Кадрові призначення, протести та інтрига в Міноборони: Верховна Рада повернулась до роботи

Верховна Рада

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Верховна Рада повертається до роботи: після місяця канікул народні депутати розпочинають новий парламентський сезон.

Головною темою перших засідань мають стати кадрові рішення, оскільки після призначення уряду Корецького парламент так і не отримав від Президента подання кандидатів на посади керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

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Протягом місяця не зупинялися вуличні протести на підтримку колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова. Відкриття засідання у Верховній Раді супроводжувалось мітингом в урядовому кварталі.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Протести під стінами та присяга нових депутатів

Український парламент відновлює свою роботу під звуки картонного протесту: «Чути народ — це не слабкість».

Кілька десятків протестувальників прийшли до Верховної Ради, щоб нагадати парламентарям про невирішені кадрові призначення в оборонному відомстві.

«Місяць відсутній міністр оборони у воюючій країні — це щось нереальне, і так не має бути ніколи», — обурюються мітингувальники.

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У залі парламенту кандидатів на вакантні міністерські крісла поки не видно. Натомість складають присягу два нові депутати від фракції «Слуга народу» — попередні пішли працювати в новий уряд Корецького. На запитання, чи надходили подання від президента на посади, у керівництві парламенту відповідають коротко: «На даний час ні, я одразу повідомлю».

Проте кадрові рішення все ж мають відбутися незабаром, запевняють у монобільшості.

«Голосування має відбутися цього тижня після внесення. Я думаю, що це буде в середу», — зазначає народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кандидати на посади: Хмара та Сибіга

Тимчасово виконувачі обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ Євген Хмара та Андрій Сибіга у вівторок та середу зустрічатимуться із депутатськими фракціями та презентуватимуть свої стратегії на нових посадах.

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І якщо навколо «нового-старого» очільника МЗС суперечок немає, то призначення нового міністра оборони тримає інтригу, говорять в опозиції.

«Є групи, які мають сумніви з приводу спроможності Хмари бути ефективним менеджером у Міноборони, оскільки його кар’єра була в силовому блоці, який не мав дотичності до управлінських, логістичних завдань», — наголошує народна депутатка від фракції «Голос» Юлія Сірко.

Також колишній очільник спецпідрозділу «Альфа» та СБУ Євген Хмара має позбутися статусу військового, оскільки керманич цивільного військового відомства за законом має бути цивільним.

Натомість Михайло Федоров випадає із президентської обойми і навряд чи вже отримає нові пропозиції від глави держави, переконаний політолог Артем Бронжуков.

«Зняття Федорова підняло градус суспільного обурення — це було видно в Києві та інших містах України. Але зняттям Сирського влада начебто привела це протистояння до балансу — контрольованого і цивілізованого. І коли на посаду висувають легендарного бойового командира, дуже складно виходити з негативом до Євгена Хмари», — підкреслює політолог Артем Бронжуков.

Інші завдання парламенту: бюджет та євроінтеграція

Кадрові рішення — не єдине завдання для парламентарів. Попереду величезний дефіцит бюджету, прострочені законопроєкти щодо європейської інтеграції та підготовка до надскладної зими.

Вперше за останні 7 років уряд вчасно виніс на розгляд парламенту свою програму дій.

«Ми зараз очікуємо понад 20 законопроєктів, які уряд має зареєструвати і які є в плані Ukraine Facility. Є частина законопроєктів, які ми будемо голосувати вже сьогодні — Митний кодекс, економічні законопроєкти», — додає Євгенія Кравчук.

Кадрові рішення депутати можуть розглянути вже в середу, якщо Президент встигне з поданнями та якщо не завадять повітряні тривоги. Російські безпілотники вже кілька разів призупиняли перше після літніх канікул засідання парламенту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЙСКАНДАЛЬНІШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ! Хто НЕСПОДІВАНО ПОВЕРНУВСЯ і що буде з ФЕДОРОВИМ?!

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