Кадрові ротації в Кабміні: Резніков може залишитись віцепрем'єром, а Верещук - отримати міністерство без портфеля

3 листопада кадрові питання має розглянути Рада.

У понеділок, 1 листопада, одразу два віцепрем'єри написали заяви про звільнення за власним бажанням - віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

У коментарі ТСН.ua член комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що 1 листопада ввечері буде засідання фракції "Слуга народу" щодо кадрових питань.

За його словами, фракція голосуватиме за звільнення та призначення міністрів. Тому, якщо не буде несподіванок, у середу Рада розгляне кадрові питання.

"У будь-якому випадку фракція буде спілкуватися, і голосування буде на фракції. Тому спрогнозувати… Залежить від того, які будуть запитання, з'ясовані обставини. Якщо не буде жодних несподіванок, то не буде (змін у кадрових питаннях - ред.). Але, якщо хтось щось таке запитає, що може мати негативні наслідки, можливо, будуть. Тому спрогнозувати неможливо", - говорить Веніславський.

За його словами, у середу, 3 листопада, у Верховній Раді розглянуть як звільнення двох віцепрем'єрів і ще двох міністрів, так і призначення нових. На запитання ТСН.ua про те, чи точно Олексій Резніков переходить на посаду міністра оборони, Веніславський відповів: "Ну, знову ж таки, фракція буде вирішувати. На комітеті це питання ще не обговорювалося. Кандидати будуть зустрічатися з комітетом і членами інших після рішення фракції ("Слуга народу" - авт.)", - підсумував Федір Веніславський.

Водночас джерела ТСН.ua у "Слузі народу" підтвердили, що віцепрем'єр Олексій Резніков точно куруватиме саме оборонкою і залишає роботу в Тристоронній контактній групі. Проте, можливо, Резніков стане не просто міністром оборони, а збереже за собою портфель віцепрем'єра, який очолить і оборонку, і реінтеграцію.

Те ж саме стосується і міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який продовжить курувати децентралізацію, проте вже в статусі віцепрем'єра.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі ТСН.ua каже, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів не стали сюрпризом. Звільнення Олексія Резнікова та його заміна на Ірину Верещук також, за словами експерта, не можна вважати несподіванкою. Сюрпризом скоріше стала заміна віцепрем’єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на керівника митниці Павла Рябікіна.

"А по Верещук була інформація, що цей варіант розглядався. Ну, щоб її не ображати, бо вона дуже хотіла на підвищення, дуже хотіла стати міністром. Просто хотіла стати міністром оборони, а тут їй запропонували інший варіант - на міністерство реінтеграції. Але є один дуже важливий нюанс, який стосується віцепрем’єрського статусу. Це зараз одна з виключно функціональних і статусних інтриг. Дуже схоже, що Резніков збереже віцепрем’єрський статус, і вже є витоки, що він може стати куратором оборонного комплексу. Начебто Резніков залишиться віцепрем’єром, буде курувати і оборонний сектор, і те ж саме міністерство реінтеграції. Тобто, Верещук може стати міністром, але без віцепрем’єрства", - каже ТСН.ua Володимир Фесенко.

Також, за його словами, є непідтверджені чутки щодо Чернишова, який може стати віцепрем'єром.

"Не знаю, наскільки це підтвердиться. І тут питання, чи це віцепрем’єр із питань децентралізації, враховуючи особливі відносини з місцевою владою, опалювальний сезон тощо. Інша справа, що немає рішення. Тому крім виключно таких персональних питань, кого знімають, кого призначають, розглядається ще й питання деякої зміни віцепрем’єрського статусу окремих персоналій", - підсумував Фесенко.

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