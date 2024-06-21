Кадрові зміни у керівництві ЄС: експерти пояснили, хто претендує на важливі посади і що це означає для України

Залишається двадцять днів до першого засідання новообраного Європарламенту. Вони стали першими після Breksit. Далі - на об’єднану Європу чекає переобрання керівників Європейської комісії. Це виконавча гілка влади у Європейському союзі. ЇЇ членів називають комісарами. Вони виконують функції міністрів, але на рівні Євросоюзу. Наразі їх двадцять сім, але експерти кажуть, що вже цієї каденції їх може стати більше – у кулуарах обговорюють створення нової посади, або двох посад комісарів, які займатимуться питаннями оборони.

ТСН поспілкувалась із експертами і дізнались, що чекає на Україну, за результатами виборів.

Які результати виборів у ЄС

400 мільйонів виборців із 27 країн-членів ЄС обирали 720 депутатів. Найбільше голосів набрала "Європейська народна партія".

Бенджамін Талліс політичний аналітик із Німеччини зазначає, що в Європі зростає вплив правих та ультраправих політиків.

"Вони збираються сформувати більшу групу в Європейському парламенті, ніж раніше. І незрозуміло, чи всі вони справді підтримують вступ України до ЄС", - каже він.

Бенджамін Талліс

На щастя, наголошує експерт, незважаючи на збільшення кількості правих депутатів, їхній вплив на Єврокомісію відчутним не буде. Принаймні цієї каденції.

"Оскільки партія Урсули фон дер Ляєн дістала найбільшу кількість голосів, багато хто вважає, що вони мають право обирати президента І багато хто вважає, що Урсула фон дер Ляєн є найкращим кандидатом для цього", - каже він.

Це означає, що пані Урсула фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії. Найвищий виконавчий орган Євросоюзу вона очолює від 2019 року. Своєрідний кабінет міністрів - де замість міністрів тут працюють комісари. Кожен із них має свій напрям: освіта, економіка, правосуддя, фінанси. Загалом 27 функціонерів.

"Ключовий орган влади в Європейському Союзі з найбільшими повноваженнями, з найбільшими інструментами, зокрема гроші і підготовка нормативної бази, регулювання внутрішнього життя Європейського Союзу – це Європейська комісія", - каже політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Чому призначення комісарів - це важливо для України

Від призначення кожного нового комісара залежатиме і вступ України до Європейського союзу. Уже зараз у кулуарах обговорюють майбутній склад Єврокомісії.

"Нам важливо, щоб на ключових посадах комісії були люди, з якими можна працювати. Ми починаємо передвступні переговори", - пояснює Павло Клімкін.

Що відомо про кандидатів на пост єврокомісара із питань розширення і сусідства

Ключовим для України може стати єврокомісар із питань розширення і сусідства. Фактично це міністр закордонних справ Євросоюзу. Експерти виділяють чотирьох вірогідних кандидатів на цю важливу посаду.

Олівер Варгеї, угорець – чинний комісар. Останні роки перебуває під пильними поглядами західних журналістів. Раніше американське видання Politico описувало його як грубого, істеричного та агресивного. Тепер вони називають його не інакше як однопартійцем та людиною "Орбана", в негативному ключі. Він просуває в Європейському союзі інтереси прем’єра Угорщини і це нервує інших комісарів.

"З угорцем виникли проблеми, оскільки особлива позиція Угорщини в питаннях європейської інтеграції України, постійне блокування або гальмування тих чи інших етапів європейської інтеграції України, це викликало критику всередині Європейського Союзу. Плюс, м'яко кажучи, не дуже добрі стосунки між очільницею Єврокомісії і прем'єр-міністром Угорщини Орбаном", - пояснює Володимир Фесенко.

Вибори у ЄС

"Я вважаю, що малоймовірно, що він залишиться на посаді комісара з питань розширення через геополітичну важливість, яка зараз бачиться для розширення, і особливо його відношення до України", - каже старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин Бенджамін Талліс.

Другий кандидат – Маргарітіс Схінас. Він грек, чинний віце-президент Єврокомісії і комісар із "Пропаганди європейського способу життя". Після широкомасштабного нападу Росії, він відвідував Україну. Після чого запропонував провести в Європейському парламенті виставку артефактів присвячених сучасному російсько-українському військовому конфлікту.

Ґабріелюс Ландсберґіс – литовець. Онук видатного литовського політика, Вітоутоса Ландсберґіса – одного з авторів виходу Литви з СРСР. Наразі Ґабріелюс працює в уряді Литви. Він нова зірка європейської політики, а його кандидатура була би найбільш сприятливою для України, кажуть наші експерти.

"Говорять і про Ґабріеліса Ландсберґіса, міністра закордонних справ Литви. Він є великим прихильником інтеграції України до ЄС. І він міг би стати чудовим промоутером вступу України в ЄС. Він точно знає, що для цього потрібно", - каже старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин Бенджамін Талліс.

Кандидат номер чотири - Радослав Сікорський. Це польський політик. Останні п'ятнадцять років був міністром оборони та закордонних справ. І є симпатиком України. Хоч наші співрозмовники і називають Сікорського хорошим кандидатом, але вони вважають, що він найімовірніше отримає новостворену посаду єврокомісара з безпеки. Адже в Польщі він раніше працював міністром оборони.

"Сікорського, якщо там знов таки нічого не поміняється, а це нинішній міністр закордонних справ Польщі, це великий друг України, активний прихильник підтримки України. Його розглядають як потенційного кандидата на посаду єврокомісара з питань оборони", - пояснює Володимир Фесенко.

Наразі консультації тривають. Одинадцятого липня відбудеться перше засідання новообраного Європарламенту. І вже тоді розпочнуться офіційні консультації щодо посад у Єврокомісії. Остаточний склад виконавчого органу має бути затвердженим до першого листопада.

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