - заявив Подоляк.

Іще одним звільненим став керівник Київщини Олексій Кулеба, утім, тут найімовірніше йдеться про зміну посади. Йому прогнозують роботу в Офісі президента, де щойно звільнилося місце.

Водночас політоги припускають, що нинішні кадрові перестановки можуть бути не останніми, тож українські чиновники та політики мають почути сигнал із Банкової та зробити висновки.

Те, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців, уже привітали в Євросоюзі.

Хвилю відставок в українському уряді прокоментувала представниця Єврокомісії Ана Пісонеро. В рамках процесу набуття членства в ЄС від України очікують посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні, нагадала вона. Представниця Єврокомісії також зазначила, що після публікації думки ЄС Україна вжила кількох заходів у сфері антикорупції. Зокрема, йдеться про призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і запуск процесу відбору нового директора НАБУ.

Прогрес України Єврокомісія оцінить восени 2023 року. Водночас, наголосила Ана Пісонеро, антикорупційні заходи є не лише ключовою частиною процесу вступу до ЄС, але й однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги.

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