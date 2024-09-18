Кадрові зміни у Єврокомісії: хто отримав ключові посади і як це вплине на вступ України до ЄС

Урсула фон дер Ляєн оголосила, як саме планує розподілити портфелі у Єврокомісії між кандидатами з 26 країн. Одразу кілька впливових посад обіймуть друзі України з Балтії. Та всупереч прогнозам, їм не дістанеться портфель розширення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Географічний баланс між впливовими посадами, гендерна рівність, репутація кандидатів. Це основні, але не всі фактори, що визначають, кому саме дістануться найвищі посади у своєрідному Кабміні Євросоюзу.

Урсула фон дер Ляйєн, яка повторно очолить Єврокомісію, врешті представила свою команду й оголосила, хто за що відповідатиме. Кандидатів у єврокомісари делегують країни ЄС - кожна по одному. Та саме глава Єврокомісії, попередньо переконавшись, що у столицях не проти, визначає, чим їх зайняти. Чимало впливових портфелів дістається східній Європі. Про колишню естонську прем’єрку Каю Каллас, відому запеклою критикою Москви, за що її там навіть оголосили в розшук, - не новина. Латвійцю Валдісу Домбровскісу - ветерану Єврокомісії, що в попередньому її складі відповідав за міжнародну торгівлю, зараз дістається економіка.

ЄС

Politico писало, що досвідченого менеджера, який тісно співпрацював з Києвом, цікавила посада, пов’язана з відбудовою України, її макрофінансовою та військовою підтримкою. Комісаром із бюджету, що займатиметься його формуванням, стає Пйотр Серафін із Польщі. Нині це її посол при ЄС, добре знайомий із брюссельською бюрократією. Нова посада єврокомісара з оборони, що з’явилася на тлі нинішніх викликів і бажання ЄС зміцнювати свій оборонпром, відходить делегату з Литви. Це її колишній прем’єр, нині євродепутат Андрюс Кубілюс. Жорсткий критик Кремля і прихильник України, який закликав ЄС виділяти чверть відсотка ВВП - їй на допомогу.

"Андрюс Кубілюс буде комісаром з питань оборони та космосу. Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням наших інвестицій і промислового потенціалу", - сказала Урсула фон дер Ляйєн, президентка Єврокомісії.

Важливий портфель розширення, яке є одним із пріоритетів нової Єврокомісії - попри чутки, не дістався представникові східної Європи. Вочевидь, було би забагато, зважаючи на всі тонкощі “геополітичної” кухні. Посаду віддають Марті Кос зі Словенії. Відтак є припущення, що насамперед вона зосередиться на Західних Балканах, для яких процес вступу до ЄС розтягнувся на багато років. Від Кос у цій ролі не очікують такої суперечливості, як від її попередника - угорця Олівера Варгеї. Його багато критикували за упередженість щодо України зокрема. Варгеї, втім, залишається у Брюсселі. У новій Єврокомісії опікуватиметься охороною здоров’я і добробутом тварин. Усіх кандидатів іще належить затвердити Європарламентові. А голосуванню - передуватимуть слухання. Наразі невідомо, коли саме нова Єврокомісія розпочне роботу.

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