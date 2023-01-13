Кадрові перестановки у Міноборони РФ: Піонтковський пояснив, навіщо так публічно підвищили Герасимова і понизили Суровікіна

Кадрові перестановки у Міноборони РФ абсолютно не пов'язані з перебігом війни. Ці перестановки – результат величезної гризні у вищому керівництві Російської Федерації, це реванш групи Шойгу-Герасимова над молодими вовками, котрі рвалися влади у Росії.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський.

"Ці перестановки абсолютно не пов'язані з ходом війни. Абсолютно безглузді перестановки, тому що за своєю посадою – начальник генерального штабу – Герасимов і так очолює усіх військових. І чинний міністр оборони призначає чинного начальника генерального штабу головним за спеціальну операцію. Змістовна частина цієї поспішної комбінації полягала в пониженні Суровікіна. Суровікін з керівника операції перетворився на заступника керівника. Мені здається, і більшість військових експертів так само вважають. Це відповідь генерального штабу військової путінської корпорації на безпрецедентну атаку на них з боку Пригожина, Кадирова, креатурою яких розглядався Суровікін", - сказав він.

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Піонтковський нагадав, що за останній тиждень сталася ціла серія особистих образ, якими керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нагороджував генерала Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу.

"Це безпрецедентна атака на військову російську верхівку. І вона не могла б розпочатися без подачі Путіна. Звичайно, атака виникла за його ініціативою. Тому що ця ситуація виникає в будь-якій фашистській державі, коли вона зазнає поразки. Виникає питання: хто винен – фюрер чи генерали? Та сама проблема була у Гітлера, та сама проблема була у Сталіна на початку війни, коли Радянський союз зазнав колосальної поразки. І вони завжди вирішували, що винні генерали, а не фюрер. Ось і Путін звернув атаку на генералів, але, мабуть, Пригожин настільки увійшов у роль, що почав виявляти у своїй поведінці риси, властиві головнокомандувачу, першій особі в країні. Усі помітили його неодноразові звернення до президента Зеленського, його оцінку української армії, що кардинально відрізнялася від російської пропаганди. Він позиціонує себе як розумний керівник російської держави, який веде боротьбу з гідним противником і йому є про що поговорити з гідним противником. Я думаю, що цим скористалися генерали: вони пояснили Путіну, що Пригожин, якого він спустив з ланцюга, вже починає загрожувати не лише їм, а й самому Путіну. І в цьому був сенс цієї операції", - пояснив публіцист.

Піонтковський вважає, що такими кадровими перестановками штабні генерали здобули апаратну перемогу не лише над Пригожиним, а й над самим Путіним.

"Загалом ці перестановки – результат величезної гризні у вищому керівництві Російської Федерації. Я думаю, що штабні генерали, скориставшись нахабством Пригожина, взяли реванш над ним. Вони дали йому зрозуміти, що те, що ти спустив із ланцюга своїх особистих псів – Кадирова та Пригожина – це загрожує навіть тобі самому, тож давай повертатися до твердої лінії підтримки генералітету. І той факт, що ці призначення були прийняті формально не Путіним, а Шойгу, підтверджує статус уже й самого Шойгу, про відставку якого теж ходило достатньо чуток. Група Шойгу-Герасимова перебуває при владі приблизно 10 років, за цей час вони укомплектували весь склад міністерства оборони. Звісно, людьми особисто собі відданими. І ось тепер ті події, які відбулися вчора (11 січня – ред.), - це реванш групи Шойгу-Герасимова над молодими вовками, що рвалися до влади", - резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, 11 січня в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін протримався на посаді лише три місяці.

Зазначимо, наприкінці грудня 2022 року очільник ГУР Міноборони України Буданов заявив, що Суровікін приєднався до Пригожина для протистояння очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу. Саме тому підрозділи "Вагнера" так фанатично намагалися захопити Бахмут.

За оцінками російського опозиціонера Андрія Піонтковського, приватні армії Пригожина, Кадирова та Шойгу готуються до громадянської війни в РФ за перерозподіл власності.